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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu

    iPhone lansmanlarında hiçbir zaman RAM değerini konu edilmediği için ancak bazı testler veya kaynak kodlarından anlaşılabiliyor. iPhone 12 serisinin RAM değeri de bu şekilde ortaya çıktı.
    1 hf.
    11,6b
    1
    61
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    4

    iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın en güçlü iPhone modellerini barındıran iPhone 12 serisi önceki gün yapılan bir etkinlikle tanıtılmıştı. Pek çok detayın verildiği lansmanda RAM miktarları her zaman olduğu gibi karanlıkta kalmıştı. Bazı sızıntılar bunu da açığa çıkardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 mini ortaya çıktı

    iPhone 12 serisi ne kadar RAM sunuyor?

    Android tarafında artık 16GB RAM sınırına ulaşılmış durumda. Biraz da pazarlama amaçlı yükseltilen RAM değerleri Apple cephesinde halen en optimal şekilde belirlenmeye çalışılıyor. Bu bakımdan iPhone 12 serisi en fazla 6GB RAM seviyesine çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Elde edilen bilgilere göre iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinde 4GB RAM kapasitesine yer verilmiş. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ise 6GB RAM yer alıyor. iPhone 11 serisinde sadece 4GB RAM seçeneği kullanılmıştı. Bu yıl Apple’ın bir ayrıma gittiği görülüyor. Ayrıca genel anlamda Android amiral gemilerine yaklaşmış oldu.

    Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yükselten iPhone 12 serisi özellikle 6GB RAM desteği ile birlikte Pro versiyonlarda çok daha belirgin bir akıcılık sunacaktır. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri bu ay içerisinde, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri de gelecek ay piyasada olacak.



    https://www.macrumors.com/2020/10/14/how-much-ram-iphone-12-pro-has/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. en beğenilen
    "çevrenin korunması" amacıyla kutudan ram çıkmayacak. Geçmiş telefonlardaki ram'i kullanarak yeni iphone 12'nizin keyfini sürebilirsiniz!
    1 Yanıt Yanıtla +89
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    Yürüyen Hoparlör 1 hf. Portraitclub
    Hiç de acele etmedi.Android gözüyle bakmak saçma bu olaya.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    galaxyg (Yağız Tümer) 1 hf. Yanfo
    Ben cidden sizin kafanızı anlamıyorum samsung ve diğer androidciler gibi 5gli olduğu için 200 dolar zam koyup aksesuarları tam olsaydı daha mı iyidi ?
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    cleancoder (Faruk ) 4 gün (düzenlendi)
    Bence Youtube'da karşılaştırmalı testlere bir bakın, fiziken 4GB RAM bir yerden sonra tıkanıyor. Herkes telefonu sizin gibi kullanmıyor, ben aynı anda birkaç uygulamada geziyorum mesela, aralarında geçiş yaparken resetlenmesi beni sinir eder mesela. Ek olarak şarj aletiyle gezen iPhone kullanıcılarını görmesek bilmesek tamam diyeceğiz. iPhone 12'lerin batarya kapasiteleri doğruysa, testleri merakla bekliyorum, çünkü iddialı şekilde düşük maalesef.

    Android eski android değil, evet iOS'a göre daha fazla kaynak tüketiyor bu doğru fakat artık 4700mAH bataryalı cihazım neredeyse 2 güne yakın kullanım süresi veriyor bana. Yani hangi iPhone tek şarjla 2 gün kullanılabiliyor söyleyin bilelim. Tekrar söylüyorum, 90hz, 120hz ekranlı bir telefon kullanmadan varsayımda bulunuyorsunuz, önce bir kullanın sonra karar verirsiniz çünkü ciddi anlamda akıcılığı hissediyorsunuz.

    Ben 65W şarj aletine sahip, 4700mAH kapasiteli, OLED ekranlı, OIS destekli ve 4K video çekebilen kameraya sahip, üst sınıf işlemcili bir Android cihaz kullanıyorum, daha önce iPhone'da kullandım fakat şuan çok memnunum. Şu şartlarda geçiş yapmayı da düşünmüyorum mesela. Cihazımı tasarım olarak da çok seviyorum. Örnek olarak belirtmek istedim.
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    Master-Z (emre ********) 5 gün
    Yıl olmuş 2020 kablosuz şarj istasyonları çoğalmış millet hala iphone 12 nin kutusundan şarj aleti çıkmıyor diye boş konuşuyor o telefona o parayı veren adam şarj aletini kulaklığı dert edeceğini hiç sanmam alır evine arabasına kablosuz şarjını mis gibi kullanır.
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    oguzpol (Oğuz Çelik) 1 hf.
    Apple'ın android telefonlar gibi 6 GB Ram koyması şaşırtıcı ben yine 4 GB ile devam ederler diye düşünmüştüm.
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    tonodias 1 hf.
    2gb koysan ne olur. Yağ gibi akıyor zaten. 6 GB I zararına koymuş :)
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    DH Misafiri 1 hf.
    Oppo Find x2 Pro, Oneplus 8T gibi telefonların yanından geçemiyor. 120hz yok, 8gb ram yok, 65W şarj yok, yüksek batarya yok, büyük çentik var ve daha pahalı fiyat var. Ram önemsiz demeyin iphone 13, 14'te arttırırlar
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Mr. Jingles 5 gün DH Misafiri
    Yanından geçemiyor dediğin telefonların özellikleri göstermelik. 8GB RAM yokmuş bak sen. iOS’un bellek yönetimini bilmeden etmeden salla. iOS’un bellek yönetimi Android’den çok daha iyi. 120 Hz oyun haricinde hiçbir işe yaramayacak bir özellik. Menü geçişlerinde ne yapacağım 120 Hz ile? Oyun desen anlarım ama 120 Hz destekleyen oyun da yok. Tamamen şu an boş bir özellik. Batarya demişsin ama şu an en iyi pil ömrünü de iPhone 11 serisi sunuyor. İşkembeden sallamakla olmuyor maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kafaya koydum, arabayı satıp 2tane pro Max alıcam. Şarj cihazınada basıcam parayı, 2tanede şarj adaptörü alıcam.
    Yanıtla +1
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. (düzenlendi)
    Iphone'un her özelliğine bir haber(!) konusu açılacak sanırım. Bu da haber mi Iphone reklamı mı belli değil.
    Yanıtla +3
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    rambocuk (Nathan Drake) 1 hf.
    8 gb lı s10 plus kullanıyorum ama kesinlikle ios akıcılığı stabilitesi yok akıyormu akıyor ama dediğim gibi ios çok daha iyi
    Yanıtla +3
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    joven 1 hf.
    RAM olayı android için ihtiyaç bir durum.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Daha duyurulduğu gün belliydi zaten bunlar, tık uğruna haber kirliliği oluyor.
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    11566 kez okundu.
    21 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    iPhone 12, iphone 12 mini ve
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