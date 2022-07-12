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iOS 10'dan bu yana, kilit ekranındaki müzik çalar, albüm resminin minyatür bir versiyonuyla ekranın yalnızca küçük bir bölümünü kaplayan daha küçük bir kart tarzı oynatıcı olarak mevcuttu. En yeni iOS 16 beta sürümü ise bu görünümü tümüyle değiştiriyor.

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En son yayınlanan iOS 16 beta ile kilit ekranınıza tam ekran müzik veya podcast ön izlemesi ekleyebilirsiniz

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En son yayınlanan iOS 16 beta sürümü, kilit ekranına müzik ve podcast ön izlemesi eklemenize olanak sağlamakta. Bu özellik, iOS 16'nın getirdiği yenilenmiş kilit ekranı deneyiminin bir parçasıdır. Öğeye dokunarak kilit ekranınızdaki öğelerin yazı tipini, rengini veya yerleşimini özelleştirebilirsiniz. Tarih ve saatin görünümünü özelleştirmenize olanak tanıyan yeni yazı tipi stilleri ve renk seçenekleri de mevcut.

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iOS 16, kilit ekranına tam ekran bir müzik çalar ekliyor