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    Anlık Bildirim

    iOS 18.2'nin ilk beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler?

    Apple, iOS 18.2'nin ilk beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Çok daha fazla Apple Intelligence özelliğini getiren sürümdeki yenilikler neler?           
    iOS 18.2'nin ilk beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.2'nin ilk beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Güncelleme ile iPhone'lara yapay zeka destekli yeni görüntü oluşturma, yazma araçları ve ChatGPT ile Siri entegrasyonu gibi birçok özellik geliyor. Gelecek olan gözelliklere bir göz atalım.

    Image Playground

    iOS 18.2'nin ilk beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Apple'ın görüntü oluşturma uygulaması Image Playground ile yazarak karikatür tarzında görüntü oluşturulabiliyor. Ne istediğinize dair bir açıklama girebilir veya Apple'ın sağladığı yerleşik önerileri ve kavramları kullanabilirsiniz. Ya da fotoğraflarınızdan ilham alarak yeni görüntüler oluşturmak mümkün. Mesajlar ve Notlar uygulaması üzerinden de Image Playground'a erişerek oluşturulan görüntüler kullanılabileceksniz.

    Image Wand

    iOS 18.2'nin ilk beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Image Wand, iPad'deki Notlar uygulamasında bulunan Image Playground ile ilgili bir özellik. Apple Pencil ile kaba bir taslak çizerek bu çizimleri daha profesyonel bir görünüme kavuşturabileceksiniz.

    Genmoji

    iOS 18.2'nin ilk beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Genmoji, Apple'ın kullanıcılarına özel emoji oluşturma imkânı tanıyan yeni bir özellik. Image Playground kreasyonları gibi, bunları arkadaşlarınıza ve ailenize dayandırabilir ve verileri Fotoğraflar'taki Kişiler albümünden alabilirsiniz. Ayrıca temel öğeleri kullanarak karakterler de oluşturabilmek mümkün.

    Siri ChatGPT Entegrasyonu

    iOS 18.2 ile ‌Siri'yi ChatGPT ile entegre edebileceksiniz. Siri‌ bir sorguya yanıt veremediğinde isteği ChatGPT'ye iletecek ve sorularınızı cevaplandıracak. ChatGPT entegrasyonunu kullanmak için hesap oluşturmak gerekmeyecek.

    Görsel Zeka

    iOS 18.2'nin ilk beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 kullanıcıları, çevrenizdekiler hakkında bilgi sağlayan bir özellik olan Görsel Zeka özelliğine kavuşacak. Örneğin kamerayı açıp bir restorana doğrulttuğunuzda, açılış saatlerini ve yorumları görebileceksiniz. Diğer Görsel Zeka yetenekleri arasında metni yüksek sesle okuma, telefon numaralarını ve adresleri algılayıp Kişiler'e ekleme, metni kopyalama ve metni özetleme gibi özellikler yer alıyor. 

    Yazma Araçları

    iOS 18.1 ile Yazma Araçları yalnızca samimi, profesyonel ve  basitleştirilmiş tonda yazmayı desteklerken, iOS 18.2'de yazının hangi tonda yazılacağını tarif ederek içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabileceksiniz.

    18.2 beta ayrıca, üçüncü taraf uygulamalara Yazma Araçları, Genmoji ve Image Playground eklemek için geliştirici API'lerini de içeriyor.

    Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?

    Şu an için iOS 18.2 beta, Apple Intelligence'ı destekleyen bir cihaza sahip geliştiricilere sunuluyor. Genele hitap eden beta sürümü çok uzun olmayan bir gelecekte yayınlanacak. Apple Intelligence ile gelen özellikleri kullanabilmek için iPhone 15 Pro veya iPhone 16 serisi bir telefona sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    Forumdan Konular

    kargo şubede kaç gün bekler antifirize su eklenir mi yerden ısıtma kombi önerisi game center profil resmi koyma ölmek istemek hayattan zevk alamamak

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