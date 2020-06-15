iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı

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Yeni nesil iPhone'larla ilgili sızıntıların arkası kesilmiyor. Bu kez Jin_Store isimli Twitter kullanıcısı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin kalıp görüntülerini ve CAD görsellerini yayınladı.

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Bu tür kalıplar genellikle aksesuar üreticileri tarafından kılıf tasarlamak için kullanılır. Yeni nesil iPhone'lar iPad Pro tarzı düz kenarlara ve Face ID sensörlerini barındıran büyük bir çentiğe sahip olacak gibi görünüyor.

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Dört iPhone 12 yolda

Apple'ın bu yılki telefonlarında çentiği küçültülmesi bekleniyordu. Ancak kalıp görselleri tam tersini gösteriyor. Kılıf üreticileri için çentik tasarımı çok fazla önem taşımadığından, bu bölüm kalıplara bire bir şekilde yansıtılmamış olabilir.

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Jin_Store ayrıca CAD programında iPhone 12'nin üç boyutlu modelini gösteren birkaç fotoğraf da paylaştı. Apple'ın sonbaharda dört iPhone 12 tanıtması bekleniyor. Gelen bilgilere göre şirket bu yıl 5.4 inç iPhone 12, 6.1 inç iPhone 12, 6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modellerini piyasaya sürecek.

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