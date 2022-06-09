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    iOS 16, güvenlik güncellemelerini otomatik olarak yükleyecek

    WWDC22 etkinliğinde iOS 16'nın yeni özelliklerinden biri olan Rapid Security Response'u duyuran Apple, güncelleme aşamasında yaşanan sorunları ortadan kaldıracak.
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    iOS 16, güvenlik düzeltmelerini otomatik olarak yükleyecek
    Tam Boyutta Gör

    6 Haziran'da düzenen WWDC22 etkinliğinde iPhone’ların en son sürüm yinelemesi iOS 16’yı tanıtan Apple, işletim sisteminindaha özelleştirilebilir bir kilit ekranı, metinleri düzenleme yeteneği, yatay modda Face ID kullanımı dahil olmak üzere yeni yetenekler kazandığını duyurmuştu. Bu özellikler arasından dikkat çeken Rapid Security Response, kullanıcıların güncelleme sıkıntılarını ortadan kaldıracak gibi gözüküyor.

    Güncellemeleri hızlandıracak

    Günümüzde güvenlik düzeltmeleri akıllı telefonlar için vazgeçilmez bir hale gelirken, kullanıcılar telefonun yeniden başlatılması ve uzun bekleme süreleri gibi sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. Bu sorunların en aza indirilmesini amaçlayan Rapid Security Response ise, tam güncellemelere bağlı kalınmadan otomatik ve kolay bir şekilde cihazlara yazılım düzeltmelerinin yüklenmesini sağlayacak.

    Bununla birlikte kullanıcılar iPhone'ların 'Ayarlar' bölümünde yer alan 'Otomatik Güncellemeler' sekmesine eklenecek 'Sistem ve Veri Dosyalarını Yükle' bölümünden yeni özelliğe ulaşabilecek. Ayrıca Apple, iOS 16 ile birlikte varsayılan olarak gelen yeni özelliğin manuel olarak açıp kapatılabileceğini belirtiyor.

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    hamza5806 8 saat önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 8 saat önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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