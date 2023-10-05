Apple, iOS 17.0.3 güncellemesiyle iPhone 15 Pro’yu yavaşlattı mı? İşte test sonucu

Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcıların iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te yaşadığı aşırı ısınma sorunlarını hafifletmeyi amaçlayan iOS 17.0.3 güncellemesini geçtiğimiz gün yayınladı. Apple, yapacağı güncellemenin A17 Pro’nun performansında herhangi bir olumsuzluk yaratmayacağını söylemişti. Görünüşe göre iOS 17.0.3 güncellemesi, performans kaybına neden olmuyor.

Instagram, Uber ve Asphalt 9: Legends gibi üçüncü parti uygulamaların iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te yaşanan aşırı ısınma sorunlarından sorumlu olduğu belirtiliyor. Instagram bu sorunu çözecek gibi görünen bir güncelleme yayınladı ancak diğer uygulamalar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sorun görünüşe göre uygulamalardan kaynaklandığı için Apple'ın A17 Pro'nun performansını düşürmek gibi bir şey yapması mantıklı olmazdı ve testler de bunu doğruluyor.

iOS 17.0.3 güncellemesi iPhone 15 Pro’yu yavaşlatmıyor Model/iOS sürümü iOS 17.0.2 iOS 17.0.3 (güncellemeden hemen sonra) iOS 17.0.3 (güncellemeden 2 saat sonra) iPhone 15 Pro Max 2914

7199 2875

7006 2941

7523

Geekbench 6 üzerinde yapılan testlerde iPhone 15 Pro Max’in güncelleme sonrasında herhangi bir performans kaybı yaşamadığı tespit edildi. iOS 17.0.2 çalıştıran iPhone 15 Pro Max, sentetik testte sırasıyla tek ve çoklu çekirdekte 2914 ve 7199 puan aldı. iOS 17.0.3 güncellemesinden birkaç saat sonra (güncelleme sonrasında cihazın soğuması beklendi) yapılan testte sonuçlar sırasıyla 2941 ve 7523 puan oldu.

Güncellemeyi yüklemeniz tavsiye ediliyor

Apple'ın aşırı ısınma sorunlarını çözmek için tam olarak ne yaptığını hala bilmiyoruz ancak şimdilik, iOS 17.0.3 güncellemesi ile aşırı ısınma sorununun çözüldüğü belirtiliyor.

iOS 17.0.3 yayınlandı: iPhone 15 ısınma sorunu çözüldü! 18 sa. önce eklendi

Apple ayrıca Instagram ve Uber gibi bazı uygulamaların iPhone'un ısınmasına neden olabileceğini ve durumu ele almak için geliştiricilerle birlikte çalıştığını söyledi. Ancak bu durum, bu uygulamaların yüklü olmadığı pek çok kullanıcının iPhone 15 Pro ile aşırı ısınma sorunları yaşadığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla güncelleme sonrasında sorunun çözülüp çözülmediğini bizlere zaman gösterecektir. Şu anda yapabileceğiniz en iyi şey hem iOS'u hem de iPhone 15 Pro'nuzda yüklü uygulamaları güncellemek olmalı.

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