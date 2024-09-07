iPad mini 7, Ekim'de tanıtılabilir: Peki, 7. nesil iPad mini nasıl olacak?

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Tam Boyutta Gör Apple'ın iPad mini 7'yi iPhone 16 serisi ile aynı etkinlikte tanıtabileceği söylenmişti ancak öyle olmayacak. Glowtime etkinliğinden sonra yine sanal bir etkinlikte yeni nesil iPad mini'nin tanıtılması bekleniyor.

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iPad mini 7, Ekim'de M4 MacBook'larla birlikte tanıtılabilir

Apple, Ekim ayı için henüz bir etkinlik duyurusu yapmadı. Geçen yıl 30 Ekim’de sanal bir etkinlikte M3 serisi çiplerle güçlendirilen MacBook Pro ve iMac modelleri tanıtılmıştı. Gurman, iPad mini 7. nesil'in Ekim etkinliğinde, M4 işlemciyle yenilenecek 14 inç ve 16 inç MacBook Pro, Mac mini ve iMac ile birlikte duyurulmasını bekliyor. Giriş seviye iPad’in bu etkinlikte tanıtılabileceğini ekliyor.

Gurman, 7. nesil iPad mini özelliklerine ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Önceki söylentiler, yükseltmenin daha hızlı çip, geliştirilmiş ön ve arka kameralar, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği ve yeni renk seçeneklerini içereceğini gösteriyordu.

Apple, iPad mini’yi en son Eylül 2021’de yeniledi. iPhone 13 serisiyle birlikte tanıtılan iPad mini 6. nesil, daha büyük 8.3 inç ekran, USB-C portu, parmak izi sensörlü güç düğmesi, A15 Bionic çip, hücresel modellerde 5G desteği, 12MP arka kamera, Apple Pencil 2. nesil ile uyumluluk ile geldi.

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iPad mini 7, Ekim'de tanıtılabilir: İşte beklenen özellikleri