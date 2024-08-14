iOS 18 ile Mac'ten iPhone ana ekranı düzenlenebilecek

Mac’ten iPhone Yansıtma açıldığında artık ekrana uzun basarak iPhone ana ekranı düzenlenebiliyor. Bu özellik, iPhone’da olduğu gibi sayfalar arasında simgeleri ve widget'ları sürüklemenize olanak tanıyor. Ayrıca widget boyutları ayarlanabiliyor, iOS 18'deki yeni simge renklendirme özelliği kullanılabiliyor ve yeni widget'lar eklenebiliyor. Tabii ki uygulamaları telefondan ve ana ekrandan silmek te mümkün.
iOS 18 ve macOS Sequoia'nın önceki beta sürümlerinde iPhone’un ana ekranını düzenlemek mümkün değildi. Yıllar önce, iTunes'u kullanarak iPhone’un ana ekranı düzenlenebiliyordu ancak bu özellik iTunes’tan Müzik’e geçiş sırasında kaldırıldı. iPhone Yansıtma özelliğini kullanarak ana ekranı düzenleme, iOS 18, iOS 18.1, macOS Sequoia 15 ve macOS Sequoia 15.1'in en son beta sürümlerinde mevcut.
iPhone Yansıtma özelliğinde eksikler de yok değil. Örneğin; iPhone’a gelen bildirimler eş zamanlı Mac bilgisayara geliyor ancak Mac’ten iPhone’un bildirim merkezine ulaşılamıyor. Denetim Merkezi’ne erişmek, kilit ekranını düzenlemek mümkün değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.