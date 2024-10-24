iOS 18.2'nin ilk beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler?

iOS 18.2 ile Siri'yi ChatGPT ile entegre edebileceksiniz. Siri bir sorguya yanıt veremediğinde isteği ChatGPT'ye iletecek ve sorularınızı cevaplandıracak. ChatGPT entegrasyonunu kullanmak için hesap oluşturmak gerekmeyecek.
Görsel Zeka
Yazma Araçları
iOS 18.1 ile Yazma Araçları yalnızca samimi, profesyonel ve basitleştirilmiş tonda yazmayı desteklerken, iOS 18.2'de yazının hangi tonda yazılacağını tarif ederek içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabileceksiniz.
18.2 beta ayrıca, üçüncü taraf uygulamalara Yazma Araçları, Genmoji ve Image Playground eklemek için geliştirici API'lerini de içeriyor.
Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?
Şu an için iOS 18.2 beta, Apple Intelligence'ı destekleyen bir cihaza sahip geliştiricilere sunuluyor. Genele hitap eden beta sürümü çok uzun olmayan bir gelecekte yayınlanacak. Apple Intelligence ile gelen özellikleri kullanabilmek için iPhone 15 Pro veya iPhone 16 serisi bir telefona sahip olmanız gerektiğini belirtelim.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)