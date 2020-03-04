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    iPhone 11 gece modu fotoğraf yarışması sonuçlandı

    iPhone 11 serisinin yetenekli arka kamerası ile gece şartlarında yapılan fotoğraf çekimleri için yapılan yarışma sonuçlandı. En başarılı 6 fotoğraf sergilenecek.
    2 hf.
    4,7b
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    12
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 11 gece modu fotoğraf yarışması sonuçlandı
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 11 serisinin fotoğraf yeteneklerini geliştiren ve bunu da sürekli öne çıkaran Apple, geçtiğimiz yıl başlattığı bir gece modu fotoğraf yarışması ile de taçlandırmıştı. Fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

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    En iyiler

    Dünya çapında binlerce kullanıcı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile çektikleri etkileyici Gece modu fotoğraflarını yarışmaya gönderdi. Fotoğrafçılık alanında uzman kişilerden oluşan 10 kişilik jüri de en başarılı 6 fotoğrafı seçti.

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    Kazanan kullanıcılar Çin, Hindistan, Rusya ve İspanya’da kültürel güzellikleri yansıtan fotoğrafları sayesinde seçildi. Kazanan fotoğraflar Apple.com adresinde ve Apple Instagram hesabında yayınlanacak. Ayrıca dünya genelinde reklam panolarına da kazanan fotoğraflar asılacak.



    https://www.apple.com/tr/newsroom/2020/03/apple-reveals-the-best-night-mode-photos-shot-on-iphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. en beğenilen koyunsayar
    Önemli olan ilk veya son olmak değil bekleneni verebilmek.
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    koyunsayar 2 hf. Galatas4ray
    İponcular size ne verse Yarabbi Şükür diyorsunuz.oysa gece modunda ipon en iyisi değil
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. koyunsayar
    Note 9 kullanıcısıyım istersen note 9 gece çekimini atayım gör tabi karanlıktan bişe görürsen.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    koyunsayar 2 hf. Galatas4ray
    Niye niye note 9 ile karşılaştırıyorsun ki onun rakibi note 2 bence bu dalgaydı tabii en son modelleri en son modellerle kıyasla doğru yolu bulacağına eminim
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 hf.
    çok güzel

    [image]https://www.donanimhaber.com/cache-v2/?t=20200304143919&width=-1&text=0&path=https://www.donanimhaber.com/images/images/galeri/5453/iphone-11-gece-modu-fotograf-yarismasi-5453-4.jpg[/image]
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    norton772 2 hf.
    Güzel fotoğraflar var. Özellikle çöl ve çamaşırların apartmanlar arasında sallandığı güzel çekilmiş.
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    Dr.Danger 2 hf.
    Konudaki 2 kişi hariç herkes bloklu ona göre yorum yapın :D
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. koyunsayar
    Şuan brnim deneyimlerime göre kamera (bütün özellikleriyle) ve işletim sistemi olarak applenin üzerine daha çıkmadı.Yani bunu kabullenmek lazım.Bak çok ileri değil geriye gidiyorum iphone 5s 6 6s 7 de bile sınırsız video çekebiliyorken gel gör ki note 9da 1080p 60 fpsde 10 dk dan fazla video çekemiyorum 4kya hiç girmiyorum bile Diğer markaların arka kamerada yapamadıgını İphone ile 4k 60fps ön kamerayla çekion
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. koyunsayar
    Note 9 kullanıcısıyım istersen note 9 gece çekimini atayım gör tabi karanlıktan bişe görürsen.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 2 hf.
    120hz tazeleme yapamayan cihazi pro diye tanıttı laleler, işlemcisi sirf kameraya çalışıyor baska bi cacik yok, 1200 nit parlaklık ne gibe yarayacak sanki ? pro displaymis pehh, o frame lerle mi 😀
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. en beğenilen koyunsayar
    Önemli olan ilk veya son olmak değil bekleneni verebilmek.
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    koyunsayar 2 hf.
    Gece modu en son gelen telefon gece modu reklamı çekiyor .çok ilginç
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