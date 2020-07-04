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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı

    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iOS 14, uygulamaların foyasını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Güncel işletim sistemi, TikTok'un ardından LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini gözler önüne serdi.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı
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    Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikle birlikte iOS 14 işletim sistemini tanıtmıştı. iOS 14'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri de, panoya erişen uygulamaları anında bildirim olarak göstermesi ve bu özellik birçok uygulamayı ifşa edecek gibi duruyor.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı"

    LinkedIn'e göre içerik eşleştirmesi yapılıyor

    Geçtiğimiz hafta iOS 14, TikTok uygulamasının sık sık panoya erişerek verileri kopyaladığını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise LinkedIn uygulamasının aynı şeyi yaptığı belirtiliyor. Bir geliştirici, iPad Pro kullanırken, LinkedIn uygulamasının MacBook Pro'dan pano içeriğini kopyaladığını gösteren bir video paylaştı.


    Bu gelişmenin ardından ise LinkedIn Mühendislik Başkan Yardımcısı Erran Berger, uygulamanın pano içeriğini kaydetmediğini veya başka bir sunucuya göndermediğini attığı bir tweet ile açıkladı ve bu duruma, pano içeriği ile metin kutusundaki içeriğin eşleştirilmesi için kullanılan bir kodun neden olduğunu belirtti. Her ne kadar şirketlerin bu tür "ifşalanmaları" bir hataya bağlamaları klasik olsa da, kullanıcıların kafasında bir soru işareti olarak kaldığı kesin.



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    Rachsuchtig 4 gün en beğenilen
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    Elektrikliarabasever 4 gün Rachsuchtig
    En azından Çin'li markalar gibi ÇİN hÜKÜMETİ İÇİN BİLEREK AÇIK KAPI BIRAKMIYORLAR ;)
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    from softwave 4 gün yeni yorumcu
    Şimdiye kadar kişisel bilgileri alan almıştır bu saatten sonra ios 14 yüklemek sadece arta kalanları korumaktır.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 4 gün
    Dünyanın en müthiş, muhteşem, süper, kusursuz, güvenli, bilgileri asla ama asla paylaşmayan çünkü paylaşınca kullanıcılarının küstüğü bir marka. Ne arasan var hey yavrum markaya bak.
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    Rachsuchtig 4 gün en beğenilen
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    Elektrikliarabasever 4 gün Rachsuchtig
    En azından Çin'li markalar gibi ÇİN hÜKÜMETİ İÇİN BİLEREK AÇIK KAPI BIRAKMIYORLAR ;)
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    The Balance (Stigin DHli kuzeni ) 4 gün
    Yani Apple iyi mi oldu şimdi?
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