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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Air 2020 satışa başladı: İşte fiyatlar

    iPad Air modelinde 10.9 inçlik Liquid Retina ekran, A14 Bionic yonga seti, 4 hoparlör, USB Tip-C girişi, WiFi 6, 10 saate varan pil ömrü, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu gibi özellikler var.
    31 dk.
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    iPad
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPad Air 2020 satışa başladı: İşte fiyatlar
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    Belirli ülkelerde iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ön siparişe başladığı bugün ülkemizde de Apple Store mağazası hareketliydi. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni iPad Air modeli için satış süreci başladı.

    Yeni iPad Air özellikleri ve fiyatı

    Biraz daha iPad Pro görünümüne kavuşan ve A14 Bionic yonga setini ilk kullanma şansını elde eden iPad Air 2020 bu sayede en güçlü iPad modeli haline geldi. Ayrıca pek çok dikkat çekici özellik de kazandı.

    10.9 inçlik ekranında 2360x1640 piksel çözünürlük sunan yeni iPad Air modeli Apple Pencil desteği ile hem öğrencilere hem profesyonellere hitap ediyor. İki adet yüksek performans ve 4 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan 5nm sürecindeki A14 Bionic yonga setinin güç verdiği modelde 10 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Ayrıca parmak izi okuyucu güç tuşuna entegre edilmiş.

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    4 adet hoparlöre sahip olan yeni iPad Air modeli 12MP çözünürlüğünde arka kamera ve 7MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. USB Tip-C bağlantısına geçiş yaparak herkesi şaşırtan iPad Air modeli Bluetooth 5.0 ve WiFi 6 gibi özelliklere sahipti.

    iPad Air 2020 satışa başladı: İşte fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    Yeni iPad Air Türkiye fiyatı

    Yeni iPad Air'in depolama ve bağlantı seçeneklerine göre Türkiye fiyatları şu şekilde:

    64 GB hafızalı Wi-Fi modeli: 5.799 TL

    256 GB hafızalı Wi-Fi modeli: 7.199 TL

    64 GB hafızalı Wi-Fi + Hücresel bağlantı modeli: 6.999 TL

    256 GB hafızalı Wi-Fi + Hücresel bağlantı modeli: 8.399 TL



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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    2 gün önce
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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 26 dk.
    Bu kurlarla 2 aya kalmaz zam gelir. Alacak olan beklemesin.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Blackrz (Ali Kara) 24 dk. scanh
    Çok güzel bir cihaz. Like a pro misali 😄 seneye yazın da 7-8k’yı görür bu arada çok rahat
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 21 dk.
    120hertz olan iPad Pro acilen alınmalı bu indirimle. 60HZ kullanamıyorum artık
    Yanıtla
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    th9 12 dk.
    üni'li bir öğrenci en basit ihtiyacı olan tableti ve herhangi bir teknolojik aleti rahatlıkla alamıyor,çok yazık.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 dk.
    Tek eksiği 64 GB ile başlaması. Tek fazlalığı kurun 8 TL olması. Daha yeni iPad Pro 11 2020 aldım, fakat güzel yapmışlar bunu da önceki air e gçre
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 sn.
    Zam gelmeden alın çünkü zam gelirse 5.799tl olacak 6.799 TL
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