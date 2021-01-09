iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti?

Bildiğiniz üzere Apple, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için iPhone kutularından şarj cihazını kaldırmıştı. Bu hamle şirketin maliyetten tasarruf etmesini sağladı. Counterpoint Research uzmanları bu konuyu açıklığa kavuşturacak bir hesaplama yaptı.İlginizi Çekebilir Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak
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Yayınlanan verilere göre ambalaj ve aksesuarlar açısından her iPhone 12, önceki modele göre 4.2 dolar daha ucuza mal oldu. Miktar düşük gelebilir ancak bu noktada satış hacmini göz önünde bulundurmak gerek.
Sıra şarj kablosuna geliyor
Analistlere göre iPhone 12 serisi akıllı telefonların toplam sevkiyatı geçen yılın sonunda yaklaşık 63 milyon adede ulaştı. Bu da Cupertinolu şirketin 264 milyon dolardan fazla tasarruf ettiği anlamına geliyor.
Apple'ın çevreyi koruma konusundaki genel eğilimine ve yaptığı anketlere dikkat çeken uzmanlar, gelecekte piyasaya sürülecek iPhone'ların kutusundan şarj kablosunun da çıkarılacağını tahmin ediyor.
https://news.mydrivers.com/1/733/733986.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Şarj cihazı almak zorunda kalanlardan da iyi bir gelir elde edecek.
Belki de milyar dolarlık gelire gidiyor.