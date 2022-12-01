Twitter’ın App Store sorunu çözülene kadar Twitter Blue aboneliği aktif olmayacak

Platformer'a göre Twitter, yeniden kullanıma sunulduğunda artık Twitter iPhone uygulamasında uygulama içi satın alma olarak Blue abonelikleri sunmayacak. Rapora göre, Salı günü bir ürün yöneticisi tarafından paylaşılan dahili bir mesajda, "bazı ince ayarlar yapmak" için Blue aboneliğinin ertelendiği söylendi. Blue'da yapılan değişiklikler arasında fiyatını 7,99 dolardan 8 dolara çıkarmak ve diğer şeylerin yanı sıra telefon numarası doğrulaması gerektirmek yer alıyor.
Musk, bir süre önce yaptığı açıklamada Twitter altın renkli rozet şirketler için, gri renkli rozet devlet kurumları için, mavi renkli rozet ise ünlü olsun ya da olmasın bireyler için geçerli olacağını ve önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma sunulacağını belirtmişti.
Twitter Blue aboneliği uygulama içinden alınmayacak
Bildiğiniz gibi App Store, uygulama için satın alımlardan yüzde 30 gibi yüksek bir kesinti alıyor. Twitter ise bundan kaçınmak için Twitter Blue'yu uygulama üzerinden değil de Twitter'ın web sitesinde sunacak. Böylece Apple yüzde 30 kesinti yapamayacak.
Apple'ın yapmış olduğu bu yüksek komisyon oranına sadece Twitter tepki vermiyor. Katı politikalar nedeniyle hem reklam verenler hemde uygulama için satın alım sunan geliştiriciler Apple'a bu konuda tepkili. Bunlar arasında Spotify, Epic Games, Facebook ve artık Twitter'da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam