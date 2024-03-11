iOS 18, AirPods Pro'ya yeni bir özellik kazandıracak

Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, 2024’te AirPods Pro’nun yeni bir sürümünü piyasaya sürmeyecek. Bunun yerine iOS 18 güncellemesiyle AirPods Pro’ya yeni işitme cihazı modu ekleyecek.

Apple, iOS 18 ile yeni erişilebilirlik özellikleri sunacak 3 gün önce eklendi

AirPods Pro'ya işitme cihazı modu geliyor

Aslında AirPods kulaklık, iOS 12 güncellemesiyle Canlı Dinleme özelliğine kavuşmuştu. Bu özellik, iPhone’u yönlü bir mikrofona dönüştürüyor ve iPhone tarafından kaydedilen ses gerçek zamanlı olarak AirPods’a aktarılıyor. 2021’de AirPods Pro için de doğrudan önünüzde konuşan birinin sesini güçlendiren Konuşma Yükseltme özelliği tanıtılmıştı. Bu özellik, konuşmaları net bir şekilde duymakta zorlanabileceğiniz durumlarda kullanışlı.

İlginç olan, bu AirPods Pro özelliklerinin bazı daha pahalı işitme cihazları kadar iyi olmasa da daha iyi performans göstermesi. FDA’nın belirli işitme cihazlarının tıbbi muayene veya odyolog muayenesi olmadan reçetesiz satılmasına izin veren yeni yönergeleri sayesinde bu tür teknolojilere erişilebilirlik artıyor. Bu yeni işitme cihazı modunun ayrıntıları hâlâ gizli olsa da Gurman’ın önceki raporları, Apple’ın AirPods serisinin işitme sağlığı özelliklerini geliştirmeye kararlı olduğunu gösteriyor.

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iOS 18, AirPods Pro'ya yeni özellik kazandıracak