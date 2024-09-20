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Tam Boyutta Gör Apple, önemli yenilikler getiren iOS 18'i resmen kullanıma sundu. iOS 18, getirdiği yeniliklerin yanında pil ömrü konusunda da iyileştirme sunuyor. Ancak yapılan bu iyileştirme, aynı zamanda Geekbench skorunu düşürüyor.

Youtube'daki Geekerwan kanalının bulgularına göre, iOS 18 ile beraber işlemci bir yük altına girdiğinde artık daha geç yüksek frekansa çıkıyor. Bu sayede pil ömründe artış elde ediliyor. Ancak bu gecikme nedeniyle Geekbench 6 skorlarında bir miktar düşüş yaşanıyor.

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Tam Boyutta Gör iOS 17 yüklü iPhone 15 Pro Max'in sırasıyla 2.999 ve 7.779'luk tek çekirdekli ve çok çekirdekli puanlar alırken, iOS 18'de bu skorlar 2.885 ve 7.476 puana geriliyor. Ancak bu düşüş gerçek hayatta çok fazla farkedilmeyecektir. Bunun karşılığında iPhone 15 Pro Max, batarya testinde 8 saatten 9 saate çıkarak 1 saat ekstra kullanım süresi elde etmeyi başarıyor.

Tam Boyutta Gör Geekerwan, iPhone 15 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e ait olan A17 Pro ve A16 Bionic'te skor düşüşleri gerçekleştiğini tespit etti. Dolayısıyla bu pil ömrü artışının iPhone 15 Pro'nun yanında iPhone 14 Pro modellerinde de gerçekleştiği anlamına geliyor. Kanalın yaptığı detaylı incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.

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iOS 18 ile iPhone'ların pil ömrü artarken Geekbench skoru düşüyor