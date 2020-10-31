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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 gecikince Apple yaklaşık 110 milyar dolar eridi

    iPhone 12 serisinin pandemi nedeniyle geç üretime girmesi ve etkinliğin de gecikmesi hisselerde düşüşe yol açtı. 116$ seviyesinde gezinen hisseler bir anda 107$ seviyesine kadar geriledi.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 gecikince Apple yaklaşık 110 milyar dolar eridi
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    Özellikle Tim Cook’un etkisiyle yıllardır gerek etkinlikler gerekse de etkinlik sonrası tedarik süreci Apple için adeta bir saat gibi işlemişti. Ne var ki bu yıl pandemi nedeniyle üretimde gecikmeler yaşandı. Bu da Apple’ın hisselerini vurdu.

    100 milyar dolar kaybetti

    Apple her ne kadar Mac, iPad ve Servisler bölümlerinde rekor büyüme yaşasa da iPhone satışları her zaman gelirlerin bel kemiğini oluşturuyor. Gelirlere yaklaşık yüzde 40 civarında katkı yapan iPhone satışları son çeyrekte büyük kayıp yaşadı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

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    Genelde Eylül ayının ortalarında yeni iPhone modelleri tanıtılır ve sonraki hafta satışa sunulurdu. Böylece üçüncü çeyrek tablolarına bir miktar katkı yapar ve sonraki dönem için de fikir verirdi. Bu yıl pandemi nedeniyle üretim aksayınca hem etkinlik gecikti hem de iPhone 12 serisi parça parça satışa çıkmak zorunda kaldı.

    Bu yıl 4 farklı iPhone modeli geliştiren Apple ne yazık ki hepsini bir arada satışa sunamadı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro henüz piyasaya çıkmışken iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini gelecek ay piyasaya çıkacak.

    iPhone 12 gecikince Apple yaklaşık 110 milyar dolar eridi

    Üretimde yaşanan gecikmelere bir de mevsimsel olarak durgunluk ve Çin’de büyük düşüş eklenince iPhone satışları yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadı. Bu da hisselere doğrudan etki etti ve 29 Ekim gecesi yüzde 10 civarında düşüş yaşandı.

    Apple yaklaşık olarak 1.87 trilyon dolarlık bir pazar değerine sahip olduğu için haliyle böyle dalgalanmalar yüz milyar dolardan fazla oynamaya sebep oluyor. Hatırlanacağı üzere Apple bir ara 2 trilyon dolar değerini geçmişti.

    Uzmanlar önümüzdeki dönemde de sıkıntıların devam edeceğini tahmin ediyor. Örneğin ülkemiz de dahil pek çok pazarda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro satışa çıkmış değil. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ise muhtemelen yeni yıla kalacak. Bunun yanında ticaret gerilimi nedeniyle Çinli tüketiciler yerli telefonları daha fazla tercih etmeye başladı.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/30/apple-iphone-12-late-launch-stock-value-fall-100-billion/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    4 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    9 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    23 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Specialist (Emre ) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Borsalar haberlere göre hareket etmeyi bırakalı çok oldu.
    Yanıtla
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple hisselerimi yok etmenin zamanı geldi
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    SilentHunterHD 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 trilyon dolar nedir ya? o para piyasaya salınsa dünya ekonomisini etkiler valla
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    Jül Sezar (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) SilentHunterHD
    oyle bir para yok biliyorsun demi?
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stock market borsa olayı %90 psikolojik tepkilerden oluşuyor
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    spenx01 (Basta Bbb) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    simdi almak lazim, yukselecek
    ama satslar dusuk giderse, o zaman fazla yukselmez
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    igetsky 1 sa. ( Mesaj Silindi ) spenx01
    Talep asiri yuksek stoklar iptal
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    igetsky 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    $130 dan aldik yapacagin isi timothy
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