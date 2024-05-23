iOS 18 ile Apple Müzik'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı

Daha akıllı şarkı geçişleri
Apple Müzik şu anda çapraz geçiş özelliği sunuyor ancak iOS 18 güncellemesiyle akıllı şarkı geçişi olarak adlandırılacak daha gelişmiş sürümünü sunacak. Standart şarkı geçişi (crossfade) seçeneğiyle Müzik uygulaması o anda çalan şarkının ses seviyesini -sona yaklaşmaya başladıkça- kademeli olarak azaltıyor. Uygulama eş zamanlı olarak yeni şarkıyı çalmaya başlarken ses seviyesini yavaşça yükseltiyor; böylece iki şarkı arasında yumuşak geçiş sağlanıyor. Akıllı şarkı geçişleri, kullanıcılara crossfade efektinin süresini ayarlama seçeneği sunarak bu özelliği daha da ileriye taşıyacak. Şarkı geçişleri kişinin tercihine bağlı olarak 1 - 12 saniye arası ayarlanabilecek.
Bu, Apple’ın sistem uygulamaları için planladığı ses ile ilgili birkaç güncellemeden yalnızca biri. Müzik uygulaması ayrıca yalnızca desteklenen donanımlarda kullanılabilecek Passthrough adında bir özelliği destekleyecek. Bu özellik hakkında şu anda çok fazla bilgi olmamakla birlikte Dolby Atmos ile birlikte Uzamsal Ses ile ilişkili olacak gibi görünüyor.
Apple’ın "Uzamsal Oyun" özelliği üzerinde de çalıştığı söyleniyor ancak bunun ne olabileceğine dair herhangi bir detay yok. iOS 18, 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak geliştiriciler konferansı WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.