iOS 18, AirPods Pro'ya yeni bir özellik kazandıracak

AirPods Pro'ya işitme cihazı modu geliyor
Aslında AirPods kulaklık, iOS 12 güncellemesiyle Canlı Dinleme özelliğine kavuşmuştu. Bu özellik, iPhone’u yönlü bir mikrofona dönüştürüyor ve iPhone tarafından kaydedilen ses gerçek zamanlı olarak AirPods’a aktarılıyor. 2021’de AirPods Pro için de doğrudan önünüzde konuşan birinin sesini güçlendiren Konuşma Yükseltme özelliği tanıtılmıştı. Bu özellik, konuşmaları net bir şekilde duymakta zorlanabileceğiniz durumlarda kullanışlı.
İlginç olan, bu AirPods Pro özelliklerinin bazı daha pahalı işitme cihazları kadar iyi olmasa da daha iyi performans göstermesi. FDA’nın belirli işitme cihazlarının tıbbi muayene veya odyolog muayenesi olmadan reçetesiz satılmasına izin veren yeni yönergeleri sayesinde bu tür teknolojilere erişilebilirlik artıyor. Bu yeni işitme cihazı modunun ayrıntıları hâlâ gizli olsa da Gurman’ın önceki raporları, Apple’ın AirPods serisinin işitme sağlığı özelliklerini geliştirmeye kararlı olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.