iOS 17'de büyük hata: Kapatılan gizlilik ayarları otomatik açılıyor!

iOS 17'ye güncelleme sonrası otomatik açılıyor
Bazı kullanıcılar, gizlilik ayarlarında kapattıkları Önemli Konumlar ve iPhone Analiz seçeneğinin iOS 17’ye güncelledikten sonra otomatik olarak açıldığını rapor etti. iOS 17, bu değişikliği kullanıcıdan izinsiz şekilde ve hiçbir uyarı göstermeden yapıyor. Apple, iOS 17’ye güncelleme sonrasında bu ayarların değişmemesi gerektiğini ve bazı iPhone’ları etkileyen bu durumu araştırdıklarını söylüyor.
Önemli Konumlar ve iPhone Analizi
Apple, Önemli Konumlar’ın uçtan uca şifrelendiğini, Apple tarafından dahi okunamadığını söylüyor. Bu özellik, öncelikli olarak en son gittiğiniz yerleri takip etmek için kullanılıyor. Tahmini trafik yönlendirmesi, uygulama önerileri, Fotoğraflar uygulamasındaki Anılar için de bu konum verileri kullanılıyor. Güvenlik araştırmacılarına göre önemli konumlar cihaz içinde saklansa da sık gidilen konumlarla ilgili detaylı bilgileri kaydettiğinden kötüye kullanılabilir.
iPhone Analizi seçeneğine gelince, raporlar kullanıcı kimliğini belirlemese de konum bilgileri analiz raporlarına dahil edildiğinden gizliliğe etkileri olabilir. Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik - Konum Servisleri - Sistem Servisleri altındaniki seçeneğin de kapatılması öneriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.