iOS 16 ile CAPTCHA testleri atlatılabiliyor

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WWDC 2022’de iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura işletim sistemlerini tanıtan Apple, yeni nesil işletim sistemleri ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak istiyor. WWDC’den hemen sonra Apple, geliştiriciler için iOS 16’nın beta sürümünü yayınlamıştı. iOS 16’nın beta sürümünde keşfedilen bir özelliğe göre iCloud, CAPTCHA testlerini otomatik olarak geçebiliyor.

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iCloud bot olmadığınızı kanıtlayacak

Botlara karşı güvenlik önemli olarak sunulan CAPTCHA testleri, web sitelerine yalnızca insanların erişmesini sağlıyor. İnsanların çözebileceği testleri ile erişimin insan tarafından sağlandığını garantileyen CAPTCHA sistemi, her ne kadar gerekli olsa da kullanıcıların canını sıkabiliyor. Apple da bunu fark etmiş ve iOS 16’ya CAPTCHA hakkında bir özellik eklemiş.

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iOS 16’nın 1. beta sürümünde keşfedilen özellik ile iCloud, uygulamalarda ve web sitelerinde istenilen CAPTCHA "Ben robot değilim" testlerini atlatıyor. iCloud, sizin bot olmadığını özel olarak doğruluyor ve sitelerin CAPTCHA testleri ile karşılaşmanızı engelliyor. Apple’ın iCloud ile CAPTCHA testlerini nasıl atlattığı şimdilik bilinmiyor ancak iOS 16’nın stabil sürümünde bu özelliği barındırması birçok kullanıcıyı mutlu edecektir. Apple, temmuz ayında iOS 16’yı açık beta testine sokacak.

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iOS 16 ile "Ben robot değilim" testleri atlatılabilecek