iOS 18, iPhone'ların gücünü açığa çıkaracak oyun modunu getiriyor

iOS 18 oyun modu otomatik olarak açılacak
Apple'ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi'ye göre iOS 18'deki Oyun Modu, iPhone'da oyun oynarken kare hızlarını maksimuma çıkararak ve arka plan etkinliğini azaltarak performansı artıracak. Game Mode ayrıca oyunları AirPods ve kontrolcüyle oynarken yaşanan olası gecikmeyi azaltacak ve tepki süresini iyileştirecek.
MacOS Sonoma’daki oyun modunun aksine iOS 18’de özel bir ayar yapmanız gerekmiyor, otomatik olarak açılıyor. Bir oyuna girdiğinizde veya oyunla ilişkili bir uygulamayı açtığınızda iPhone, bildirimle oyun modunun açıldığını söyleyecek. Oyunun modunun ne kadar etki ettiğini test etmek için Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village veya 2 Temmuz’da çıkacak Resident Evil 7: Biohazard gibi oyunları yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.