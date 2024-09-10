Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Ana Ekran, Apple Intelligence ve dahası

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Apple, yeni iPhone 16 serisi ile birlikte Apple Watch Series 10 modellerini geçtiğimiz gece düzenlediği Glowtime etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte aynı zamanda WWDC24 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 çıkış tarihi de açıklandı, önümüzdeki hafta çıkıyor. iOS 18, birçok kullanıcının sabırsızlıkla beklediği önemli güncellemeleri beraberinde getiriyor. Ancak, en dikkat çekici özelliklerinden biri olan "Apple Intelligence" aşamalı olarak sunulacak ve bu gelişmiş özellikler, iPhone 15 Pro serisi dışındaki eski modellerde tam olarak kullanılamayacak. Buna rağmen, iOS 18’in geri kalan tüm özellikleri geniş bir cihaz yelpazesi için erişilebilir olacak. İşte beklenen yeni iOS 18 özellikleri:

Yeni iOS 18 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ana ekran özelleştirme

Gelişmiş Siri

Kilit ekranındaki simgeleri değiştirme

Denetim Merkezi'ni özelleştirme

Uygulama kilitleme

Uygulama gizleme

Parolalar uygulaması

Türkçe klavyede kaydırarak yazma

Uydu bağlantısıyla mesajlaşma

Mesajı sonra gönderme ve yeni efektler

Mail için yeni kategoriler

Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz

Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu

Oyun modu

RCS mesajlaşma desteği

iOS 18 ne zaman çıkacak? İşte iOS 18 güncellemesinin çıkış tarihi 23 sa. önce eklendi

1. Parolalar uygulaması ile güvenlikte yeni dönem

Tam Boyutta Gör iOS 18 ile birlikte Apple, kullanıcıların tüm kimlik bilgilerini tek bir uygulamada güvenli bir şekilde saklamasına olanak tanıyacak. Bu yeni "Parolalar" uygulaması, mevcut ayarlar menüsündeki şifre yönetimi işlevselliğini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla bağımsız bir uygulamaya dönüştürülüyor. Bu sayede kullanıcılar şifrelerine ve güvenlik uyarılarına daha hızlı bir şekilde erişebilecekler.

2. Geliştirilmiş Mesajlar uygulaması

Mesajlaşma deneyimi iOS 18 ile önemli ölçüde gelişiyor. Kullanıcılar artık iMessage’da mesajlarını kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler. Ayrıca mesajlara animasyonlar ekleyebilme özelliği de sunulacak. iOS 18, aynı zamanda iPhone’lara RCS desteği getirerek, Android cihazlarla daha uyumlu bir mesajlaşma deneyimi sağlayacak.

3. Fotoğraflar uygulaması daha organize

Tam Boyutta Gör Fotoğraflar uygulaması da iOS 18 ile yeniden tasarlanıyor. Kullanıcılar, kendi koleksiyonlarını oluşturup sabitleyebilecekler. Örneğin, “düğün fotoğrafları” veya “Ayder gezisi” gibi temalar oluşturmak mümkün olacak. Mevcut sekmeli alt kısım kaldırılırken, daha düzenli bir ızgara görünümü sunulacak. Bu arada WWDC’de tanıtılan yeniliklerden biri olan karusel görünüm (carousel view), beta sürecinde uygulamadan kaldırıldı.

4. Kişiselleştirilmiş Ana Ekran düzeni

Tam Boyutta Gör iOS 18, ana ekran düzenleme seçeneklerine de yenilikler getiriyor. Kullanıcılar, uygulamaları yeniden düzenleme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olacaklar. Örneğin, ana ekranın ortasında boş bir alan bırakarak duvar kağıtları ön plana çıkarabilir, uygulamaları ekranın kenarlarına dizerek daha sade bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, uygulamaların görünümünü istediğiniz bir renkle renklendirme ve boyutlarını büyütme seçenekleri de sunulacak.

5. Apple Intelligence: iOS 18'in en önemli yeniliği

Apple Intelligence iOS 18'in en önemli yeniliği olacak ancak aslında iOS 18 ile çıkmayacak, resmi olarak iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek ay kullanıcılara sunulacak. İçindeki özellikler de yine kademeli olarak çıkacak. Apple Intelligence’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, bildirim özetleme. Bu özellik, özellikle çok fazla e-posta, WhatsApp ve Instagram mesajı alan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Gelen bildirimler, kısa bir cümleyle özetleniyor ve sadece üzerine tıkladığınızda ayrıntılı hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence’ın bir diğer dikkat çeken yeniliği ise Image Playground. Bu özellik, kullanıcılara betimlemelere dayalı olarak görseller oluşturma imkânı sunuyor. Kullanıcılar, önerilen konseptleri kullanarak veya kendi Fotoğraflar kütüphanelerinden kişiler ekleyerek görsellerini özelleştirebiliyor. Yeni stillerle bu görsellere kişisel dokunuşlar eklemek ve hikayelerine bağlam kazandırmak da mümkün.

Apple, OpenAI ile işbirliği yaparak ChatGPT’yi iPhone’a entegre ediyor. Kullanıcıların ChatGPT'ye erişim sağlamak için bir hesap oluşturmasına gerek yok ve bu hizmet doğrudan telefonun içinde çalışıyor. ChatGPT’nin sunduğu içerik özetleme, yazı yazma araçları ve hatta görüntü oluşturma gibi özellikler Apple Intelligence ile entegre bir şekilde çalışacak.

6. Siri artık daha akıllı ve kullanışlı

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 ile Siri'yi çok daha güçlü ve yetenekli hale getiriyor. Uzun zamandır beklenen bu güncelleme, sanal asistanlar arasında Siri'yi daha rekabetçi bir konuma taşımak için tasarlandı. iPhone 16 tanıtımında yapılan demoda, Siri’nin kullanıcıları daha doğal bir şekilde anladığı ve daha hızlı yanıt verdiği görüldü. Özellikle kişisel bağlam farkındalığı sayesinde Siri, uygulamalar arasında daha etkili bir şekilde işlem yapabiliyor. Bu yeni nesil Siri, iOS 18 ile birlikte ChatGPT entegrasyonundan güç alarak daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Bağlam açısından örneğin, Siri'den artık fotoğraf düzenleme sırasında belirli stiller uygulamasını isteyebilirsiniz. Siri’nin iOS 18 ile kazandığı en dikkat çekici yeni özelliklerden biri, Home uygulaması ile entegre olarak akıllı cihazları kontrol etme yeteneği. Siri artık akıllı süpürgeleri destekliyor; sadece birkaç sesli komutla süpürgenizin gücünü, temizlik modunu, süpürme ve silme fonksiyonlarını ya da şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Yeni Siri, AirPods Pro kullanıcıları için de yeni bir özellik getiriyor. Gelen aramaları kabul etmek veya reddetmek için artık Siri ile sesli komut vermek zorunda değilsiniz. AirPods Pro’yu kullanırken sadece başınızı hafifçe sallayarak evet diyebilir ya da başınızı hayır anlamında hafifçe sallayarak aramayı reddedebilirsiniz.

iOS 18, Haritalar, Takvim, Safari gibi temel uygulamalarda da birçok iyileştirme ve küçük düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca iOS 18, Denetim Merkezi’ne özelleştirilebilir düzen getiriyor. Kontroller artık sürükle-bırak ile yeniden düzenlenebiliyor.

iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. Bu özellikler iOS 18 alacak cihazlara gelecek.

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Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Apple Intelligence ve dahası