iPhone 11 gece modu fotoğraf yarışması sonuçlandı

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iPhone 11 serisinin fotoğraf yeteneklerini geliştiren ve bunu da sürekli öne çıkaran Apple, geçtiğimiz yıl başlattığı bir gece modu fotoğraf yarışması ile de taçlandırmıştı. Fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

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Dünya çapında binlerce kullanıcı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile çektikleri etkileyici Gece modu fotoğraflarını yarışmaya gönderdi. Fotoğrafçılık alanında uzman kişilerden oluşan 10 kişilik jüri de en başarılı 6 fotoğrafı seçti.

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Kazanan kullanıcılar Çin, Hindistan, Rusya ve İspanya’da kültürel güzellikleri yansıtan fotoğrafları sayesinde seçildi. Kazanan fotoğraflar Apple.com adresinde ve Apple Instagram hesabında yayınlanacak. Ayrıca dünya genelinde reklam panolarına da kazanan fotoğraflar asılacak.

https://www.apple.com/tr/newsroom/2020/03/apple-reveals-the-best-night-mode-photos-shot-on-iphone/

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