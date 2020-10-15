iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu

Apple’ın en güçlü iPhone modellerini barındıran iPhone 12 serisi önceki gün yapılan bir etkinlikle tanıtılmıştı. Pek çok detayın verildiği lansmanda RAM miktarları her zaman olduğu gibi karanlıkta kalmıştı. Bazı sızıntılar bunu da açığa çıkardı.İlginizi Çekebilir iPhone 12 mini ortaya çıktı
iPhone 12 serisi ne kadar RAM sunuyor?
Android tarafında artık 16GB RAM sınırına ulaşılmış durumda. Biraz da pazarlama amaçlı yükseltilen RAM değerleri Apple cephesinde halen en optimal şekilde belirlenmeye çalışılıyor. Bu bakımdan iPhone 12 serisi en fazla 6GB RAM seviyesine çıkıyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"
Elde edilen bilgilere göre iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinde 4GB RAM kapasitesine yer verilmiş. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ise 6GB RAM yer alıyor. iPhone 11 serisinde sadece 4GB RAM seçeneği kullanılmıştı. Bu yıl Apple’ın bir ayrıma gittiği görülüyor. Ayrıca genel anlamda Android amiral gemilerine yaklaşmış oldu.
Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yükselten iPhone 12 serisi özellikle 6GB RAM desteği ile birlikte Pro versiyonlarda çok daha belirgin bir akıcılık sunacaktır. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri bu ay içerisinde, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri de gelecek ay piyasada olacak.
https://www.macrumors.com/2020/10/14/how-much-ram-iphone-12-pro-has/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Android eski android değil, evet iOS'a göre daha fazla kaynak tüketiyor bu doğru fakat artık 4700mAH bataryalı cihazım neredeyse 2 güne yakın kullanım süresi veriyor bana. Yani hangi iPhone tek şarjla 2 gün kullanılabiliyor söyleyin bilelim. Tekrar söylüyorum, 90hz, 120hz ekranlı bir telefon kullanmadan varsayımda bulunuyorsunuz, önce bir kullanın sonra karar verirsiniz çünkü ciddi anlamda akıcılığı hissediyorsunuz.
Ben 65W şarj aletine sahip, 4700mAH kapasiteli, OLED ekranlı, OIS destekli ve 4K video çekebilen kameraya sahip, üst sınıf işlemcili bir Android cihaz kullanıyorum, daha önce iPhone'da kullandım fakat şuan çok memnunum. Şu şartlarda geçiş yapmayı da düşünmüyorum mesela. Cihazımı tasarım olarak da çok seviyorum. Örnek olarak belirtmek istedim.
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