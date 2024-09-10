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    Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Ana Ekran, Apple Intelligence ve dahası

    Apple, iPhone 16 etkinliğinde yapay zeka destekli iOS 18 çıkış tarihini de açıkladı. iOS 18 birçok iPhone’a gelecek ancak bazı özellikler kısıtlı olacak. İşte beklenen yeni iOS 18 özellikleri.

    Apple, yeni iPhone 16 serisi ile birlikte Apple Watch Series 10 modellerini geçtiğimiz gece düzenlediği Glowtime etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte aynı zamanda WWDC24 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 çıkış tarihi de açıklandı, önümüzdeki hafta çıkıyor. iOS 18, birçok kullanıcının sabırsızlıkla beklediği önemli güncellemeleri beraberinde getiriyor. Ancak, en dikkat çekici özelliklerinden biri olan "Apple Intelligence" aşamalı olarak sunulacak ve bu gelişmiş özellikler, iPhone 15 Pro serisi dışındaki eski modellerde tam olarak kullanılamayacak. Buna rağmen, iOS 18’in geri kalan tüm özellikleri geniş bir cihaz yelpazesi için erişilebilir olacak. İşte beklenen yeni iOS 18 özellikleri:

    Yeni iOS 18 özellikleri

    Yeni iOS 18 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ana ekran özelleştirme
    • Gelişmiş Siri
    • Kilit ekranındaki simgeleri değiştirme
    • Denetim Merkezi'ni özelleştirme
    • Uygulama kilitleme
    • Uygulama gizleme
    • Parolalar uygulaması
    • Türkçe klavyede kaydırarak yazma
    • Uydu bağlantısıyla mesajlaşma
    • Mesajı sonra gönderme ve yeni efektler
    • Mail için yeni kategoriler
    • Fotoğraflar uygulaması için yeni arayüz
    • Takvim Anımsatıcılar entegrasyonu
    • Oyun modu
    • RCS mesajlaşma desteği

    1. Parolalar uygulaması ile güvenlikte yeni dönem

    Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Apple Intelligence ve dahası Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile birlikte Apple, kullanıcıların tüm kimlik bilgilerini tek bir uygulamada güvenli bir şekilde saklamasına olanak tanıyacak. Bu yeni "Parolalar" uygulaması, mevcut ayarlar menüsündeki şifre yönetimi işlevselliğini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla bağımsız bir uygulamaya dönüştürülüyor. Bu sayede kullanıcılar şifrelerine ve güvenlik uyarılarına daha hızlı bir şekilde erişebilecekler.

    2. Geliştirilmiş Mesajlar uygulaması

    Mesajlaşma deneyimi iOS 18 ile önemli ölçüde gelişiyor. Kullanıcılar artık iMessage’da mesajlarını kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler. Ayrıca mesajlara animasyonlar ekleyebilme özelliği de sunulacak. iOS 18, aynı zamanda iPhone’lara RCS desteği getirerek, Android cihazlarla daha uyumlu bir mesajlaşma deneyimi sağlayacak.

    3. Fotoğraflar uygulaması daha organize

    Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Apple Intelligence ve dahası Tam Boyutta Gör
    Fotoğraflar uygulaması da iOS 18 ile yeniden tasarlanıyor. Kullanıcılar, kendi koleksiyonlarını oluşturup sabitleyebilecekler. Örneğin, “düğün fotoğrafları” veya “Ayder gezisi” gibi temalar oluşturmak mümkün olacak. Mevcut sekmeli alt kısım kaldırılırken, daha düzenli bir ızgara görünümü sunulacak. Bu arada WWDC’de tanıtılan yeniliklerden biri olan karusel görünüm (carousel view), beta sürecinde uygulamadan kaldırıldı.

    4. Kişiselleştirilmiş Ana Ekran düzeni

    Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Apple Intelligence ve dahası Tam Boyutta Gör
    iOS 18, ana ekran düzenleme seçeneklerine de yenilikler getiriyor. Kullanıcılar, uygulamaları yeniden düzenleme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olacaklar. Örneğin, ana ekranın ortasında boş bir alan bırakarak duvar kağıtları ön plana çıkarabilir, uygulamaları ekranın kenarlarına dizerek daha sade bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, uygulamaların görünümünü istediğiniz bir renkle renklendirme ve boyutlarını büyütme seçenekleri de sunulacak.

    5. Apple Intelligence: iOS 18'in en önemli yeniliği

    Apple Intelligence iOS 18'in en önemli yeniliği olacak ancak aslında iOS 18 ile çıkmayacak, resmi olarak iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek ay kullanıcılara sunulacak. İçindeki özellikler de yine kademeli olarak çıkacak. Apple Intelligence’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, bildirim özetleme. Bu özellik, özellikle çok fazla e-posta, WhatsApp ve Instagram mesajı alan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Gelen bildirimler, kısa bir cümleyle özetleniyor ve sadece üzerine tıkladığınızda ayrıntılı hale geliyor.

    Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Apple Intelligence ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence’ın bir diğer dikkat çeken yeniliği ise Image Playground. Bu özellik, kullanıcılara betimlemelere dayalı olarak görseller oluşturma imkânı sunuyor. Kullanıcılar, önerilen konseptleri kullanarak veya kendi Fotoğraflar kütüphanelerinden kişiler ekleyerek görsellerini özelleştirebiliyor. Yeni stillerle bu görsellere kişisel dokunuşlar eklemek ve hikayelerine bağlam kazandırmak da mümkün.

    Apple, OpenAI ile işbirliği yaparak ChatGPT’yi iPhone’a entegre ediyor. Kullanıcıların ChatGPT'ye erişim sağlamak için bir hesap oluşturmasına gerek yok ve bu hizmet doğrudan telefonun içinde çalışıyor. ChatGPT’nin sunduğu içerik özetleme, yazı yazma araçları ve hatta görüntü oluşturma gibi özellikler Apple Intelligence ile entegre bir şekilde çalışacak.

    6. Siri artık daha akıllı ve kullanışlı

    Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Apple Intelligence ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18 ile Siri'yi çok daha güçlü ve yetenekli hale getiriyor. Uzun zamandır beklenen bu güncelleme, sanal asistanlar arasında Siri'yi daha rekabetçi bir konuma taşımak için tasarlandı. iPhone 16 tanıtımında yapılan demoda, Siri’nin kullanıcıları daha doğal bir şekilde anladığı ve daha hızlı yanıt verdiği görüldü. Özellikle kişisel bağlam farkındalığı sayesinde Siri, uygulamalar arasında daha etkili bir şekilde işlem yapabiliyor. Bu yeni nesil Siri, iOS 18 ile birlikte ChatGPT entegrasyonundan güç alarak daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

    Bağlam açısından örneğin, Siri'den artık fotoğraf düzenleme sırasında belirli stiller uygulamasını isteyebilirsiniz. Siri’nin iOS 18 ile kazandığı en dikkat çekici yeni özelliklerden biri, Home uygulaması ile entegre olarak akıllı cihazları kontrol etme yeteneği. Siri artık akıllı süpürgeleri destekliyor; sadece birkaç sesli komutla süpürgenizin gücünü, temizlik modunu, süpürme ve silme fonksiyonlarını ya da şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

    Beklenen iOS 18 özellikleri: Siri, Apple Intelligence ve dahası Tam Boyutta Gör
    Yeni Siri, AirPods Pro kullanıcıları için de yeni bir özellik getiriyor. Gelen aramaları kabul etmek veya reddetmek için artık Siri ile sesli komut vermek zorunda değilsiniz. AirPods Pro’yu kullanırken sadece başınızı hafifçe sallayarak evet diyebilir ya da başınızı hayır anlamında hafifçe sallayarak aramayı reddedebilirsiniz.

    iOS 18, Haritalar, Takvim, Safari gibi temel uygulamalarda da birçok iyileştirme ve küçük düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca iOS 18, Denetim Merkezi’ne özelleştirilebilir düzen getiriyor. Kontroller artık sürükle-bırak ile yeniden düzenlenebiliyor.

    iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. Bu özellikler iOS 18 alacak cihazlara gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 22 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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