iOS 17'de büyük hata: Kapatılan gizlilik ayarları otomatik açılıyor!

Tam Boyutta Gör iPhone kullanıcılarının şikayetine göre, güncel iOS 17 sürümü mevcut gizlilik ayarlarında izinsiz değişiklik yapıyor. Apple, şikayetleri araştırdığını söylüyor. İşte detaylar:

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iOS 17'ye güncelleme sonrası otomatik açılıyor

Bazı kullanıcılar, gizlilik ayarlarında kapattıkları Önemli Konumlar ve iPhone Analiz seçeneğinin iOS 17’ye güncelledikten sonra otomatik olarak açıldığını rapor etti. iOS 17, bu değişikliği kullanıcıdan izinsiz şekilde ve hiçbir uyarı göstermeden yapıyor. Apple, iOS 17’ye güncelleme sonrasında bu ayarların değişmemesi gerektiğini ve bazı iPhone’ları etkileyen bu durumu araştırdıklarını söylüyor.

Önemli Konumlar ve iPhone Analizi

Apple, Önemli Konumlar’ın uçtan uca şifrelendiğini, Apple tarafından dahi okunamadığını söylüyor. Bu özellik, öncelikli olarak en son gittiğiniz yerleri takip etmek için kullanılıyor. Tahmini trafik yönlendirmesi, uygulama önerileri, Fotoğraflar uygulamasındaki Anılar için de bu konum verileri kullanılıyor. Güvenlik araştırmacılarına göre önemli konumlar cihaz içinde saklansa da sık gidilen konumlarla ilgili detaylı bilgileri kaydettiğinden kötüye kullanılabilir.

iPhone Analizi seçeneğine gelince, raporlar kullanıcı kimliğini belirlemese de konum bilgileri analiz raporlarına dahil edildiğinden gizliliğe etkileri olabilir. Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik - Konum Servisleri - Sistem Servisleri altındaniki seçeneğin de kapatılması öneriliyor.

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iOS 17'de büyük hata: Kapatılan gizlilik ayarları açılıyor!