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    iPad fiyatlarına zam

    Bu sıralarda Apple ürünü almak istiyorsanız acele edin zira her yeni ürün tanıtımında mağaza baştan aşağı zamlanıyor. Fiyatlar neredeyse iki katına çıkmış durumda.
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    iPad Air Tam Boyutta Gör
    Artık alıştığımız üzere Apple’ın her yeni ürün tanıtımında fiyatlara da zam geliyor. iPhone 14 ile birlikte mağazayı baştan aşağı yenileyen Apple, bugün yapılan tanıtımda da standart iPad modellerinin fiyatına zam yaptı.

    iPad fiyatları zamlandı

    İlk çıkışını başlangıç fiyatı 10999TL olarak yapan iPad Air modeli sonrasında zamlanarak 12799TL başlangıç fiyatına çıkmıştı. Bugün yapılan güncelleme ile birlikte artık 14999TL başlangıç fşyatına çıktı. En üst LTE versiyon ise 21999TL.

    iPad 9 yine 3899TL olarak başlamıştı. Sonrasında 7199TL olarak güncellenen fiyat bir güncelleme daha alınca 8499TL başlangıç fiyatına yükseldi. En üst LTE versiyon ise 15199TL olmuş.

    iPad mini 6 ise 5799TL ile çıkışını yapmıştı. Sonrasında 11999TL olan fiyat yeni güncelleme ile 12999TL seviyesine çıktı. En üst LTE versiyon ise 19999TL oldu. Yani bu iki iPad modelini iki kattan fazla zamlandığını söylemek mümkün.

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    slamdunk393 4 gün önce

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