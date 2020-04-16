iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sunuldu

Apple’ın yeni iPad Pro klavyesi Magic Keyboard, tablete notebook özellikleri kazandırmasıyla Apple fanlarının oldukça dikkatini çekmişti. “Bilgisayar nedir?” pazarlama politikasıyla iPad Pro modellerini profesyoneller için taşınabilir bilgisayar yerine koymayı hedefleyen Apple, Magic Keyboard ile bu yönde en büyük adımını attı. Apple ayrıca, iPad modellerine mouse desteğini de kısa süre önce getirmişti.

Apple’ın geçen aylarda tanıttığı iPad Pro için Magic Keyboard, satışa sonunda sunuldu. 11 inç iPad modellerine uyumlu olan klavye ve stand kombosu, 299 dolardan satılırken 12,9 inç tablete uyumlu versiyon 349 dolara listelendi. Aksesuarların Türkiye fiyatları küçük model için 2229 TL, büyük model için ise 2699 TL seviyesinde.

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Apple Magic Keyboard, arka aydınlatmalı tuşlara, trackpad bölgesine ve menteşesinde USB-C portuna sahip. Bu port maalesef iPad Pro’nun portunun tam fonksiyonelliğine sahip olmasa da şarj için kullanılabiliyor.

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