Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Ana Ekran, Apple Intelligence ve dahası

- Yeni iOS 18 özellikleri
- 1. Parolalar uygulaması ile güvenlikte yeni dönem
- 2. Geliştirilmiş Mesajlar uygulaması
- 3. Fotoğraflar uygulaması daha organize
- 4. Kişiselleştirilmiş Ana Ekran düzeni
- 5. Apple Intelligence: iOS 18'in en önemli yeniliği
- 6. Siri artık daha akıllı ve kullanışlı
- Yorumlar
Apple, yeni iPhone 16 serisi ile birlikte Apple Watch Series 10 modellerini geçtiğimiz gece düzenlediği Glowtime etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte aynı zamanda WWDC24 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 çıkış tarihi de açıklandı, önümüzdeki hafta çıkıyor. iOS 18, birçok kullanıcının sabırsızlıkla beklediği önemli güncellemeleri beraberinde getiriyor. Ancak, en dikkat çekici özelliklerinden biri olan "Apple Intelligence" aşamalı olarak sunulacak ve bu gelişmiş özellikler, iPhone 15 Pro serisi dışındaki eski modellerde tam olarak kullanılamayacak. Buna rağmen, iOS 18’in geri kalan tüm özellikleri geniş bir cihaz yelpazesi için erişilebilir olacak. İşte beklenen yeni iOS 18 özellikleri:
Yeni iOS 18 özellikleri
- Ana ekran özelleştirme
- Gelişmiş Siri
- Kilit ekranındaki simgeleri değiştirme
- Denetim Merkezi'ni özelleştirme
- Uygulama kilitleme
- Uygulama gizleme
- Parolalar uygulaması
- Türkçe klavyede kaydırarak yazma
- Uydu bağlantısıyla mesajlaşma
- Mesajı sonra gönderme ve yeni efektler
- Mail için yeni kategoriler
- Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz
- Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu
- Oyun modu
- RCS mesajlaşma desteği
1. Parolalar uygulaması ile güvenlikte yeni dönem
2. Geliştirilmiş Mesajlar uygulaması
Mesajlaşma deneyimi iOS 18 ile önemli ölçüde gelişiyor. Kullanıcılar artık iMessage’da mesajlarını kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler. Ayrıca mesajlara animasyonlar ekleyebilme özelliği de sunulacak. iOS 18, aynı zamanda iPhone’lara RCS desteği getirerek, Android cihazlarla daha uyumlu bir mesajlaşma deneyimi sağlayacak.
3. Fotoğraflar uygulaması daha organize
4. Kişiselleştirilmiş Ana Ekran düzeni
5. Apple Intelligence: iOS 18'in en önemli yeniliği
Apple Intelligence iOS 18'in en önemli yeniliği olacak ancak aslında iOS 18 ile çıkmayacak, resmi olarak iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek ay kullanıcılara sunulacak. İçindeki özellikler de yine kademeli olarak çıkacak. Apple Intelligence’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, bildirim özetleme. Bu özellik, özellikle çok fazla e-posta, WhatsApp ve Instagram mesajı alan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Gelen bildirimler, kısa bir cümleyle özetleniyor ve sadece üzerine tıkladığınızda ayrıntılı hale geliyor.
Apple, OpenAI ile işbirliği yaparak ChatGPT’yi iPhone’a entegre ediyor. Kullanıcıların ChatGPT'ye erişim sağlamak için bir hesap oluşturmasına gerek yok ve bu hizmet doğrudan telefonun içinde çalışıyor. ChatGPT’nin sunduğu içerik özetleme, yazı yazma araçları ve hatta görüntü oluşturma gibi özellikler Apple Intelligence ile entegre bir şekilde çalışacak.
6. Siri artık daha akıllı ve kullanışlı
Bağlam açısından örneğin, Siri'den artık fotoğraf düzenleme sırasında belirli stiller uygulamasını isteyebilirsiniz. Siri’nin iOS 18 ile kazandığı en dikkat çekici yeni özelliklerden biri, Home uygulaması ile entegre olarak akıllı cihazları kontrol etme yeteneği. Siri artık akıllı süpürgeleri destekliyor; sadece birkaç sesli komutla süpürgenizin gücünü, temizlik modunu, süpürme ve silme fonksiyonlarını ya da şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.
iOS 18, Haritalar, Takvim, Safari gibi temel uygulamalarda da birçok iyileştirme ve küçük düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca iOS 18, Denetim Merkezi’ne özelleştirilebilir düzen getiriyor. Kontroller artık sürükle-bırak ile yeniden düzenlenebiliyor.
iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. Bu özellikler iOS 18 alacak cihazlara gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.