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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile Mac'ten iPhone ana ekranı düzenlenebilecek

    Apple, iOS 18 ve macOS 15 Sequoia beta sürümde sunduğu iPhone Yansıtma özelliğini güncelledi. Artık Mac'ten iPhone ana ekranını yönetmek mümkün.                 
    ios 18 iphone yansıtma iphone ana ekranı düzenleme Tam Boyutta Gör
    iPhone Mirroring, bu sonbaharda final sürümü yayınlanacak iOS 18 ve macOS 15 Sequoia’nın öne çıkan özelliklerinden biri. Apple, bu güncellemelerin beta sürümünde iPhone Yansıtma’ya yeni bir özellik ekledi. Artık, Mac bilgisayardan iPhone ana ekranını düzenlemek mümkün.

    Mac’ten iPhone Yansıtma açıldığında artık ekrana uzun basarak iPhone ana ekranı düzenlenebiliyor. Bu özellik, iPhone’da olduğu gibi sayfalar arasında simgeleri ve widget'ları sürüklemenize olanak tanıyor. Ayrıca widget boyutları ayarlanabiliyor, iOS 18'deki yeni simge renklendirme özelliği kullanılabiliyor ve yeni widget'lar eklenebiliyor. Tabii ki uygulamaları telefondan ve ana ekrandan silmek te mümkün.

    iOS 18 ve macOS Sequoia'nın önceki beta sürümlerinde iPhone’un ana ekranını düzenlemek mümkün değildi. Yıllar önce, iTunes'u kullanarak iPhone’un ana ekranı düzenlenebiliyordu ancak bu özellik iTunes’tan Müzik’e geçiş sırasında kaldırıldı. iPhone Yansıtma özelliğini kullanarak ana ekranı düzenleme, iOS 18, iOS 18.1, macOS Sequoia 15 ve macOS Sequoia 15.1'in en son beta sürümlerinde mevcut.

    iPhone Yansıtma özelliğinde eksikler de yok değil. Örneğin; iPhone’a gelen bildirimler eş zamanlı Mac bilgisayara geliyor ancak Mac’ten iPhone’un bildirim merkezine ulaşılamıyor. Denetim Merkezi’ne erişmek, kilit ekranını düzenlemek mümkün değil.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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