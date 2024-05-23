Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 ve macOS 15 güncellemesiyle müzik uygulamasına yeni özellikler ekleyecek. Apple Music için sorunsuz ses geçişleri desteğiyle birlikte yeni Passthrough özelliği geliyor.

iOS 18 ile geliyor: iPhone'u gözünüzle kontrol edebileceksiniz 1 hf. önce eklendi

Daha akıllı şarkı geçişleri

Apple Müzik şu anda çapraz geçiş özelliği sunuyor ancak iOS 18 güncellemesiyle akıllı şarkı geçişi olarak adlandırılacak daha gelişmiş sürümünü sunacak. Standart şarkı geçişi (crossfade) seçeneğiyle Müzik uygulaması o anda çalan şarkının ses seviyesini -sona yaklaşmaya başladıkça- kademeli olarak azaltıyor. Uygulama eş zamanlı olarak yeni şarkıyı çalmaya başlarken ses seviyesini yavaşça yükseltiyor; böylece iki şarkı arasında yumuşak geçiş sağlanıyor. Akıllı şarkı geçişleri, kullanıcılara crossfade efektinin süresini ayarlama seçeneği sunarak bu özelliği daha da ileriye taşıyacak. Şarkı geçişleri kişinin tercihine bağlı olarak 1 - 12 saniye arası ayarlanabilecek.

Bu, Apple’ın sistem uygulamaları için planladığı ses ile ilgili birkaç güncellemeden yalnızca biri. Müzik uygulaması ayrıca yalnızca desteklenen donanımlarda kullanılabilecek Passthrough adında bir özelliği destekleyecek. Bu özellik hakkında şu anda çok fazla bilgi olmamakla birlikte Dolby Atmos ile birlikte Uzamsal Ses ile ilişkili olacak gibi görünüyor.

Apple’ın "Uzamsal Oyun" özelliği üzerinde de çalıştığı söyleniyor ancak bunun ne olabileceğine dair herhangi bir detay yok. ‌iOS 18‌, 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak geliştiriciler konferansı WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılacak.

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iOS 18 ile Apple Müzik'e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı