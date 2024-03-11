Amazon'da iPhone 11, Galaxy A04s ve MSI gaming notebook indirimde!

- Kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar
- Alışverişinizin %5'i hesabınıza iade
- Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
- Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları
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Alışverişinizin %5'i hesabınıza iade
Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde her alışverişte maksimum 20 TL, 9 Nisan'a kadar maksimum 400 TL olmak üzere alışverişlerinizin %5'i kadar Amazon bakiyesi hediye ediliyor.
Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
11-26 Mart tarihlerinde satın aldığınız "Prime’a Özel Fırsat" ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. İade için herhangi bir talep oluşturmaya gerek yok. Amazon, kampanya sonrasında otomatik olarak Amazon Bakiyesi olarak iadenizi gerçekleştirecek.
Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları
İş Bankası: ‘Şimdi Al Sonra Öde’ kampanyası ile tüm Amazon.com.tr müşterileri, 30 Mart’a kadar Türkiye İş Bankası Maximum ve Maximiles kartlarıyla yapacakları 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde ister peşin fiyatına 9 taksitle, ister şimdi alıp 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme kolaylığından faydalanabilecekler.
16 Mart – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL Maxipuan, toplamda 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye edilecektir. ( bunun iletişimine 16 Mart sonrası başlamanız gerekmektedir. )
Yapı Kredi Bankası: 1-15 Mart 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 1.000 TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlere 100 TL, 2.000 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL Worldpuan hediye edilecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.