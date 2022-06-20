Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 16 ile CAPTCHA testleri atlatılabiliyor

    WWDC'de iOS 16’yı tanıtan Apple, yeni nesil işletim sistemi ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. iOS 16 Beta testinde fark edilen bir özelliğe göre CAPTCHA testlerini çözmeye gerek kalmayacak.
    Oy Ver

    iOS 16 ile 'Ben robot değilim' testleri atlatılabilecek
    Tam Boyutta Gör

    WWDC 2022’de iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura işletim sistemlerini tanıtan Apple, yeni nesil işletim sistemleri ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak istiyor. WWDC’den hemen sonra Apple, geliştiriciler için iOS 16’nın beta sürümünü yayınlamıştı. iOS 16’nın beta sürümünde keşfedilen bir özelliğe göre iCloud, CAPTCHA testlerini otomatik olarak geçebiliyor.

     iCloud bot olmadığınızı kanıtlayacak

    Botlara karşı güvenlik önemli olarak sunulan CAPTCHA testleri, web sitelerine yalnızca insanların erişmesini sağlıyor. İnsanların çözebileceği testleri ile erişimin insan tarafından sağlandığını garantileyen CAPTCHA sistemi, her ne kadar gerekli olsa da kullanıcıların canını sıkabiliyor. Apple da bunu fark etmiş ve iOS 16’ya CAPTCHA hakkında bir özellik eklemiş.

    iOS 16 ile 'Ben robot değilim' testleri atlatılabilecek
    Tam Boyutta Gör

    iOS 16’nın 1. beta sürümünde keşfedilen özellik ile iCloud, uygulamalarda ve web sitelerinde istenilen CAPTCHA "Ben robot değilim" testlerini atlatıyor. iCloud, sizin bot olmadığını özel olarak doğruluyor ve sitelerin CAPTCHA testleri ile karşılaşmanızı engelliyor. Apple’ın iCloud ile CAPTCHA testlerini nasıl atlattığı şimdilik bilinmiyor ancak iOS 16’nın stabil sürümünde bu özelliği barındırması birçok kullanıcıyı mutlu edecektir. Apple, temmuz ayında iOS 16’yı açık beta testine sokacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno2 Z
    Oppo Reno2 Z
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız