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    MacOS Sonoma, iPadOS 17 ve watchOS 10 için tarih verildi

    Teknoloji devi Apple, dün gerçekleştirilen Wonderlust etkinliği kapsamında iPadOS 17, watchOS 10 ve macOS Sonoma'nın çıkış tarihini duyurdu. İşte güncelleme alacak cihazlar...
    MacOS Sonoma, iPadOS 17 ve watchOS 10'un çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple, dün akşam saatlerinde düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında iPhone 15iPhone 15 ProWatch Series 9 ve Watch Ultra 2 cihazlarını tanıttı. Bu etkinliğin hemen ardından iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17 ve macOS Sonoma'nın yayınlanacağı tarih de resmen paylaşıldı. 

    Apple'ın resmi web sitesinde yapılan yeni güncellemeye göre iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17, 18 Eylül'den itibaren dünya çapında kullanıma sunulacak. Bu noktada iPadOS 17 ve WatchOS 10 güncellemesi alacak Apple Watch ve iPad modellerl şu şekilde olacak;

    • iPad Pro 12,9 inç (2. nesil ve sonrası)
    • iPad Pro 10,5 inç
    • iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)
    • iPad Air (3. nesil ve sonrası)
    • iPad (6. nesil ve sonrası)
    • iPad mini (5. nesil ve sonrası)
    • Apple Watch Series 4
    • Apple Watch Series 5
    • Apple Watch SE
    • Apple Watch Series 6
    • Apple Watch Series 7
    • Apple Watch Series 8
    • Apple Watch Series 9
    • Apple Watch Ultra
    • Apple Watch Ultra 2

    iPadOS 17'ye ek olarak Apple, merakla beklenen macOS Sonoma'nın yayınlacağı tarihe de açıklık getirdi. İşte macOS Sonoma güncellemesi alacak Mac modelleri:

    • iMac 2019 ve sonrası
    • Mac Pro 2019 ve sonrası
    • iMacPro 2017
    • Mac Studio 2022 ve üzeri
    • MacBook Air 2018 ve sonraki sürümler
    • Mac mini 2018 ve sonrası
    • MacBook Pro 2018 ve sonraki sürümler
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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