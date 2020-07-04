iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikle birlikte iOS 14 işletim sistemini tanıtmıştı. iOS 14'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri de, panoya erişen uygulamaları anında bildirim olarak göstermesi ve bu özellik birçok uygulamayı ifşa edecek gibi duruyor.
Ayrıca Bkz. "iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı"
LinkedIn'e göre içerik eşleştirmesi yapılıyor
Geçtiğimiz hafta iOS 14, TikTok uygulamasının sık sık panoya erişerek verileri kopyaladığını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise LinkedIn uygulamasının aynı şeyi yaptığı belirtiliyor. Bir geliştirici, iPad Pro kullanırken, LinkedIn uygulamasının MacBook Pro'dan pano içeriğini kopyaladığını gösteren bir video paylaştı.
Bu gelişmenin ardından ise LinkedIn Mühendislik Başkan Yardımcısı Erran Berger, uygulamanın pano içeriğini kaydetmediğini veya başka bir sunucuya göndermediğini attığı bir tweet ile açıkladı ve bu duruma, pano içeriği ile metin kutusundaki içeriğin eşleştirilmesi için kullanılan bir kodun neden olduğunu belirtti. Her ne kadar şirketlerin bu tür "ifşalanmaları" bir hataya bağlamaları klasik olsa da, kullanıcıların kafasında bir soru işareti olarak kaldığı kesin.
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