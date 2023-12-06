iOS 17.2 ile iPhone 13 ve 14, Qi2 kablosuz şarj desteğine kavuşuyor

Qi2, manyetik güç profilini içeren yeni nesil Qi kablosuz şarj teknolojisi. Yeni standart desteğinin eklenmesiyle birlikte iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri Qi2 kablosuz şarj cihazları ile çalışacak. Qi2 cihazları, kolay hizalama ve daha hızlı şarj için mıknatısları kullanan MagSafe’i destekleyen aksesuarlar gibi çalışacak.
Qi2 kablosuz şarj cihazları, cihazları 15W’a kadar şarj edilebiliyor olsa da iPhone’ların Qi2 aksesuarlarıyla daha hızlı kablosuz şarj hızlarını destekleyip desteklemeyeceği henüz belli değil. iPhone 15, Qi2 kablosuz şarjı desteklemesine rağmen Apple, cihaların 7.5W’a kadar Qi kablosuz şarjı desteklediğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.