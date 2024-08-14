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Tam Boyutta Gör iPhone Mirroring, bu sonbaharda final sürümü yayınlanacak iOS 18 ve macOS 15 Sequoia’nın öne çıkan özelliklerinden biri. Apple, bu güncellemelerin beta sürümünde iPhone Yansıtma’ya yeni bir özellik ekledi. Artık, Mac bilgisayardan iPhone ana ekranını düzenlemek mümkün.

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Mac’ten iPhone Yansıtma açıldığında artık ekrana uzun basarak iPhone ana ekranı düzenlenebiliyor. Bu özellik, iPhone’da olduğu gibi sayfalar arasında simgeleri ve widget'ları sürüklemenize olanak tanıyor. Ayrıca widget boyutları ayarlanabiliyor, iOS 18'deki yeni simge renklendirme özelliği kullanılabiliyor ve yeni widget'lar eklenebiliyor. Tabii ki uygulamaları telefondan ve ana ekrandan silmek te mümkün.

iOS 18 ve macOS Sequoia'nın önceki beta sürümlerinde iPhone’un ana ekranını düzenlemek mümkün değildi. Yıllar önce, iTunes'u kullanarak iPhone’un ana ekranı düzenlenebiliyordu ancak bu özellik iTunes’tan Müzik’e geçiş sırasında kaldırıldı. iPhone Yansıtma özelliğini kullanarak ana ekranı düzenleme, iOS 18, iOS 18.1, macOS Sequoia 15 ve macOS Sequoia 15.1'in en son beta sürümlerinde mevcut.

iPhone Yansıtma özelliğinde eksikler de yok değil. Örneğin; iPhone’a gelen bildirimler eş zamanlı Mac bilgisayara geliyor ancak Mac’ten iPhone’un bildirim merkezine ulaşılamıyor. Denetim Merkezi’ne erişmek, kilit ekranını düzenlemek mümkün değil.

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iOS 18 ile Mac'ten iPhone ana ekranı düzenlenebilecek