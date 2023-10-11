Apple'dan iPhone 12 radyasyon açıklaması: Her zaman güvenliydi!

- Vücut dışı ortamı algılama özelliği dikkate alınmadı!
- iOS 17.1 ile iPhone 12 radyasyon sorunu tamamen çözülecek
- Yorumlar
Vücut dışı ortamı algılama özelliği dikkate alınmadı!
Algılama özelliği yalnızca Fransa’da satılan iPhone 12’lerde devre dışı bırakılacak. Fransa’da düzenleyici bir kurum olan ANFR, iPhone’un vücut dışı ortamı algılama mekanizmasını hesaba katmayan bir test protokolü kullanmış. Apple, bunun SAR gerekliliklerine uymak için etkili bir mekanizma olduğu uluslararası alanda kapsamlı bir şekilde test edildiğini ve onaylandığını söylüyor.
iPhone, elde tutulmak veya cebe konulmak yerine masa gibi sabit bir yüzeye konulduğunu algılayabilen sensörlere sahip. On yılı aşkın süredir tüm iPhone’larda kullanılan vücut dışı ortamı algılama mekanizması, performansı optimize etmek için telefonun vücut dışı ortam senaryolarında iletim gücünü biraz artırmasına olanak tanıyor.
ANFR tarafından kullanılan özel test protokolü, telefon vücut dışı ortamda sabit bir yüzeyde test edildiğinde bile SAR limitlerini karşılamasını gerektiriyor. Ancak, bu karar uluslararası standartlarla uyuşmuyor. Apple’a göre iPhone 12’nin kullanımı her zaman güvenli odlu. iPhone’lar, insan vücuduyla temas halindeyken sınırlı enerji iletimini sağlamak için sağlık ve güvenlik açısından uluslarası enerji iletim standartlarını karşılıyor.
iOS 17.1 ile iPhone 12 radyasyon sorunu tamamen çözülecek
iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte Fransa’daki iPhone 12 modelleri artık vücut dışı ortam algılandığında gücü izin verilen düzeye artırmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.