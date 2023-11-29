iOS 17.2 ile iPhone'ların varsayılan bildirim sesi değiştirilebilecek

Varsayılan bildirim sesi ve dokunuş değiştirilebilecek
iOS 17.2’nin yeni betasını yüklediğinizde Ses ve Dokunuş altında halihazırda özelleştirme seçenekleri bulunan mesaj, e-posta ve takvim uyarıları dışında gelen tüm bildirimler için kullanılacak sesi seçmenize olanak tanıyan yeni bir seçenek göreceksiniz; Varsayılan Uyarılar. Varsayılan uyarılara dokunduğunuzda onlarca hazır ton ve sonradan indirdiğiniz ton seçenekleri sizi karşılıyor. Bu menüde dilerseniz Dokunuşlar’a girerek dokunuş geri bildirimini de değiştirebilirsiniz.
Apple, şimdiye kadar varsayılan bildirim sesini ayarlamak için bir seçenek sunmadı. Bu nedenle farklı ses arayanlar için dikkate değer bir güncelleme.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.