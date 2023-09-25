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    iOS 17'de büyük hata: Kapatılan gizlilik ayarları otomatik açılıyor!

    Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 17'ye güncelledikten sonra kapatılan bazı gizlilik ayarlarının otomatik olarak açıldığını raporlamaya başladı. Apple, durumu araştırıyor.
    ios 17 gizlilik ayarları otomatik açılıyor Tam Boyutta Gör
    iPhone kullanıcılarının şikayetine göre, güncel iOS 17 sürümü mevcut gizlilik ayarlarında izinsiz değişiklik yapıyor. Apple, şikayetleri araştırdığını söylüyor. İşte detaylar:

    iOS 17'ye güncelleme sonrası otomatik açılıyor

    Bazı kullanıcılar, gizlilik ayarlarında kapattıkları Önemli Konumlar ve iPhone Analiz seçeneğinin iOS 17’ye güncelledikten sonra otomatik olarak açıldığını rapor etti. iOS 17, bu değişikliği kullanıcıdan izinsiz şekilde ve hiçbir uyarı göstermeden yapıyor. Apple, iOS 17’ye güncelleme sonrasında bu ayarların değişmemesi gerektiğini ve bazı iPhone’ları etkileyen bu durumu araştırdıklarını söylüyor.

    Önemli Konumlar ve iPhone Analizi

    Apple, Önemli Konumlar’ın uçtan uca şifrelendiğini, Apple tarafından dahi okunamadığını söylüyor. Bu özellik, öncelikli olarak en son gittiğiniz yerleri takip etmek için kullanılıyor. Tahmini trafik yönlendirmesi, uygulama önerileri, Fotoğraflar uygulamasındaki Anılar için de bu konum verileri kullanılıyor. Güvenlik araştırmacılarına göre önemli konumlar cihaz içinde saklansa da sık gidilen konumlarla ilgili detaylı bilgileri kaydettiğinden kötüye kullanılabilir.

    iPhone Analizi seçeneğine gelince, raporlar kullanıcı kimliğini belirlemese de konum bilgileri analiz raporlarına dahil edildiğinden gizliliğe etkileri olabilir. Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik - Konum Servisleri - Sistem Servisleri altındaniki seçeneğin de kapatılması öneriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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