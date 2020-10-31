iPhone 12 gecikince Apple yaklaşık 110 milyar dolar eridi

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Özellikle Tim Cook’un etkisiyle yıllardır gerek etkinlikler gerekse de etkinlik sonrası tedarik süreci Apple için adeta bir saat gibi işlemişti. Ne var ki bu yıl pandemi nedeniyle üretimde gecikmeler yaşandı. Bu da Apple’ın hisselerini vurdu.

100 milyar dolar kaybetti

Apple her ne kadar Mac, iPad ve Servisler bölümlerinde rekor büyüme yaşasa da iPhone satışları her zaman gelirlerin bel kemiğini oluşturuyor. Gelirlere yaklaşık yüzde 40 civarında katkı yapan iPhone satışları son çeyrekte büyük kayıp yaşadı.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

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Genelde Eylül ayının ortalarında yeni iPhone modelleri tanıtılır ve sonraki hafta satışa sunulurdu. Böylece üçüncü çeyrek tablolarına bir miktar katkı yapar ve sonraki dönem için de fikir verirdi. Bu yıl pandemi nedeniyle üretim aksayınca hem etkinlik gecikti hem de iPhone 12 serisi parça parça satışa çıkmak zorunda kaldı.

Bu yıl 4 farklı iPhone modeli geliştiren Apple ne yazık ki hepsini bir arada satışa sunamadı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro henüz piyasaya çıkmışken iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini gelecek ay piyasaya çıkacak.

Üretimde yaşanan gecikmelere bir de mevsimsel olarak durgunluk ve Çin’de büyük düşüş eklenince iPhone satışları yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadı. Bu da hisselere doğrudan etki etti ve 29 Ekim gecesi yüzde 10 civarında düşüş yaşandı.

Apple yaklaşık olarak 1.87 trilyon dolarlık bir pazar değerine sahip olduğu için haliyle böyle dalgalanmalar yüz milyar dolardan fazla oynamaya sebep oluyor. Hatırlanacağı üzere Apple bir ara 2 trilyon dolar değerini geçmişti.

Uzmanlar önümüzdeki dönemde de sıkıntıların devam edeceğini tahmin ediyor. Örneğin ülkemiz de dahil pek çok pazarda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro satışa çıkmış değil. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ise muhtemelen yeni yıla kalacak. Bunun yanında ticaret gerilimi nedeniyle Çinli tüketiciler yerli telefonları daha fazla tercih etmeye başladı.

https://www.gizmochina.com/2020/10/30/apple-iphone-12-late-launch-stock-value-fall-100-billion/

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