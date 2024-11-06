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    Anlık Bildirim

    iOS 18.2, iPhone'un ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek

    iOS 18.2 beta 2 sürümde keşfedilen bir kod, iPhone'ların yakında şarj olma süresini göstereceğini ortaya çıkardı. Yeni özelliğin Aralık ayında yayınlanacak iOS 18.2 ile gelmesi bekleniyor.
    ios 18.2 iphone şarj olma süresi Tam Boyutta Gör
    iOS 18.2 güncellemesi, yalnızca yeni Apple Intelligence özelliklerini değil, yıllardır iPhone’lara gelmesi beklenen faydalı bir özelliği de getirecek. Yeni iOS özelliği, iPhone’u şarj etmek için kalan süreyi gösterecek.

    BatteryIntelligence olarak adlandırılması muhtemel yeni özellik, büyük olasılıkla iPhone’un aldığı enerji miktarına göre şarj edilme süresini tahmini olarak hesaplayacak. Örneğin; kullanıcılara iPhone’un %80 seviyesine ne kadar sürede şarj ulaşacağına dair tahmini bir süre içeren bir bildirim alma seçeneği sunulacak.

    Yeni şarj özelliğine iOS 18.2 son betasındaki kodlar arasında rastlansa da henüz çalışır durumda değil. Bu da Apple’ın hala üzerinde çalıştığı bir özellik olduğunu bizlere gösteriyor.

    iOS 18, şu anda iPhone’u (belirli modellerde) %80, %85, %90 veya %95 seviyesine kadar şarj olacak şekilde sınırlama özelliği sunuyor. Ayrıca iPhone yavaş şarj cihazıyla şarj edildiği zamanları gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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