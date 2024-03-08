Apple, iOS 18 ile iPhone'lara yeni erişilebilirlik özellikleri getiriyor

Apple, iOS 18 için mevcut ayarlarda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra çeşitli yeni erişilebilirlik özellikleri üzerinde çalışıyor. Sesle etkinleştirilen kısayollar, canlı konuşma kategorileri, sistem genelinde iyileştirilmiş yazı tipi boyutu kontrolü gibi birkaç yeni erişilebilirlik özelliği gelecek.
iOS 18 ile gelecek erişilebilirlik özellikleri
Sesle etkinleştirilen kısayollar, kullanıcıların benzersiz bir sözlü ifadeyi erişilebilirlik ayarı olarak ayarlamasına olanak tanıyacak. Kullanıcıya özel bir ifade oluşturma ve söz konusu ifadeyi söyleyerek geçiş yapmak istediği erişilebilirlik ayarını seçme seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, uyarlanabilir ses kısayollarını kullanarak VoiceOver, ses kontrolü, yakınlaştırma vb. mevcut erişilebilirlik özellikleri arasında geçiş yapabilecek.
Hali hazırda kullanılabilir olan Canlı Konuşma özelliği, kullanıcı tarafından oluşturulan kategorileri içeren yeni bir bölüme kavuşacak. Kullanıcılar cümleleri kendi seçtikleri kategorilere göre düzenleyebilecek. Bir kategori oluştururken kullanıcıya kategoriyi adlandırma ve farklı simgeler arasından seçim yapma seçeneği sunulacak. Kategori oluşturulduktan sonra kullanıcı istediği cümleyi ekleyebilecek.
Son söylenen özellik yazı tipi boyutuyla ilgilidir. iOS ve macOS, zaten kullanıcıların yazı tipini uygulama özelinde ayarlamasına izin veriyor ancak uygulamanın da bunu desteklemesi gerekiyor. Apple’ın bazı sistem uygulamaları bu özelliği henüz desteklemiyor. iOS 18 ve macOS 15 güncellemeleriyle birlikte desteklenecek. Mac tarafında şu anda Takvim, Finder, Mail, Mesajlar ve Notlar’da yazı tipi ayarlanabiliyor. Güncellemeyle Kitaplar, Haberler ve Borsa uygulamasında da font seçimi yapılabilecek. Ayrıca macOS menü çubuğu için de yazı tipi ayarlanabilecek.
Bahsedilen bu iOS 18 erişilebilirlik özellikleri geliştirilme aşamasında. iOS 18 dahil Apple’ın yeni işletim sistemleri muhtemelen Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.