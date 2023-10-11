Apple'dan iPhone 12 radyasyon açıklaması: Her zaman güvenliydi!

Tam Boyutta Gör Eylül ayında Fransa, Apple’a iPhone 12’nin satışlarını durdurmasını ve telefonu Avrupa elektromanyetik radyasyon standartlarına uygun hale getirmesi hususunda uyarıda bulunmuştu. Apple, yeni yayınladığı makalede iPhone’un tutulmadığında veya cepte olmadığında biraz daha yüksek iletim gücüne olanak tanıyan vücut dışı ortamı algılama özelliğini devre dışı bıraktığını söyledi.

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Vücut dışı ortamı algılama özelliği dikkate alınmadı!

Algılama özelliği yalnızca Fransa’da satılan iPhone 12’lerde devre dışı bırakılacak. Fransa’da düzenleyici bir kurum olan ANFR, iPhone’un vücut dışı ortamı algılama mekanizmasını hesaba katmayan bir test protokolü kullanmış. Apple, bunun SAR gerekliliklerine uymak için etkili bir mekanizma olduğu uluslararası alanda kapsamlı bir şekilde test edildiğini ve onaylandığını söylüyor.

iPhone, elde tutulmak veya cebe konulmak yerine masa gibi sabit bir yüzeye konulduğunu algılayabilen sensörlere sahip. On yılı aşkın süredir tüm iPhone’larda kullanılan vücut dışı ortamı algılama mekanizması, performansı optimize etmek için telefonun vücut dışı ortam senaryolarında iletim gücünü biraz artırmasına olanak tanıyor.

ANFR tarafından kullanılan özel test protokolü, telefon vücut dışı ortamda sabit bir yüzeyde test edildiğinde bile SAR limitlerini karşılamasını gerektiriyor. Ancak, bu karar uluslararası standartlarla uyuşmuyor. Apple’a göre iPhone 12’nin kullanımı her zaman güvenli odlu. iPhone’lar, insan vücuduyla temas halindeyken sınırlı enerji iletimini sağlamak için sağlık ve güvenlik açısından uluslarası enerji iletim standartlarını karşılıyor.

iOS 17.1 ile iPhone 12 radyasyon sorunu tamamen çözülecek

iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte Fransa’daki iPhone 12 modelleri artık vücut dışı ortam algılandığında gücü izin verilen düzeye artırmayacak.

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