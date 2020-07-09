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    iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye

    Apple, geçtiğimiz ay ABD'de başlattığı AirPods hediye kampanyasını Türkiye'de de başlattı. iPad veya Mac alan öğrenci ve eğitmenlere 2. Nesil AirPods hediye ediliyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    3,6b
    1
    16
    iPad
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye
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    Apple geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de öğrencilere kulaklık hediye kampanyasını başlattı. Apple’ın eğitim mağazasından iPad veya Mac satın alan müşterilere 2. Nesil AirPods hediye ediliyor.

    AirPods hediye kampanyası için Apple Store sitesinden iPad Air veya yeni iPad Pro modellerinden birini satın almak gerekiyor. Kampanya ile öğrenci indirimi birleşince iPad Air 10.5 64 GB ve AirPods 2. Nesil ikilisi 4031 TL’ye denk geliyor.

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    Hediye edilen AirPods modelinde kablosuz şarj kutusu özelliği bulunmuyor. Hediyeye ek 350 TL vererek kablosuz şarj kutulu AirPods veya ek 800 TL vererek AirPods Pro modelini seçebilirsiniz.

    Apple, 1 Temmuz tarihinde neredeyse tüm ürünlere zam yapmıştı. Zam yapılmasaydı AirPods hediyesiyle birlikte iPad ve Mac modelleri uygun fiyata gelecekti. Kampanyadan üniversite öğrencileri ve ebeveynleri, her düzeyden öğretim üyeleri, personel ve evde eğitim veren öğretmenler yararlanabilir.

    Apple Okul Başlıyor kampanya sayfası



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheMuyu (Murat Y.) 3 sa. en beğenilen Japonya
    Evet rekabet açısından çok güzel olmuş

    Özellikle 1 hafta önce fiyatları %30 artırimindan sonra çok rekabetçi oldu
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Japonya (-- --) 3 sa. TheMuyu
    Halen kapış kapış gidiyor
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    snoppy 3 sa.
    güzel kampanya, fakat önce ipad veya mac alabilecek "öğrenci" bulmaları lazım.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    xenix 8 dk.
    Abd de yaptıkları kampanyayı türkiye de uygulamaya başlamaları çok güzel olmuş zam olayının sorumlusu şirket olmadığı için o konuyu eleştirmiyorum zaten o da yasak
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    Kurutulmus Domates (Murat Zey) 8 dk.
    iPad mini olmaması çok sinir bozucu
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    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 18 dk.
    Hayır teşekkürler diye bir seçeneğin olması....
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    drjacob (... ) 1 sa.
    Mantıklı ama pro vereydi keşke
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    Kuray (Kuray ......) 1 sa.
    Yapilan kampanya her yil Temmuz ayinda yapiliyor zaten, bize uyguladiklari doviz kurundan dolayi yapilan zamla alakasi yok yani. Unutturmak icin yapilan vs. bir durum yok yani, globalde yapilan bir kampanya. Bizim sanssizligimiz doviz kurundan kaynaklaniyor.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa.
    "Hayır, teşekkürler"
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    iamNS (Enes ) 2 sa.
    Fiyat artışını unutturmak için yapılmış bir kampanya olmuş
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    AirSupport (SK ) 3 sa.
    Bu “öğrenci” tanımında ki öğrenciler Koç Bilgi gibi okullarda okuyan öğrenci sınıfı mı acaba?
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    snoppy 3 sa.
    güzel kampanya, fakat önce ipad veya mac alabilecek "öğrenci" bulmaları lazım.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 3 sa.
    Agam bizle eglenir.
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    3579 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    airpods, ipad air ve
    6 etiket daha ipad pro mac okul başlıyor back to the school Apple Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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