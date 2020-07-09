iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye

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Apple geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de öğrencilere kulaklık hediye kampanyasını başlattı. Apple’ın eğitim mağazasından iPad veya Mac satın alan müşterilere 2. Nesil AirPods hediye ediliyor.

AirPods hediye kampanyası için Apple Store sitesinden iPad Air veya yeni iPad Pro modellerinden birini satın almak gerekiyor. Kampanya ile öğrenci indirimi birleşince iPad Air 10.5 64 GB ve AirPods 2. Nesil ikilisi 4031 TL’ye denk geliyor.

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Hediye edilen AirPods modelinde kablosuz şarj kutusu özelliği bulunmuyor. Hediyeye ek 350 TL vererek kablosuz şarj kutulu AirPods veya ek 800 TL vererek AirPods Pro modelini seçebilirsiniz.

Apple, 1 Temmuz tarihinde neredeyse tüm ürünlere zam yapmıştı. Zam yapılmasaydı AirPods hediyesiyle birlikte iPad ve Mac modelleri uygun fiyata gelecekti. Kampanyadan üniversite öğrencileri ve ebeveynleri, her düzeyden öğretim üyeleri, personel ve evde eğitim veren öğretmenler yararlanabilir.

Apple Okul Başlıyor kampanya sayfası

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