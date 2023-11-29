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    Anlık Bildirim

    iOS 17.2 ile iPhone'ların varsayılan bildirim sesi değiştirilebilecek

    Apple, geliştiriciler ve herkes için yeni iOS 17.2 beta sürümünü yayınladı. Güncelleme, iPhone'lara gelmesi en çok istenen özelliklerden birini getiriyor; Varsayılan bildirim sesini değiştirebilme.
    ios 17.2 iphone varsayılan bildirim sesi değiştirme Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17.2’nin dördüncü beta sürümünü yayınladı ve iPhone’lara yıllardır gelmesi beklenen özellik sonunda eklendi. iOS 17.2 güncellemesi, iPhone’un varsayılan bildirim sesinin değiştirmenize izin verecek.

    Varsayılan bildirim sesi ve dokunuş değiştirilebilecek

    iOS 17.2’nin yeni betasını yüklediğinizde Ses ve Dokunuş altında halihazırda özelleştirme seçenekleri bulunan mesaj, e-posta ve takvim uyarıları dışında gelen tüm bildirimler için kullanılacak sesi seçmenize olanak tanıyan yeni bir seçenek göreceksiniz; Varsayılan Uyarılar. Varsayılan uyarılara dokunduğunuzda onlarca hazır ton ve sonradan indirdiğiniz ton seçenekleri sizi karşılıyor. Bu menüde dilerseniz Dokunuşlar’a girerek dokunuş geri bildirimini de değiştirebilirsiniz.

    Apple, şimdiye kadar varsayılan bildirim sesini ayarlamak için bir seçenek sunmadı. Bu nedenle farklı ses arayanlar için dikkate değer bir güncelleme.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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