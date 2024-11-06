iOS 18.2, iPhone'un ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek

BatteryIntelligence olarak adlandırılması muhtemel yeni özellik, büyük olasılıkla iPhone’un aldığı enerji miktarına göre şarj edilme süresini tahmini olarak hesaplayacak. Örneğin; kullanıcılara iPhone’un %80 seviyesine ne kadar sürede şarj ulaşacağına dair tahmini bir süre içeren bir bildirim alma seçeneği sunulacak.
Yeni şarj özelliğine iOS 18.2 son betasındaki kodlar arasında rastlansa da henüz çalışır durumda değil. Bu da Apple’ın hala üzerinde çalıştığı bir özellik olduğunu bizlere gösteriyor.
iOS 18, şu anda iPhone’u (belirli modellerde) %80, %85, %90 veya %95 seviyesine kadar şarj olacak şekilde sınırlama özelliği sunuyor. Ayrıca iPhone yavaş şarj cihazıyla şarj edildiği zamanları gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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