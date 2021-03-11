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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 mini üretimi azaltılıyor

    Beklentileri karşılayamayan iPhone 12 mini genel iPhone satışlarında da düşüşe sebep oldu. Apple en azından talep canlılığını görene kadar iPhone 12 mini üretimini kısacak.
    11 Mart 2021, 09:55 (6 sa.)
    1,1b
    12
    28
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 mini üretimi azaltılıyor
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    Apple’ın biraz da nabız yoklamak amaçlı piyasaya sürdüğü iPhone 12 mini beklentileri karşılayamadı. Satış rakamları çok düşük kalan iPhone 12 mini serinin de rakamlarının düşmesine neden oldu.

    iPhone 12 mini kesik yedi

    iPhone 12 mini modelinin en büyük dezavantajı iPhone 12 ile ekran hariç hemen hemen aynı özellikler sunmasıydı. Diğer taraftan iPhone SE 2020 modeli de aynı boyutlarda iyi bir alternatif olunca tüketici cephesinde karşılığını bulamadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil

    Ayrıca Bkz. "iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor"

    Geçen çeyrekte rekor iPhone satışı yapılsa da iPhone 12 mini ivmeyi biraz bozdu. Yılın ilk yarısında Apple toplamda 75 milyon adet iPhone satışı bekliyor ancak önceki yarıdan yüzde 20 daha düşük olacak. Bunun da sebebi iPhone 12 mini.

    iPhone 12 mini için zaten üretimin düşürülmesi yönünde hareketlilik bekleniyordu. Gelen bilgilere göre yılın ilk yarısı için iPhone 12 mini üretimi ciddi anlamda düşürüldü. Bazı bileşenlerin siparişlerinin tamamen iptal edildiği belirtiliyor.

    iPhone 12 mini üretimi azaltılıyor
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    iPhone 12 mini üretimini Pegatron tesislerinde yapılıyor ve Apple buraya verdiği siparişleri oldukça düşürmüş durumda. iPhone 12 Pro ve Pro Max üretimini yapan Foxconn ise siparişleri önemli miktarda arttırmış durumda.

    Geçen yılın sonlarında oluşan üretim sıkıntıları nedeniyle yarı iletken, devre kartları ve ekran konusunda Apple yüksek miktarda siparişler vermişti. Muhtemelen Apple stoklar bitene kadar beklemeyi planlıyor. Sonrasında yeni bir karar verilecek gibi.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/10/apple-reportedly-cuts-iphone-12-mini-production-amid-tepid-demand
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    TheJudgé 15 saat önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cemcem0 (Cem Cem) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Schweinsteigery
    Özellikle batarya süresi oldukça düşük. İncelemelerden dolayı çoğu kişi bataryadan dolayı almaktan vazgeçip düz 12'ye yöneliyor. Yoksa kompakt telefon olarak daha iyisi yok.
    Özellikle batarya süresi oldukça düşük. İncelemelerden dolayı çoğu kişi bataryadan dolayı almaktan vazgeçip düz 12'ye yöneliyor. Yoksa kompakt telefon olarak da...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) igetsky
    DH'de ne övülüyorsa o tutmaz hocam. 5.5" telefonlar yaygınlaştığında 4.7" telefon çıksa diye yorumlar vardı. Tarih tekerrür etti . İçerik tüketiminin bu kadar yüksek olduğu devirde, çoğu kişi dizisini filmini telefondan 2 tıkla girip büyük ekranda izlemesini seviyor. Sonuç net.
    DH'de ne övülüyorsa o tutmaz hocam. 5.5" telefonlar yaygınlaştığında 4.7" telefon çıksa diye yorumlar vardı. Tarih tekerrür etti [resim] . İçerik tüketiminin bu k...
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    asertyu 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu telefonun tutmama nedeni küçük olması değil fiyatı.400 dolara se2020 gayet iyi sattı.12 ile 12 mini arasındaki fiyat farkı az olunca 12 ye yöneldi insanlar. 500-550 dolara yok satardı bu telefon.
    bu telefonun tutmama nedeni küçük olması değil fiyatı.400 dolara se2020 gayet iyi sattı.12 ile 12 mini arasındaki fiyat farkı az olunca 12 ye yöneldi insanlar. ...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Satamaz çünkü Ipgone 12 Mini nin hedef kitlesi; gösterişten ziyade kullanışlılığı önemseyebilen muhakeme yeteneği nispeten daha gelişmiş ve akıllı insanlar. Akıllı insanlar, piyasada ki satış fiyatlarını dikkate alınca o paraya Iphone 12 Mini almanın pek bir anlamı olmadığını bilirler. Diğer Iphone modellerinin hedef kitlesi de biraz geçte olsa bunu anlamaya başlayacak.
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    E eyoruk 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    SE 2020 çıkmasaydı eğer mutlaka çok daha fazla satılırdı bence bu model.
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    W WildArms (Emre Mantarcı) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ufak ekran sevenler için ıyı tercıh olabılır fakat elime aldım bedava verseler kullanmam elıme oyuncak telefon almışım gıbı hıssettım
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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kotu oldu, umarim apple bu seriyi tumden kaldirmaz..
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    Hypnotica (Halil ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    se2020'nin bataryası da kötü ama gayet iyi sattı. Mevzu batarya değil fiyattı. Fiyatı 100 dolar daha ucuz tutsalar en az 2 katı satardı.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Batarya + Fiyat yuzunden... kotu olan da bir sonraki seride belki mini versiyon cikarmazlar bile artik.
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    Richard Parker (BUGRA YILDIZ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boyutundan değil,rezalet ötesi bataryasından dolayı vazgeçildi.
    2300 mah bataryalı birtelefona kimse tutup 699 $ vermezdi. Vermedide. Ülkede çıkış fiyatı 10.000 tlidi bu arada.

    Benim oyunla işim yok mesela. Ancak piyasada küçük boyutlu güncel telefon yok. Resmen cebimizde tuğla taşıyoruz. 2000'leri başında telefonları küçültme yarışı vardı,şimdilerde de büyütme. Şunun gibi whatsapp , çalıştıran birşey olsa bana yeter.
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    A aysensS 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İphone 12 alan varmı ki
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    WeDneS (Ercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) aysensS
    Orası da var mağlum almaya parada lazım
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    RedTurkish 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) aysensS
    Ben 1 aydır kullanıyorum çok güzel tel x den geçtim fiyat biraz tuzlu ama uzun ömürlü işte
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    WeDneS (Ercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küçük telefon tutmaz artık ya
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    C Clusive 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden ekran büyüdüğünde kötü olabiliyordu çünkü çerçeveler vardı. Bundan dolayı şikâyet edenleri anlarım. Ama şu anda çerçevesiz telefonlar mevcut yani ekranlar neden büyük biz cebimize koyacağız falan demek saçma. Küçük ekranlı telefon üretmek saçma...
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    1091 kez okundu.
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