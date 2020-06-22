iPhone 12 maketleri karşınızda

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Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına 3 ay gibi bir zaman dilimi kalmışken artık sızıntılar da yavaş yavaş daha net bilgiler vermeye başlıyor. Sızdırılan maket görselleri dış tasarım hakkında epey bilgi veriyor.

iPhone 12 özellikleri ve fiyatı

iPhone 12 serisi bu yıl pek çok ilke imza atmaya hazırlanıyor. İlk kez 5nm işlemci barındıracak olan iPhone 12 serisi ayrıca ilk kez 5G standardına geçiş yapacak ve bir seride 5 model sunacak. Apple bu yıl her segmente hitap ederek en baştan boşluk bırakmamayı amaçlıyor.

TSMC’nin 5nm sürecinde ürettiği Apple A14 yonga seti ile donatılan iPhone 12 serisi hiç olmadığı kadar iyi bir performans ve enerji verimliliği sunmayı hedefliyor. Geçen yıl övgü toplayan kamera teknolojileri bu yıl çıtayı daha da yükseltecek.

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Apple’ın bu yıl tüm modellerde 3 arka kameraya yer vermesi bekleniyor. Ayrıca dış tasarım biraz daha iPad Pro serisindeki keskin hatlara yaklaşacak. Çentik tasarımının ise bir miktar daha küçültüldüğü ifade ediliyor.

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iPhone 12 olarak satışa çıkacak giriş modeli 5.4 inçlik ekrana sahip. Bu modelin 4G ve 5G olarak iki farklı versiyon ile satılması bekleniyor. 5G versiyonu 649$ başlangıç fiyatı, 4G versiyonu ise 599$ başlangıç fiyatı ile karşımıza çıkabilir. 4G versiyonunda 2 kamera ve LCD ekran olacağı söylentileri de mevcut.

iPhone 12 Pro modeli 6.1 inçlik bir ekrana sahip ve lazer tabanlı LiDAR sensörü barındırıyor. Başlangıç beklentisi 999$. Seride 6.1 inçlik ekrana sahip bir model daha var ve fiyatı 749$ seviyesinde ancak bu modelin ismi halen netlik kazanmadı. iPhone 12 diyenler olsa da bu kez sadece iPhone 12 isminde 3 model anlamına geliyor. Bu da karmaşa oluşturabilir.

Son olarak 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max yine LiDAR sensörü ve optik yakınlaştırma gibi özelliklerle geliyor. Başlangıç fiyatı beklentisi 1099$. Eğer bir gecikme yaşanmazsa iPhone 12 serisi Eylül ayında satışa çıkacak.

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https://www.slashgear.com/iphone-12-dummy-models-give-a-near-final-look-at-apples-first-5g-phones-21625688/

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