iOS 17.2 ile iPhone'ların varsayılan bildirim sesi değiştirilebilecek

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.2’nin dördüncü beta sürümünü yayınladı ve iPhone’lara yıllardır gelmesi beklenen özellik sonunda eklendi. iOS 17.2 güncellemesi, iPhone’un varsayılan bildirim sesinin değiştirmenize izin verecek.

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Varsayılan bildirim sesi ve dokunuş değiştirilebilecek

iOS 17.2’nin yeni betasını yüklediğinizde Ses ve Dokunuş altında halihazırda özelleştirme seçenekleri bulunan mesaj, e-posta ve takvim uyarıları dışında gelen tüm bildirimler için kullanılacak sesi seçmenize olanak tanıyan yeni bir seçenek göreceksiniz; Varsayılan Uyarılar. Varsayılan uyarılara dokunduğunuzda onlarca hazır ton ve sonradan indirdiğiniz ton seçenekleri sizi karşılıyor. Bu menüde dilerseniz Dokunuşlar’a girerek dokunuş geri bildirimini de değiştirebilirsiniz.

Apple, şimdiye kadar varsayılan bildirim sesini ayarlamak için bir seçenek sunmadı. Bu nedenle farklı ses arayanlar için dikkate değer bir güncelleme.

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iOS 17.2 ile iPhone varsayılan bildirim sesi değiştirilebilecek