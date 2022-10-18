iPad fiyatlarına zam

iPad fiyatları zamlandı
İlk çıkışını başlangıç fiyatı 10999TL olarak yapan iPad Air modeli sonrasında zamlanarak 12799TL başlangıç fiyatına çıkmıştı. Bugün yapılan güncelleme ile birlikte artık 14999TL başlangıç fşyatına çıktı. En üst LTE versiyon ise 21999TL.
iPad 9 yine 3899TL olarak başlamıştı. Sonrasında 7199TL olarak güncellenen fiyat bir güncelleme daha alınca 8499TL başlangıç fiyatına yükseldi. En üst LTE versiyon ise 15199TL olmuş.
iPad mini 6 ise 5799TL ile çıkışını yapmıştı. Sonrasında 11999TL olan fiyat yeni güncelleme ile 12999TL seviyesine çıktı. En üst LTE versiyon ise 19999TL oldu. Yani bu iki iPad modelini iki kattan fazla zamlandığını söylemek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım