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    Twitter’ın App Store sorunu çözülene kadar Twitter Blue aboneliği aktif olmayacak

    Apple’ın App Store’dan almış olduğu yüzde 30’luk kesintiyi Twitter onaylamıyor. Sosyal medya platformu bir yol bulana kadar Twitter Blue aboneliği bir kez daha erteledi.
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    Twitter’ın onaylı hesaplar için sunduğu Blue aboneliği ertelendi Tam Boyutta Gör
    Platformer'ın Salı günü bildirdiğine göre Twitter, Apple'ın uygulama içi satın alımlardaki %30 kesintisinden kaçınmak amacıyla kullanıcıların onaylanmış mavi tikli hesap için ayda 8 dolar ödemesine olanak tanıyan Twitter Blue abonelik hizmetini bir kez daha erteledi. Hatırlayacağınız üzere CEO Elon Musk, reklamlarını sosyal medya platformundan geri çektiği iddia edilen iPhone üreticisiyle kamuoyunda resmen bir savaşa girişmişti.

    Platformer'a göre Twitter, yeniden kullanıma sunulduğunda artık Twitter iPhone uygulamasında uygulama içi satın alma olarak Blue abonelikleri sunmayacak. Rapora göre, Salı günü bir ürün yöneticisi tarafından paylaşılan dahili bir mesajda, "bazı ince ayarlar yapmak" için Blue aboneliğinin ertelendiği söylendi. Blue'da yapılan değişiklikler arasında fiyatını 7,99 dolardan 8 dolara çıkarmak ve diğer şeylerin yanı sıra telefon numarası doğrulaması gerektirmek yer alıyor.

    Twitter’ın onaylı hesaplar için sunduğu Blue aboneliği ertelendi Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue aboneliği ilk başta taklitçi ve sahte hesapların onaylı hale bürünmesine olmuştu zira isteyen herkes abonelik alıp mavi tik sahibi olabiliyor. Bu olayların ardından abonelik durdurulmuş ve 29 Kasım’da tekrar kullanıma açılacağı açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Twitter Blue aboneliğinin geçici olarak 2 Aralık tarihine ertelendiğini duymuştuk. Yaşan yeni olayların ışığında Twitter Blue'nun kullanıma ne zaman sunulacağı ise halen daha belirsiz.

    Musk, bir süre önce yaptığı açıklamada Twitter altın renkli rozet şirketler için, gri renkli rozet devlet kurumları için, mavi renkli rozet ise ünlü olsun ya da olmasın bireyler için geçerli olacağını ve önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma sunulacağını belirtmişti.

    Twitter Blue aboneliği uygulama içinden alınmayacak

    Bildiğiniz gibi App Store, uygulama için satın alımlardan yüzde 30 gibi yüksek bir kesinti alıyor. Twitter ise bundan kaçınmak için Twitter Blue'yu uygulama üzerinden değil de Twitter'ın web sitesinde sunacak. Böylece Apple yüzde 30 kesinti yapamayacak.

    Apple'ın yapmış olduğu bu yüksek komisyon oranına sadece Twitter tepki vermiyor. Katı politikalar nedeniyle hem reklam verenler hemde uygulama için satın alım sunan geliştiriciler Apple'a bu konuda tepkili. Bunlar arasında Spotify, Epic Games, Facebook ve artık Twitter'da yer alıyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 17 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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