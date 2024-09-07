iPad mini 7, Ekim'de tanıtılabilir: Peki, 7. nesil iPad mini nasıl olacak?

iPad mini 7, Ekim'de M4 MacBook'larla birlikte tanıtılabilir
Apple, Ekim ayı için henüz bir etkinlik duyurusu yapmadı. Geçen yıl 30 Ekim’de sanal bir etkinlikte M3 serisi çiplerle güçlendirilen MacBook Pro ve iMac modelleri tanıtılmıştı. Gurman, iPad mini 7. nesil'in Ekim etkinliğinde, M4 işlemciyle yenilenecek 14 inç ve 16 inç MacBook Pro, Mac mini ve iMac ile birlikte duyurulmasını bekliyor. Giriş seviye iPad’in bu etkinlikte tanıtılabileceğini ekliyor.
Gurman, 7. nesil iPad mini özelliklerine ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Önceki söylentiler, yükseltmenin daha hızlı çip, geliştirilmiş ön ve arka kameralar, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği ve yeni renk seçeneklerini içereceğini gösteriyordu.
Apple, iPad mini’yi en son Eylül 2021’de yeniledi. iPhone 13 serisiyle birlikte tanıtılan iPad mini 6. nesil, daha büyük 8.3 inç ekran, USB-C portu, parmak izi sensörlü güç düğmesi, A15 Bionic çip, hücresel modellerde 5G desteği, 12MP arka kamera, Apple Pencil 2. nesil ile uyumluluk ile geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.