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    iPhone 12 mini için Samsung’dan ilginç teklif

    Galaxy S21 serisinin çıkışı ile birlikte Samsung agresif bir indirim kampanyasına başlıyor. iPhone 12 mini modelini getirenler 700$’a kadar indirim almaya hak kazanacak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 mini için Samsung’dan ilginç teklif
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    Akıllı telefon üreticilerinin her yeni amiral gemisi ile birlikte yaptığı eskiyi getir yeniyi götür tarzı kampanyaları biliyoruz. Samsung da Galaxy S21 serisi için agresif bir indirim kampanyasına imza atıyor.

    iPhone 12 mini satış fiyatına alınıyor

    Önümüzdeki ay yeni amiral gemisi Galaxy S21 için tanıtım düzenlemeye hazırlanan Samsung ayrıca bir indirim kampanyası da başlatıyor. İddialara göre iPhone 12 mini satış fiyatından kampanyaya dahil edilecek.

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    Henüz Galaxy S21 serisi için fiyatlar bilinmiyor ancak 1299$ seviyesine kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Elinde yeni üretim amiral gemisi telefon olanlar ise 700$’a varan indirimlerle yeni seriye sahip olabilecekler.

    Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S20 serisi yeni kampanyaya dahil olacak. Galaxy S20 FE, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 ve Galaxy S10e modelleri için 550$’a varan indirimler söz konusu. Galaxy Note 9, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ise 350$a kadar indirim alabiliyor.

    Çok iyi durumdaki iPhone 12 mini modeli de yine 700$ indirimle kampanyaya dahil. İlginç olan iPhone 12 mini satış fiyatına alınıyor. Samsung muhtemelen henüz iPhone 12 mini almış olup da Android amiral gemisi deneyimlemek isteyenleri hedefliyor. Bununla birlikte iPhone 12 mini kullanıcıları üzerine bir kaç yüz dolar daha vererek yeni bir telefona geçer mi bilinmez.



    https://wccftech.com/samsung-offering-700-trade-iphone-12-mini-get-any-galaxy-s21-model/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    6 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    18 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    teq_sevdam23 (uğur bozkurt) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alıp kendileri kullanacak galiba çakal 😂
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    teq_sevdam23 (uğur bozkurt) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alıp kendileri kullanacak galiba çakal 😂
    Yanıtla +18
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    “Samsung muhtemelen henüz iPhone 12 mini almış olup da Android amiral gemisi deneyimlemek isteyenleri hedefliyor.”



    Hayir, reklam hedefliyor.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung değişik işler peşinde yine. Apple ile davalık olabilir bu hamlesiyle
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    defb 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samsung bu hamlesiyle Apple'a taş atmak istiyor belli ki ama çok başarılı olacağını zannetmiyorum.
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    pavlusx12 45 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://werhat.blogspot.com/
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