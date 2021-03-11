iPhone 12 mini üretimi azaltılıyor

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Apple’ın biraz da nabız yoklamak amaçlı piyasaya sürdüğü iPhone 12 mini beklentileri karşılayamadı. Satış rakamları çok düşük kalan iPhone 12 mini serinin de rakamlarının düşmesine neden oldu.

iPhone 12 mini kesik yedi

iPhone 12 mini modelinin en büyük dezavantajı iPhone 12 ile ekran hariç hemen hemen aynı özellikler sunmasıydı. Diğer taraftan iPhone SE 2020 modeli de aynı boyutlarda iyi bir alternatif olunca tüketici cephesinde karşılığını bulamadı.

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Geçen çeyrekte rekor iPhone satışı yapılsa da iPhone 12 mini ivmeyi biraz bozdu. Yılın ilk yarısında Apple toplamda 75 milyon adet iPhone satışı bekliyor ancak önceki yarıdan yüzde 20 daha düşük olacak. Bunun da sebebi iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini için zaten üretimin düşürülmesi yönünde hareketlilik bekleniyordu. Gelen bilgilere göre yılın ilk yarısı için iPhone 12 mini üretimi ciddi anlamda düşürüldü. Bazı bileşenlerin siparişlerinin tamamen iptal edildiği belirtiliyor.

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iPhone 12 mini üretimini Pegatron tesislerinde yapılıyor ve Apple buraya verdiği siparişleri oldukça düşürmüş durumda. iPhone 12 Pro ve Pro Max üretimini yapan Foxconn ise siparişleri önemli miktarda arttırmış durumda.

Geçen yılın sonlarında oluşan üretim sıkıntıları nedeniyle yarı iletken, devre kartları ve ekran konusunda Apple yüksek miktarda siparişler vermişti. Muhtemelen Apple stoklar bitene kadar beklemeyi planlıyor. Sonrasında yeni bir karar verilecek gibi.

https://appleinsider.com/articles/21/03/10/apple-reportedly-cuts-iphone-12-mini-production-amid-tepid-demand

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