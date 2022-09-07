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    Anlık Bildirim

    iOS 16 çıkış tarihi belli oldu

    Apple, "iOS 16 ne zaman gelecek?" diye merak edenler için iOS 16 çıkış tarihini açıkladı. İşte iOS 16 güncellemesinin yayınlanacağı o tarih:                     
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    iOS 16 çıkış tarihi
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    Apple, iPhone 14 tanıtım etkinliğiyle birlikte iOS 16 çıkış tarihini de paylaştı. Böylece iPhone kullanıcılarının çokça merak ettiği "iOS 16 ne zaman yayınlacak?" sorusu da yanıt buldu.

    iOS 16 güncellemesi 12 Eylül'de çıkacak 📲

    Cupertino'lu teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 16 güncellemesi, 12 Eylül'den itibaren iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. Güncellemenin 13 Eylül saat 20.00 itibariyle Türkiye'de indirmeye sunulması bekleniyor.

    iOS 16; gelişmiş kilit ekranı özelliştirmeleri, iMessage mesajlarını gönderdikten sonra silip düzenleyebilme, Türkçe çeviri desteği, mail gönderimi zamanlama gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. iOS 16 güncellemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz. 

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 4 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 8 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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