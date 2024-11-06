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Tam Boyutta Gör iOS 18.2 güncellemesi, yalnızca yeni Apple Intelligence özelliklerini değil, yıllardır iPhone’lara gelmesi beklenen faydalı bir özelliği de getirecek. Yeni iOS özelliği, iPhone’u şarj etmek için kalan süreyi gösterecek.

iOS 18.2 güncellemesi, beklenenden erken geliyor 2 gün önce eklendi

BatteryIntelligence olarak adlandırılması muhtemel yeni özellik, büyük olasılıkla iPhone’un aldığı enerji miktarına göre şarj edilme süresini tahmini olarak hesaplayacak. Örneğin; kullanıcılara iPhone’un %80 seviyesine ne kadar sürede şarj ulaşacağına dair tahmini bir süre içeren bir bildirim alma seçeneği sunulacak.

Yeni şarj özelliğine iOS 18.2 son betasındaki kodlar arasında rastlansa da henüz çalışır durumda değil. Bu da Apple’ın hala üzerinde çalıştığı bir özellik olduğunu bizlere gösteriyor.

iOS 18, şu anda iPhone’u (belirli modellerde) %80, %85, %90 veya %95 seviyesine kadar şarj olacak şekilde sınırlama özelliği sunuyor. Ayrıca iPhone yavaş şarj cihazıyla şarj edildiği zamanları gösteriyor.

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iOS 18.2, iPhone'un ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek