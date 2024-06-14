Tam Boyutta Gör Apple, macOS Sonoma ile tanıttığı oyun modunu iOS 18 ile iPhone’lara getirdi. Tabii ki basit grafikli gündelik mobil oyunlar değil, özellikle son dönemde iPhone 15 Pro modellerine özel çıkan AAA oyunlarda bu modun etkisi hissedilecek.

iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 3 gün önce eklendi

iOS 18 oyun modu otomatik olarak açılacak

Apple'ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi'ye göre iOS 18'deki Oyun Modu, iPhone'da oyun oynarken kare hızlarını maksimuma çıkararak ve arka plan etkinliğini azaltarak performansı artıracak. Game Mode ayrıca oyunları AirPods ve kontrolcüyle oynarken yaşanan olası gecikmeyi azaltacak ve tepki süresini iyileştirecek.

MacOS Sonoma’daki oyun modunun aksine iOS 18’de özel bir ayar yapmanız gerekmiyor, otomatik olarak açılıyor. Bir oyuna girdiğinizde veya oyunla ilişkili bir uygulamayı açtığınızda iPhone, bildirimle oyun modunun açıldığını söyleyecek. Oyunun modunun ne kadar etki ettiğini test etmek için Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village veya 2 Temmuz’da çıkacak Resident Evil 7: Biohazard gibi oyunları yükleyebilirsiniz.

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iOS 18, iPhone'ların gücünü açığa çıkaracak oyun modunu getiriyor