iPad Air 2020 satışa başladı: İşte fiyatlar

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Belirli ülkelerde iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ön siparişe başladığı bugün ülkemizde de Apple Store mağazası hareketliydi. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni iPad Air modeli için satış süreci başladı.

Yeni iPad Air özellikleri ve fiyatı

Biraz daha iPad Pro görünümüne kavuşan ve A14 Bionic yonga setini ilk kullanma şansını elde eden iPad Air 2020 bu sayede en güçlü iPad modeli haline geldi. Ayrıca pek çok dikkat çekici özellik de kazandı.

10.9 inçlik ekranında 2360x1640 piksel çözünürlük sunan yeni iPad Air modeli Apple Pencil desteği ile hem öğrencilere hem profesyonellere hitap ediyor. İki adet yüksek performans ve 4 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan 5nm sürecindeki A14 Bionic yonga setinin güç verdiği modelde 10 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Ayrıca parmak izi okuyucu güç tuşuna entegre edilmiş.

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4 adet hoparlöre sahip olan yeni iPad Air modeli 12MP çözünürlüğünde arka kamera ve 7MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. USB Tip-C bağlantısına geçiş yaparak herkesi şaşırtan iPad Air modeli Bluetooth 5.0 ve WiFi 6 gibi özelliklere sahipti.

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Yeni iPad Air Türkiye fiyatı

Yeni iPad Air'in depolama ve bağlantı seçeneklerine göre Türkiye fiyatları şu şekilde:

64 GB hafızalı Wi-Fi modeli: 5.799 TL

256 GB hafızalı Wi-Fi modeli: 7.199 TL

64 GB hafızalı Wi-Fi + Hücresel bağlantı modeli: 6.999 TL

256 GB hafızalı Wi-Fi + Hücresel bağlantı modeli: 8.399 TL

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