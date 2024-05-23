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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile Apple Müzik'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı

    Apple Müzik, iOS 18 güncellemesiyle yenilenecek uygulamalar arasında olacak. WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılacak yeni iOS sürümüyle Apple Music'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı.
    ios 18 apple müzik yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18 ve macOS 15 güncellemesiyle müzik uygulamasına yeni özellikler ekleyecek. Apple Music için sorunsuz ses geçişleri desteğiyle birlikte yeni Passthrough özelliği geliyor.

    Daha akıllı şarkı geçişleri

    Apple Müzik şu anda çapraz geçiş özelliği sunuyor ancak iOS 18 güncellemesiyle akıllı şarkı geçişi olarak adlandırılacak daha gelişmiş sürümünü sunacak. Standart şarkı geçişi (crossfade) seçeneğiyle Müzik uygulaması o anda çalan şarkının ses seviyesini -sona yaklaşmaya başladıkça- kademeli olarak azaltıyor. Uygulama eş zamanlı olarak yeni şarkıyı çalmaya başlarken ses seviyesini yavaşça yükseltiyor; böylece iki şarkı arasında yumuşak geçiş sağlanıyor. Akıllı şarkı geçişleri, kullanıcılara crossfade efektinin süresini ayarlama seçeneği sunarak bu özelliği daha da ileriye taşıyacak. Şarkı geçişleri kişinin tercihine bağlı olarak 1 - 12 saniye arası ayarlanabilecek.

    Bu, Apple’ın sistem uygulamaları için planladığı ses ile ilgili birkaç güncellemeden yalnızca biri. Müzik uygulaması ayrıca yalnızca desteklenen donanımlarda kullanılabilecek Passthrough adında bir özelliği destekleyecek. Bu özellik hakkında şu anda çok fazla bilgi olmamakla birlikte Dolby Atmos ile birlikte Uzamsal Ses ile ilişkili olacak gibi görünüyor.

    Apple’ın "Uzamsal Oyun" özelliği üzerinde de çalıştığı söyleniyor ancak bunun ne olabileceğine dair herhangi bir detay yok. ‌iOS 18‌, 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak geliştiriciler konferansı WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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