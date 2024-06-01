iOS 18 ile iPhone'ların ayarlar ve denetim merkezi yenileniyor

- Arama işlevi iyileştirilecek
- Spotligt ve Siri güncellemeleri
- macOS 15 ile Sistem Ayarları yenileniyor
- Denetim Merkezi'ndeki değişiklikler test ediliyor
- Yorumlar
Arama işlevi iyileştirilecek
iOS ve macOS’ta Ayarlar uygulamasında özellikle cihaza özel bir işlevi bulmak pek mümkün olmuyor; arama ya hiç sonuç vermiyor ya da yanlış sonuç veriyor. Örneğin; iPhone 15 Pro modelleri için pil sağlığı menüsünde ek şarj optimizasyonu menüsü var ancak aramayla erişmek mümkün değil. iOS 18 ile aramaların daha iyi sonuç vermesi bekleniyor.
Spotligt ve Siri güncellemeleri
Apple’ın iOS 18 ile birlikte macOS 15’te Spotlight aramada büyük güncellemeler sağlaması bekleniyor. Bu bağlamda işletim sistemi genelinde arama yapılabilecek ve Siri’nin uygulamalardaki tüm özellikleri kontrol edebilecek. Yeri gelmişken, yeni iOS sürümü Siri’ye yapay zeka odaklı yetenekler kazandıracak.
macOS 15 ile Sistem Ayarları yenileniyor
Ayarlar menüsündeki değişiklikler Mac kullanıcılarını da etkileyecek. Apple’ın macOS 15 güncellemesiyle Sistem Ayarları uygulamasını elden geçireceği söyleniyor. Mac’lerin yeni ayarlar menüsü kullanıcıların sıklıkla kullandığı işlev ve özelliklere daha rahat erişmesi için öncelik ve genel öneme odaklanan bir organizasyon sistemine sahip olacak. Örneğin; yazılım güncellemesinden garanti durumuna Time Machine yedeklemelerine birçok faydalı seçeneği barındıran Genel menüsü daha üste taşınacak.
Denetim Merkezi'ndeki değişiklikler test ediliyor
Apple, iOS 18’de Denetim Merkezi’ni de yenilemeyi planlıyor ancak değişikliklerin ne olacağı konusunda henüz bir bilgi yok. 10 Haziran’da TSi 20.00’de başlayacak WWDC 2024 etkinliğinde şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemesi olacağı iddia edilen iOS 18 ile gelen yenilikleri göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.