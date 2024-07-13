Tam Boyutta Gör Son Windows 11 önizleme yapısını yükleyen kullanıcılar, Microsoft'un Başlat menüsü için gruplara ayrılmış uygulama ve oyunların yer aldığı iOS benzeri yeni bir bölüm üzerinde çalıştığını keşfetti.

Windows 11 Başlat menüsünden telefon bildirimleri görülebilecek 3 hf. önce eklendi

Windows 11 Başlat menüsü uygulamaları kategorize edicek

iPhone veya iPad’lerde yüklü tüm uygulamaları görmenizi sağlayan Uygulama Arşivi adında bir bölüm bulunur. İşletim sistemi bunları tek bir liste halinde veya verimlilik, eğlence, finans, oyun gibi otomatik olarak kategorize edilmiş gruplar halinde sunar. Microsoft, bunu Windows 11’e getirmeyi düşünüyor.

Windows 11 yapı 22635.3930, kategori görünümünü etkinleştirmenize olanak tanıyan yeni özellik içeriyor. Bu özelliği açtığınızda Windows, benzer kategorilerden uygulama grupları oluşturuyor ve uygulamalarınız daha düzenli ve kolay erişilebilir hale geliyor.

En yeni kategori görünümüyle birlikte Windows 11'in Başlat menüsü, tüm uygulamalar listesi için üç alternatif kullanıcı arayüzü sunuyor. Birincisi, şu anda kararlı sürümde olan görünüm (alfabetik sıraya göre dikey liste), ikincisi yeni ve geliştirilmiş ızgara görünümü, üçüncüsü ise kategorize edilmiş uygulamalar.

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iOS uygulama arşivi Windows 11'e geliyor