iOS 18 ile iPhone'ların ayarlar ve denetim merkezi yenileniyor

Tam Boyutta Gör Şu anda iPhone’daki Ayarlar menüsüyle Mac’lerdeki Sistem Ayarları benzer tasarıma sahip. Apple’ın macOS 15 ve iOS 18 güncellemeleriyle her iki sistemde de Ayarlar bölümünü gezinmesi daha kolay, yeniden düzenlenmiş, daha sade bir düzenin olduğu kullanıcı arayüzüyle yenileyeceği söyleniyor. Ayrıca arama işlevi iyileştirilecek.

Arama işlevi iyileştirilecek

iOS ve macOS’ta Ayarlar uygulamasında özellikle cihaza özel bir işlevi bulmak pek mümkün olmuyor; arama ya hiç sonuç vermiyor ya da yanlış sonuç veriyor. Örneğin; iPhone 15 Pro modelleri için pil sağlığı menüsünde ek şarj optimizasyonu menüsü var ancak aramayla erişmek mümkün değil. iOS 18 ile aramaların daha iyi sonuç vermesi bekleniyor.

iOS 18 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Spotligt ve Siri güncellemeleri

Apple’ın iOS 18 ile birlikte macOS 15’te Spotlight aramada büyük güncellemeler sağlaması bekleniyor. Bu bağlamda işletim sistemi genelinde arama yapılabilecek ve Siri’nin uygulamalardaki tüm özellikleri kontrol edebilecek. Yeri gelmişken, yeni iOS sürümü Siri’ye yapay zeka odaklı yetenekler kazandıracak.

macOS 15 ile Sistem Ayarları yenileniyor

Ayarlar menüsündeki değişiklikler Mac kullanıcılarını da etkileyecek. Apple’ın macOS 15 güncellemesiyle Sistem Ayarları uygulamasını elden geçireceği söyleniyor. Mac’lerin yeni ayarlar menüsü kullanıcıların sıklıkla kullandığı işlev ve özelliklere daha rahat erişmesi için öncelik ve genel öneme odaklanan bir organizasyon sistemine sahip olacak. Örneğin; yazılım güncellemesinden garanti durumuna Time Machine yedeklemelerine birçok faydalı seçeneği barındıran Genel menüsü daha üste taşınacak.

Denetim Merkezi'ndeki değişiklikler test ediliyor

Apple, iOS 18’de Denetim Merkezi’ni de yenilemeyi planlıyor ancak değişikliklerin ne olacağı konusunda henüz bir bilgi yok. 10 Haziran’da TSi 20.00’de başlayacak WWDC 2024 etkinliğinde şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemesi olacağı iddia edilen iOS 18 ile gelen yenilikleri göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18 ile iPhone'ların ayarlar ve denetim merkezi yenileniyor