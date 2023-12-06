iOS 17.2 ile iPhone 13 ve 14, Qi2 kablosuz şarj desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın yakında yayınlayacağı iOS 17.2 güncellemesi, iPhone 13 ve iPhone 14 modellerine yeni nesil Qi2 kablosuz şarj standardına destek getirecek. Yeni yayınlanan iOS 17.2 RC sürümünde hali hazırda iPhone 15 modellerinde olan bu desteğin eski modellere de geleceği ortaya çıkartıldı.

iOS 17.2 ile iPhone varsayılan bildirim sesi değiştirilebilecek 1 hf. önce eklendi

Qi2, manyetik güç profilini içeren yeni nesil Qi kablosuz şarj teknolojisi. Yeni standart desteğinin eklenmesiyle birlikte iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri Qi2 kablosuz şarj cihazları ile çalışacak. Qi2 cihazları, kolay hizalama ve daha hızlı şarj için mıknatısları kullanan MagSafe’i destekleyen aksesuarlar gibi çalışacak.

Qi2 kablosuz şarj cihazları, cihazları 15W’a kadar şarj edilebiliyor olsa da iPhone’ların Qi2 aksesuarlarıyla daha hızlı kablosuz şarj hızlarını destekleyip desteklemeyeceği henüz belli değil. iPhone 15, Qi2 kablosuz şarjı desteklemesine rağmen Apple, cihaların 7.5W’a kadar Qi kablosuz şarjı desteklediğini belirtiyor.

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iOS 17.2, iPhone 13 ve 14'e Qi2 kablosuz şarj desteğini getiriyor