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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti?

    Apple, iPhone 12 ile birlikte akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını kaldırmıştı. Counterpoint Research uzmanları şirketin bu hamlesiyle ne kadar maliyet tasarrufu sağladığını hesapladı.
    18 sa.
    5,6b
    52
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti?
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    Bildiğiniz üzere Apple, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için iPhone kutularından şarj cihazını kaldırmıştı. Bu hamle şirketin maliyetten tasarruf etmesini sağladı. Counterpoint Research uzmanları bu konuyu açıklığa kavuşturacak bir hesaplama yaptı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek"

    Yayınlanan verilere göre ambalaj ve aksesuarlar açısından her iPhone 12, önceki modele göre 4.2 dolar daha ucuza mal oldu. Miktar düşük gelebilir ancak bu noktada satış hacmini göz önünde bulundurmak gerek.

    iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti?
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    Sıra şarj kablosuna geliyor

    Analistlere göre iPhone 12 serisi akıllı telefonların toplam sevkiyatı geçen yılın sonunda yaklaşık 63 milyon adede ulaştı. Bu da Cupertinolu şirketin 264 milyon dolardan fazla tasarruf ettiği anlamına geliyor.

    Apple'ın çevreyi koruma konusundaki genel eğilimine ve yaptığı anketlere dikkat çeken uzmanlar, gelecekte piyasaya sürülecek iPhone'ların kutusundan şarj kablosunun da çıkarılacağını tahmin ediyor.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    cevrenin yesili bahane, dolarin yesili sahane.
    Yanıtla +23
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    interwap (Volkan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şarj cihazını çıkararak milyon dolar tasarruf etti.
    Şarj cihazı almak zorunda kalanlardan da iyi bir gelir elde edecek.
    Belki de milyar dolarlık gelire gidiyor.
    Şarj cihazını çıkararak milyon dolar tasarruf etti. Şarj cihazı almak zorunda kalanlardan da iyi bir gelir elde edecek. Belki de milyar dolarlık gelire g...
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    Yanıtla +15
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    the most important thing 17 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple çevreyi korumak için kutudan şarj kablosunu da çıkardıktan sonra son aşama olarak telefonu da çıkarırsa ne kadar kar eder onu hesaplayın 🤑🤑😜
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Muguroz 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madem cevre sağlığı için yapıldı bu uygulama, neden 4 dolar maliyet hesabının Apple'i ne kadar rahatlattigini gelirlerini artırdığı haberi yapılıyor? Madem cevre icin yapilmis bunun cevre üzerindeki etkisi incelenmeli, maliyeti değil. Apple 4,5 dolara mal ettiği şarj cihazını 25 dolara satiyor. Burada, eğer motivasyon çevreyse, şu sorularin arastirilmasi daha mantikli olurdu; Apple bu uygulamadan önce, kendisi ve diğer yan üreticiler piyasaya toplam ne kadar şarj cihazi tedarik ediyordu (telefonla verilen+ayrıca satılan) şimdiki tedarik durumu nedir? Piyasaya giren/üretilen şarj cihazlarında azalma var mi? eğer yoksa apple ve diğer üreticiler (Xiaomi ve onu takip edecek olanlar) bu uygulamayı cevre için değil, maliyet kaygilarindan dolayi yapiyor.



    Ayrica eğer kaygi cevre ise, o 25 dolar'a satilan ve kabaca 20 dolar olan kârdan ne kadarı çevrenin iyileştirilmesi için kullanılıyor? Herhangi bir kâr amacı gütmeyen organizasyona veya projeye yatırım yapılıyor mu?



    Burada şunu da belirtmek isterim; Bu firmalar %100 yenilenebilir enerjiye gectik, su kadar katkimiz oluyor diye bize ne kadar "cevre dostu" olduklarını övüne övüne gosteriyorlar fakat düşen elektrik maliyetlerinden, o sistemlerin kendini maksimum 3-5 senede amorti edeceğinden, ve o noktadan sonra o yatırımın o firmaya kâr sağlayacağından hiç bahsetmiyorlar. Tabiki de bunlar bize "yan fayda" olarak önümüze sürüyorlar ancak kanaatimce kaygilar hep ekonomik, "yan fayda" çevre dostu (!) olmaları.
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    Mr. Jingles 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Herkesin evinde adaptör varmış bak sen. Kutudan çıkan kablo benim adaptörümle uyumlu değil ama? Ben yine adaptör almak zorunda kalıyorsam hiç öyle çevre ayağına yatmanın lüzûmu yok. En azından üç nesil (iPhone X/XS/11) boyunca kutudan yeni nesil şarj adaptörü çıkmalıydı. Üç jenerasyonun sonunda artık belirli bir adaptör yaygınlaşması olacağından iPhone 12’de kutu içeriğinden çıkarsaydı bunu anlardım. Ama milletin evinde Type-C adaptör yokken uyumsuz kabloyu verip sizin evinizde adaptör var dersen kimse bunu yemez. Ayrıca nakliye giderlerinde de ciddi tasarruf sağladı. Kutular inceldiği için bir tırda daha fazla kutu taşınmış oluyor.
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    AribyAriana 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir sonraki sefere SIM kart iğnesi de kutudan çıkmamalı. Ne de olsa metal. Çevreyi korumak gerekir.
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    Nevfel (T. I. ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Siz dua edin ki kutudan telefon çıkıyor.



    Gerçi boş kutuya iphone 12 yazsa almak için kuyrukta bekleyecek insanlar olduğu sürece apple daha neler çıkaracak kutudan kim bilir.
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    Clusive 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çevreyi düşünüyorsanız her sene model üretmeyin. Dünyanın kaynakları sınırlıyken ne güzel para için kullanıyoruz..
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    the most important thing 17 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple çevreyi korumak için kutudan şarj kablosunu da çıkardıktan sonra son aşama olarak telefonu da çıkarırsa ne kadar kar eder onu hesaplayın 🤑🤑😜
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Elektrikliarabasever 16 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Zaten eski telefonlarımız var di mi yani :P O kadar çevreyi düşünselerdi Google Project Ara'yı geliştirmeye devam ederdi...
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    maximus8282 (maximus ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu durumda 4.2 dolara adaptör satması gerekiyor.
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    darkaura 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    cevrenin yesili bahane, dolarin yesili sahane.
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    Moueson 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple gerçekten çok çevre korumacı bir şirket takdir ediyorum .
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    aydinsukru (Aydın ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    oldu olacak 5 yılda bir iphone üretin tsmc işçileride anakartları kemirir
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5589 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, kutu ve
    6 etiket daha şarj cihazı maliyet tasarruf Apple şarj kablosu Mobil Teknolojiler
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