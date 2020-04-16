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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sunuldu

    Apple'ın iPad Pro tabletleri için tanıttığı Magic Keyboard kılıflar satışa sunuldu. Firmanın tableti profesyoneller için laptop yerine geçmeyi hedefliyor ve buna yönelik ilk büyük adım bu klavye oldu.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,4b
    31
    6
    iPad
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sunuldu

    Apple’ın yeni iPad Pro klavyesi Magic Keyboard, tablete notebook özellikleri kazandırmasıyla Apple fanlarının oldukça dikkatini çekmişti. “Bilgisayar nedir?” pazarlama politikasıyla iPad Pro modellerini profesyoneller için taşınabilir bilgisayar yerine koymayı hedefleyen Apple, Magic Keyboard ile bu yönde en büyük adımını attı. Apple ayrıca, iPad modellerine mouse desteğini de kısa süre önce getirmişti.

    Apple’ın geçen aylarda tanıttığı iPad Pro için Magic Keyboard, satışa sonunda sunuldu. 11 inç iPad modellerine uyumlu olan klavye ve stand kombosu, 299 dolardan satılırken 12,9 inç tablete uyumlu versiyon 349 dolara listelendi. Aksesuarların Türkiye fiyatları küçük model için 2229 TL, büyük model için ise 2699 TL seviyesinde.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi şık tasarıma sahip kablosuz klavyesini duyurdu"

    Apple Magic Keyboard, arka aydınlatmalı tuşlara, trackpad bölgesine ve menteşesinde USB-C portuna sahip. Bu port maalesef iPad Pro’nun portunun tam fonksiyonelliğine sahip olmasa da şarj için kullanılabiliyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 14 dk.
    Aksuarda bu kadar otv filan vergiler olmamasi gerekiyor. TRT bandrol vergisi bilmem ne bandrol vergisi payi filan da ayrica var mi ? Bir bit yenigi var Turkiye fiyatinda ...
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    drjacob (... ) 2 sa.
    yalan değil o fiyata asus laptop alınır
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 3 sa.
    maşallah laptop parasına klavye satıyorlar.
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    memilyo (Muhammet Ali Alın) 3 sa.
    Zaten satıştaydı, fiyatı belliydi. Ama gönderim yok henüz. Haberi görünce gönderimler başladı sandım.
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