iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti?

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Bildiğiniz üzere Apple, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için iPhone kutularından şarj cihazını kaldırmıştı. Bu hamle şirketin maliyetten tasarruf etmesini sağladı. Counterpoint Research uzmanları bu konuyu açıklığa kavuşturacak bir hesaplama yaptı.

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Yayınlanan verilere göre ambalaj ve aksesuarlar açısından her iPhone 12, önceki modele göre 4.2 dolar daha ucuza mal oldu. Miktar düşük gelebilir ancak bu noktada satış hacmini göz önünde bulundurmak gerek.

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Sıra şarj kablosuna geliyor

Analistlere göre iPhone 12 serisi akıllı telefonların toplam sevkiyatı geçen yılın sonunda yaklaşık 63 milyon adede ulaştı. Bu da Cupertinolu şirketin 264 milyon dolardan fazla tasarruf ettiği anlamına geliyor.

Apple'ın çevreyi koruma konusundaki genel eğilimine ve yaptığı anketlere dikkat çeken uzmanlar, gelecekte piyasaya sürülecek iPhone'ların kutusundan şarj kablosunun da çıkarılacağını tahmin ediyor.

https://news.mydrivers.com/1/733/733986.htm

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