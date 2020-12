iPhone 12 mini için Samsung’dan ilginç teklif

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon üreticilerinin her yeni amiral gemisi ile birlikte yaptığı eskiyi getir yeniyi götür tarzı kampanyaları biliyoruz. Samsung da Galaxy S21 serisi için agresif bir indirim kampanyasına imza atıyor.

iPhone 12 mini satış fiyatına alınıyor

Önümüzdeki ay yeni amiral gemisi Galaxy S21 için tanıtım düzenlemeye hazırlanan Samsung ayrıca bir indirim kampanyası da başlatıyor. İddialara göre iPhone 12 mini satış fiyatından kampanyaya dahil edilecek.

Henüz Galaxy S21 serisi için fiyatlar bilinmiyor ancak 1299$ seviyesine kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Elinde yeni üretim amiral gemisi telefon olanlar ise 700$’a varan indirimlerle yeni seriye sahip olabilecekler.

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S20 serisi yeni kampanyaya dahil olacak. Galaxy S20 FE, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 ve Galaxy S10e modelleri için 550$’a varan indirimler söz konusu. Galaxy Note 9, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ise 350$a kadar indirim alabiliyor.

Çok iyi durumdaki iPhone 12 mini modeli de yine 700$ indirimle kampanyaya dahil. İlginç olan iPhone 12 mini satış fiyatına alınıyor. Samsung muhtemelen henüz iPhone 12 mini almış olup da Android amiral gemisi deneyimlemek isteyenleri hedefliyor. Bununla birlikte iPhone 12 mini kullanıcıları üzerine bir kaç yüz dolar daha vererek yeni bir telefona geçer mi bilinmez.

