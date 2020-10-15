iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu

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Apple’ın en güçlü iPhone modellerini barındıran iPhone 12 serisi önceki gün yapılan bir etkinlikle tanıtılmıştı. Pek çok detayın verildiği lansmanda RAM miktarları her zaman olduğu gibi karanlıkta kalmıştı. Bazı sızıntılar bunu da açığa çıkardı.

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iPhone 12 serisi ne kadar RAM sunuyor?

Android tarafında artık 16GB RAM sınırına ulaşılmış durumda. Biraz da pazarlama amaçlı yükseltilen RAM değerleri Apple cephesinde halen en optimal şekilde belirlenmeye çalışılıyor. Bu bakımdan iPhone 12 serisi en fazla 6GB RAM seviyesine çıkıyor.

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Elde edilen bilgilere göre iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinde 4GB RAM kapasitesine yer verilmiş. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ise 6GB RAM yer alıyor. iPhone 11 serisinde sadece 4GB RAM seçeneği kullanılmıştı. Bu yıl Apple’ın bir ayrıma gittiği görülüyor. Ayrıca genel anlamda Android amiral gemilerine yaklaşmış oldu.

Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yükselten iPhone 12 serisi özellikle 6GB RAM desteği ile birlikte Pro versiyonlarda çok daha belirgin bir akıcılık sunacaktır. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri bu ay içerisinde, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri de gelecek ay piyasada olacak.

https://www.macrumors.com/2020/10/14/how-much-ram-iphone-12-pro-has/

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