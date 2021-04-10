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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 en çok satanlar listesini bırakmıyor

    Geçen yılın sonunda olduğu gibi bu yılın ilk ayında da iPhone 12 serisi en çok satanlar listesinde zirvede yer aldı. Toplamda ise 10 telefonun altısı Apple’a ait.
    10 Nisan 2021, 11:00 (4 gün)
    4,1b
    1
    28
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    11

    iPhone 12 en çok satanlar listesini bırakmıyor
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    Apple’ın tarihinde ilk kez bir çeyrekte 100 milyar doları geçmesini sağlayan iPhone 12 serisi zirveyi bırakmıyor. Satışa çıktığı günden bu yana seri en çok satanlar listesinde ve yeni yıla da bu şekilde başladı.

    Zirveye tutundu

    Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre Ocak ayında en çok satan akıllı telefonlar listesinde iPhone 12 serisi var. iPhone 12 yüzde 6 oran ile lider durumda. Onu iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Pro takip ediyor.

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    Listede iPhone 12 Mini, iPhone 11 ve iPhone SE 2020 modelleri de yer almış. Yani çok satan 10 telefonun altısı iPhone modellerinden oluşuyor. Rapora bakarak Android tarafında giriş seviyesi modellere daha fazla ilginin olduğu söyleyebiliriz.

    Raporda Apple iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin Ocak ayındaki iPhone satışlarının yüzde 71’ini kapsadığı belirtilmiş. Zaten en çok satanlar listesinden de bu belli oluyor. Özellikle 5G destekli iPhone modellerine ilgi büyük. Yine Apple’ın satışlarının yüzde 30’unun ABD’den geldiği not düşülmüş.

    Önümüzdeki dönemde 5G trendi daha da büyüyecek ve yeni modeller listeye katılacak. Apple’ın iPhone 13 serisi ve muhtemel bir iPhone SE Plus sıkı rekabette yine listeleri alt üst etmenin mücadelesini verecek.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/09/apple-iphone-12-first-top-10-best-selling-smartphones-january-2021-counterpoint/
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    joven ( joven) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İphone 12 mini gerçek “CEP” Telefonu diğerleri takoz niyetine kullanılabilir
    3 Yanıt Yanıtla +26
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi ) AMC
    Küçük, her cebe sığıyor, ağırlık yapmıyor taşırken hissettirmiyor.



    Gen gerektiğinde zaten iPad açıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    joven ( joven) 4 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Aynen iphone mini taşımak için ideal bir telefon 5.4 ekranıda bence hiçte küçük sayılmaz
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/Oga

    12 PRO MAX yeni mükemmel tasarım incelemek isteyenler linke tıklayıp bakabilir.
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    Askaparta 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir sepet elma, içinde ara bakla.
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    S Shavethemonkey 3 gün ( Mesaj Silindi )
    12 mini’nin satışı az olmuş cidden. 13 serisinde mini alırdık diyordum ama satışlara bakınca belli ki çıkmaz 13’de bu yaz 12 mini almak mantıklı olabilir.
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    nightsoldier 3 gün ( Mesaj Silindi )
    12'nin bu kadar satması normal zira birçok kişinin uzun zamandır beklediği 5s kasasını andırır ve bence iphone dünyasının en asil duruşuna sahip tasarım anlayışına geri döndü. Ama ne dönüş; oled ekranından tut 5gsine, işlemcisinden tut kamerasına varıncaya kadar Apple elindeki tüm teknolojiyi koymuş bu sefer.

    12 alan adam, önümüzdeki 5 yıl boyunca sırtı yere gelmez. Tasarımda ufak değişikliklere gidecek olsa da bu tasarımın ana hatları korunacaktır diye düşünüyorum.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) nightsoldier
    5s'in kasası ufakken güzeldi ama büyüyünce güzelliğini kaybetmiş gibi geldi bana, nedense pek sevemedim 12'nin kasasını.
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    G Guest-0378E4255 3 gün ( Mesaj Silindi )
    iPhone 1000 dolar ve üzeri fiyata gayet rahat ürün satabilirken, rakipleri 50 dolarlık retmi, 150-200 dolarlık giriş seviyesi Samsung. Retmi gibi gayet adi, dandik ve kalitesiz bir markanın 200 üründe kazandığı parayı Apple 15-20 üründe topluyor.
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    marsk35 (Marsk KY) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Guest-0378E4255
    Bu firmalar seri üretim model çıkarıyor bu kafayla applenin şarj kablosu fiyatına yeni model çıkartıp satmaya çalışırlar.
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    y9t (y9t ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Video falan işleriyle uğraşmayıp sırf en pahalısı bende demek için pro max’e para dökenler yüzünden Mini’nin boyu bükük kalmış. İPad mini boyutunda telefonu cebinizde napıyorsunuz anlamak mümkün değil.
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    SirrealsQ (Volkan zurnacı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Android Fan boylarının gözleri yaşlı. sessiz sessiz ağlıyor.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    12 Pro Max cidden çok güzel. Almak lazım artık.


    @~Lion King~
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Abiiii en iyii ayyyfoonn diyenler olduğu sürece senelerce birinci olur bu firma.
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    L.Croft (Yusuf O.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) DaggeredByRuhtan
    Sadece TR kaynaklı değil ki, yurtdışında yaşayanlar için fiyatları gayet makul ve herkesin ulaşabileceği seviyede ben yıllardır Android telefon kullanıyorum ama apple kalitesi diye bir şey de var. Müziklerdeki ses kalitesi, ekranın görüntü kalitesi olsun premium hissiyat veriyor. Almak için kamyonla para da vermem orası ayrı konu ama ulaşabileceğim seviyede olsa Android kullanmazdım.
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Normal bir durum gerçekten çok iyi telefon ee ortada Apple kalitesi var bir de.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4125 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    iPhone 12, Apple ve samsung galaxy a21
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