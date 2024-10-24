iOS 18.2'nin ilk beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler?

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18.2'nin ilk beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Güncelleme ile iPhone'lara yapay zeka destekli yeni görüntü oluşturma, yazma araçları ve ChatGPT ile Siri entegrasyonu gibi birçok özellik geliyor. Gelecek olan gözelliklere bir göz atalım.

Image Playground

Tam Boyutta Gör Apple'ın görüntü oluşturma uygulaması Image Playground ile yazarak karikatür tarzında görüntü oluşturulabiliyor. Ne istediğinize dair bir açıklama girebilir veya Apple'ın sağladığı yerleşik önerileri ve kavramları kullanabilirsiniz. Ya da fotoğraflarınızdan ilham alarak yeni görüntüler oluşturmak mümkün. Mesajlar ve Notlar uygulaması üzerinden de Image Playground'a erişerek oluşturulan görüntüler kullanılabileceksniz.

Image Wand

Tam Boyutta Gör Image Wand, iPad'deki Notlar uygulamasında bulunan Image Playground ile ilgili bir özellik. Apple Pencil ile kaba bir taslak çizerek bu çizimleri daha profesyonel bir görünüme kavuşturabileceksiniz.

Genmoji

Tam Boyutta Gör Genmoji, Apple'ın kullanıcılarına özel emoji oluşturma imkânı tanıyan yeni bir özellik. Image Playground kreasyonları gibi, bunları arkadaşlarınıza ve ailenize dayandırabilir ve verileri Fotoğraflar'taki Kişiler albümünden alabilirsiniz. Ayrıca temel öğeleri kullanarak karakterler de oluşturabilmek mümkün.

Siri ChatGPT Entegrasyonu

iOS 18.2 ile ‌Siri'yi ChatGPT ile entegre edebileceksiniz. Siri‌ bir sorguya yanıt veremediğinde isteği ChatGPT'ye iletecek ve sorularınızı cevaplandıracak. ChatGPT entegrasyonunu kullanmak için hesap oluşturmak gerekmeyecek.

Görsel Zeka

Tam Boyutta Gör iPhone 16 kullanıcıları, çevrenizdekiler hakkında bilgi sağlayan bir özellik olan Görsel Zeka özelliğine kavuşacak. Örneğin kamerayı açıp bir restorana doğrulttuğunuzda, açılış saatlerini ve yorumları görebileceksiniz. Diğer Görsel Zeka yetenekleri arasında metni yüksek sesle okuma, telefon numaralarını ve adresleri algılayıp Kişiler'e ekleme, metni kopyalama ve metni özetleme gibi özellikler yer alıyor.

iOS 18.1 ile iPhone'lara gelecek tüm yeni özellikler belli oldu 14 sa. önce eklendi

Yazma Araçları

iOS 18.1 ile Yazma Araçları yalnızca samimi, profesyonel ve basitleştirilmiş tonda yazmayı desteklerken, iOS 18.2'de yazının hangi tonda yazılacağını tarif ederek içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabileceksiniz.

18.2 beta ayrıca, üçüncü taraf uygulamalara Yazma Araçları, Genmoji ve Image Playground eklemek için geliştirici API'lerini de içeriyor.

Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?

Şu an için iOS 18.2 beta, Apple Intelligence'ı destekleyen bir cihaza sahip geliştiricilere sunuluyor. Genele hitap eden beta sürümü çok uzun olmayan bir gelecekte yayınlanacak. Apple Intelligence ile gelen özellikleri kullanabilmek için iPhone 15 Pro veya iPhone 16 serisi bir telefona sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

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