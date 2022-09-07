iOS 16 çıkış tarihi belli oldu

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Apple, iPhone 14 tanıtım etkinliğiyle birlikte iOS 16 çıkış tarihini de paylaştı. Böylece iPhone kullanıcılarının çokça merak ettiği "iOS 16 ne zaman yayınlacak?" sorusu da yanıt buldu.

iOS 16 güncellemesi 12 Eylül'de çıkacak 📲

Cupertino'lu teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 16 güncellemesi, 12 Eylül'den itibaren iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. Güncellemenin 13 Eylül saat 20.00 itibariyle Türkiye'de indirmeye sunulması bekleniyor.

iOS 16; gelişmiş kilit ekranı özelliştirmeleri, iMessage mesajlarını gönderdikten sonra silip düzenleyebilme, Türkçe çeviri desteği, mail gönderimi zamanlama gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. iOS 16 güncellemesiyle ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

iOS 16 tanıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri ve gelen yenilikler 3 ay önce eklendi

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iOS 16 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi