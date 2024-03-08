Apple, iOS 18 ile iPhone'lara yeni erişilebilirlik özellikleri getiriyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın yıllık geliştiriciler konferansı yaklaşırken, iOS 18 özellikleri hakkında söylentiler de artmaya başladı. Apple’ın iOS 18 güncellemesi için yeni erişilebilirlik özellikleri geliştirdiği söyleniyor.

iOS 18 güncellemesi alması muhtemel iPhone'lar 1 hf. önce eklendi

Apple, iOS 18 için mevcut ayarlarda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra çeşitli yeni erişilebilirlik özellikleri üzerinde çalışıyor. Sesle etkinleştirilen kısayollar, canlı konuşma kategorileri, sistem genelinde iyileştirilmiş yazı tipi boyutu kontrolü gibi birkaç yeni erişilebilirlik özelliği gelecek.

iOS 18 ile gelecek erişilebilirlik özellikleri

Sesle etkinleştirilen kısayollar, kullanıcıların benzersiz bir sözlü ifadeyi erişilebilirlik ayarı olarak ayarlamasına olanak tanıyacak. Kullanıcıya özel bir ifade oluşturma ve söz konusu ifadeyi söyleyerek geçiş yapmak istediği erişilebilirlik ayarını seçme seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, uyarlanabilir ses kısayollarını kullanarak VoiceOver, ses kontrolü, yakınlaştırma vb. mevcut erişilebilirlik özellikleri arasında geçiş yapabilecek.

Hali hazırda kullanılabilir olan Canlı Konuşma özelliği, kullanıcı tarafından oluşturulan kategorileri içeren yeni bir bölüme kavuşacak. Kullanıcılar cümleleri kendi seçtikleri kategorilere göre düzenleyebilecek. Bir kategori oluştururken kullanıcıya kategoriyi adlandırma ve farklı simgeler arasından seçim yapma seçeneği sunulacak. Kategori oluşturulduktan sonra kullanıcı istediği cümleyi ekleyebilecek.

Son söylenen özellik yazı tipi boyutuyla ilgilidir. iOS ve macOS, zaten kullanıcıların yazı tipini uygulama özelinde ayarlamasına izin veriyor ancak uygulamanın da bunu desteklemesi gerekiyor. Apple’ın bazı sistem uygulamaları bu özelliği henüz desteklemiyor. iOS 18 ve macOS 15 güncellemeleriyle birlikte desteklenecek. Mac tarafında şu anda Takvim, Finder, Mail, Mesajlar ve Notlar’da yazı tipi ayarlanabiliyor. Güncellemeyle Kitaplar, Haberler ve Borsa uygulamasında da font seçimi yapılabilecek. Ayrıca macOS menü çubuğu için de yazı tipi ayarlanabilecek.

Bahsedilen bu iOS 18 erişilebilirlik özellikleri geliştirilme aşamasında. iOS 18 dahil Apple’ın yeni işletim sistemleri muhtemelen Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında tanıtılacak.

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Apple, iOS 18 ile yeni erişilebilirlik özellikleri sunacak