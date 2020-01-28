iPhone 11 serisi için yeni bir FiLMiC uygulaması duyuruldu

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Geçen yıl iPhone 11 lansmanında FiLMiC Pro uygulamasının birden fazla iPhone sensörünün kullanarak aynı anda video kaydı yapabilmesi görücüye çıkmıştı. Bu özelliğin tam olarak uygulamaya ne zaman ekleneceği açıklanmadı ancak benzer özellikler yeni bir uygulamada toplandı.

DoubleTake neler sunuyor?

Geliştiricinin DoubleTake adındaki yeni ücretsiz uygulaması iPhone 11 özelinde bazı yeni özellikler sunarken iPhone 2018 serisi için de önemli özellikleri bünyesinde barındırıyor.

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iPhone 11 ve XS serisi için telefoto, ana sensör ve ön sensör devreye giriyor. iPhone 11 serisi için ise özel olarak ultra geniş sensörler de kullanılabiliyor. Uygulamada kolay bir şekilde hangi sensörün devreye gireceği seçilebiliyor. Ayrıca 3 farklı fps seviyesi de seçenek olarak sunulmuş.

Uygulamada video kaydı en fazla Full HD olarak belirlenmiş. Bu kısıtlama Apple API'sinden kaynaklanıyor. Uygulamayı kullanabilmek için iOS 13 sürümüne güncelleme yapmak gerekiyor.

DoubleTake by FiLMiC Pro FiLMiC Inc Fotoğraf ve Video Ücretsiz 15.1 MB

https://www.engadget.com/2020/01/28/filmic-doubletake-multi-camera-video-recording-ios-13-iphone/

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