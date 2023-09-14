MacOS Sonoma, iPadOS 17 ve watchOS 10 için tarih verildi

iOS 17 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi 1 gün önce eklendi

Apple'ın resmi web sitesinde yapılan yeni güncellemeye göre iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17, 18 Eylül'den itibaren dünya çapında kullanıma sunulacak. Bu noktada iPadOS 17 ve WatchOS 10 güncellemesi alacak Apple Watch ve iPad modellerl şu şekilde olacak;

iPad Pro 12,9 inç (2. nesil ve sonrası)

iPad Pro 10,5 inç

iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)

iPad Air (3. nesil ve sonrası)

iPad (6. nesil ve sonrası)

iPad mini (5. nesil ve sonrası)

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

iPadOS 17'ye ek olarak Apple, merakla beklenen macOS Sonoma'nın yayınlacağı tarihe de açıklık getirdi. İşte macOS Sonoma güncellemesi alacak Mac modelleri:

iMac 2019 ve sonrası

Mac Pro 2019 ve sonrası

iMacPro 2017

Mac Studio 2022 ve üzeri

MacBook Air 2018 ve sonraki sürümler

Mac mini 2018 ve sonrası

MacBook Pro 2018 ve sonraki sürümler

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MacOS Sonoma, iPadOS 17 ve watchOS 10'un çıkış tarihi