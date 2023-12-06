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    Anlık Bildirim

    iOS 17.2 ile iPhone 13 ve 14, Qi2 kablosuz şarj desteğine kavuşuyor

    Apple, iOS 17.2 son geliştirici beta sürümünü yayınladı. Yeni iOS 17 sürümü, iPhone 13 ve 14 modellerine yeni nesil Qi2 kablosuz şarj desteğini getirecek.       
    ios 17.2 iPhone 13 & 14 Qi2 kablosuz şarj Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yakında yayınlayacağı iOS 17.2 güncellemesi, iPhone 13 ve iPhone 14 modellerine yeni nesil Qi2 kablosuz şarj standardına destek getirecek. Yeni yayınlanan iOS 17.2 RC sürümünde hali hazırda iPhone 15 modellerinde olan bu desteğin eski modellere de geleceği ortaya çıkartıldı.

    Qi2, manyetik güç profilini içeren yeni nesil Qi kablosuz şarj teknolojisi. Yeni standart desteğinin eklenmesiyle birlikte iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri Qi2 kablosuz şarj cihazları ile çalışacak. Qi2 cihazları, kolay hizalama ve daha hızlı şarj için mıknatısları kullanan MagSafe’i destekleyen aksesuarlar gibi çalışacak.

    Qi2 kablosuz şarj cihazları, cihazları 15W’a kadar şarj edilebiliyor olsa da iPhone’ların Qi2 aksesuarlarıyla daha hızlı kablosuz şarj hızlarını destekleyip desteklemeyeceği henüz belli değil. iPhone 15, Qi2 kablosuz şarjı desteklemesine rağmen Apple, cihaların 7.5W’a kadar Qi kablosuz şarjı desteklediğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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