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    iOS 16, kilit ekranına tam ekran bir müzik çalar ekliyor

    Apple'ın WWDC 2022 etkinliğinde açılış konuşması sırasında tanıtılan iOS 16 beta, iPhone kullanıcılarının kilit ekranına müzik ve podcast ön izlemesi eklemesine olanak sağlayacak.
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    iOS 16, kilit ekranına tam ekran bir müzik çalar ekliyor
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    iOS 10'dan bu yana, kilit ekranındaki müzik çalar, albüm resminin minyatür bir versiyonuyla ekranın yalnızca küçük bir bölümünü kaplayan daha küçük bir kart tarzı oynatıcı olarak mevcuttu. En yeni iOS 16 beta sürümü ise bu görünümü tümüyle değiştiriyor.

    En son yayınlanan iOS 16 beta ile kilit ekranınıza tam ekran müzik veya podcast ön izlemesi ekleyebilirsiniz

    iOS 16, kilit ekranına tam ekran bir müzik çalar ekliyor
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    En son yayınlanan iOS 16 beta sürümü, kilit ekranına müzik ve podcast ön izlemesi eklemenize olanak sağlamakta. Bu özellik, iOS 16'nın getirdiği yenilenmiş kilit ekranı deneyiminin bir parçasıdır. Öğeye dokunarak kilit ekranınızdaki öğelerin yazı tipini, rengini veya yerleşimini özelleştirebilirsiniz. Tarih ve saatin görünümünü özelleştirmenize olanak tanıyan yeni yazı tipi stilleri ve renk seçenekleri de mevcut. 

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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