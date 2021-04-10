iPhone 12 en çok satanlar listesini bırakmıyor

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Apple’ın tarihinde ilk kez bir çeyrekte 100 milyar doları geçmesini sağlayan iPhone 12 serisi zirveyi bırakmıyor. Satışa çıktığı günden bu yana seri en çok satanlar listesinde ve yeni yıla da bu şekilde başladı.

Zirveye tutundu

Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre Ocak ayında en çok satan akıllı telefonlar listesinde iPhone 12 serisi var. iPhone 12 yüzde 6 oran ile lider durumda. Onu iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Pro takip ediyor.

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Listede iPhone 12 Mini, iPhone 11 ve iPhone SE 2020 modelleri de yer almış. Yani çok satan 10 telefonun altısı iPhone modellerinden oluşuyor. Rapora bakarak Android tarafında giriş seviyesi modellere daha fazla ilginin olduğu söyleyebiliriz.

Raporda Apple iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin Ocak ayındaki iPhone satışlarının yüzde 71’ini kapsadığı belirtilmiş. Zaten en çok satanlar listesinden de bu belli oluyor. Özellikle 5G destekli iPhone modellerine ilgi büyük. Yine Apple’ın satışlarının yüzde 30’unun ABD’den geldiği not düşülmüş.

Önümüzdeki dönemde 5G trendi daha da büyüyecek ve yeni modeller listeye katılacak. Apple’ın iPhone 13 serisi ve muhtemel bir iPhone SE Plus sıkı rekabette yine listeleri alt üst etmenin mücadelesini verecek.

https://www.gizmochina.com/2021/04/09/apple-iphone-12-first-top-10-best-selling-smartphones-january-2021-counterpoint/

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