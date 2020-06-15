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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı

    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi hazırlandığı iPhone 12 serisi merakla bekleniyor. Jin_Store isimli Twitter kullanıcısı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran yeni görüntüler paylaştı
    2 sa. (Son Güncelleme: 41 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı
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    Yeni nesil iPhone'larla ilgili sızıntıların arkası kesilmiyor. Bu kez Jin_Store isimli Twitter kullanıcısı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin kalıp görüntülerini ve CAD görsellerini yayınladı.

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    Bu tür kalıplar genellikle aksesuar üreticileri tarafından kılıf tasarlamak için kullanılır. Yeni nesil iPhone'lar iPad Pro tarzı düz kenarlara ve Face ID sensörlerini barındıran büyük bir çentiğe sahip olacak gibi görünüyor.

    iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı
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    Dört iPhone 12 yolda

    Apple'ın bu yılki telefonlarında çentiği küçültülmesi bekleniyordu. Ancak kalıp görselleri tam tersini gösteriyor. Kılıf üreticileri için çentik tasarımı çok fazla önem taşımadığından, bu bölüm kalıplara bire bir şekilde yansıtılmamış olabilir.

    iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı
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    Jin_Store ayrıca CAD programında iPhone 12'nin üç boyutlu modelini gösteren birkaç fotoğraf da paylaştı. Apple'ın sonbaharda dört iPhone 12 tanıtması bekleniyor. Gelen bilgilere göre şirket bu yıl 5.4 inç iPhone 12, 6.1 inç iPhone 12, 6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modellerini piyasaya sürecek.



    Kaynakça https://twitter.com/Jin_Store/status/1272051020550430722 https://www.macrumors.com/2020/06/14/alleged-iphone-12-molds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Altyazar (yusuf ) 2 sa. en beğenilen
    12 yine piyasayi sallayacak, islemcisi olsun, kamerasi olsun, yandroid fanboylar her zamanki gibi sallamaya devam edip, firmalarinin 12'nin tasarim ve ozelliklerini kopyalamasini izlerler
    12 yine piyasayi sallayacak, islemcisi olsun, kamerasi olsun, yandroid fanboylar her zamanki gibi sallamaya devam edip, firmalarinin 12'nin tasarim ve ozellikle...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Six Feet Under. 1 sa. Altyazar
    Kesinlikle. Apple yapar, Androidciler de izler. 1 aydır 11 pro max kullanıyorum muhteşem bir telefon son kuruşuna kadar hakediyor gerçekten.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 sa. Altyazar
    o devasa çentiği kim kopyalasın allasen.
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    zero fear 1 sa.
    Arkadaş bir firma 3 yıldır ucube çentik tasarımından bir adım ileri gidemez mi ya? En iyi yonga setleri sende en iyi yazılım sende nasıl böyle iğrenç bir tasarımı beceriyorsun ve kullanmakta da ısrar ediyorsun gerçekten hayret verici. Benim gibi ergonomi manyakları tarafından bu haliyle için yalnızca tipinden dolayı hiçbir zaman tercih edilmeyecek bir cihaz. Yukarıdaki fanboylar biliyorum yüksek meblağlar ödediğiniz için kendinizi tatmin etmeye çalışıyorsunuz ama bir yandan da ekrandan parmak izi olan, oreo tipi arka kamera tasarımına sahip, mekanizmalı ön kamera ve noktasız, çentiksiz tam ekranlı android cihazları deli gibi kıskanıyorsunuz



    Düzenleme: imla..
    Arkadaş bir firma 3 yıldır ucube çentik tasarımından bir adım ileri gidemez mi ya? En iyi yonga setleri sende en iyi yazılım sende nasıl böyle iğrenç bir tasarı...
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    Yanıtla +6
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    Six Feet Under. 1 sa. Altyazar
    Kesinlikle. Apple yapar, Androidciler de izler. 1 aydır 11 pro max kullanıyorum muhteşem bir telefon son kuruşuna kadar hakediyor gerçekten.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Altyazar (yusuf ) 1 sa. Six Feet Under.
    yandroid'ciler dunyayi turkiye'den ibaret sandigi icin iphone'u "alinmaz, cop, demode, ve gereksiz pahali" zannediyorlar. halbuki aralarinda olan fark 100£/$/€
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    MrT4ngo (Ali Said Aytek) 35 dk. Six Feet Under.
    Allah aşkına ne yapıyorsun telefonda bi söylesene
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 19 dk.
    Arkadaşlar sahte bu geçen sene 11 tasarımı sızdı diyede çıkmıştı bu haber. Bu sene kesinlikle en azından pro versiyonda bu çentiğin yarısı kadar çentik bekleniyor maalesef yüz tanıma sistemi ekipmanlarını büyük ihtimalle ekran altına koydular ama kalite düştü diye bu sene koymadıar o ekranı samsung bile 1-2 sene daha delik ekran ile gider kaliteyi tutturana kadar.
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    MrT4ngo (Ali Said Aytek) 32 dk.
    bunun fanboyluk ve yandroid ile bir alakası yok. devasa çentik ve devasa kamera çıkıntısı olduğu sürece bende sıfır ekran kasa oranlı ergonomik android kullanmaya devam edeceğim.



    çok şükür 5 inc li telefonlar çıkıyor artik kısılmadan. bıkmıştık cebe oraya buraya sığmayan telefonlardan.



    istediğiniz kadar yandroid diyin. apple tasarımda radikal kararlar almak zorunda.
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    SEİCO (seico seico) 48 dk.
    hoparlörü üste almamışlar anlaşılan aynı tasarım devam ediyor. Böyle çıkarsa pek bi esprisi yok bence
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    Hisar18 (Hakan Demirci) 54 dk.
    Çeltik nedir ya bıktık artık
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    myigity (Yiğit Yildiz) 55 dk.
    iPhone 4 tasarımı geri geliyor 🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🤗🤗🤗🤗
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    CrrystaL (Adnan Tuna) 58 dk.
    Yok arkadaş ordaki çentik yok olmadıkça iphone almam ben ya elimde iphone 7 plus var bekliyorumki apple bir inovasyon yenilik yapıp ekran altı kamera getirsin yeni iphonel’larada dümdüz çentiksiz bir ekran kullanalım 4 senedir bekliyorum bu senede yalan oldu artık o çentikli ekranlardan nefret ediyorum tilt oluyorum
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    NeyzenEfendi 50 dk. CrrystaL
    Ekran altı kamera iyi değil bence İPhone a yakışmaz
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa.
    Çentik küçülse iyi olacaktı, kocaman duruyor
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    zero fear 1 sa.
    Arkadaş bir firma 3 yıldır ucube çentik tasarımından bir adım ileri gidemez mi ya? En iyi yonga setleri sende en iyi yazılım sende nasıl böyle iğrenç bir tasarımı beceriyorsun ve kullanmakta da ısrar ediyorsun gerçekten hayret verici. Benim gibi ergonomi manyakları tarafından bu haliyle için yalnızca tipinden dolayı hiçbir zaman tercih edilmeyecek bir cihaz. Yukarıdaki fanboylar biliyorum yüksek meblağlar ödediğiniz için kendinizi tatmin etmeye çalışıyorsunuz ama bir yandan da ekrandan parmak izi olan, oreo tipi arka kamera tasarımına sahip, mekanizmalı ön kamera ve noktasız, çentiksiz tam ekranlı android cihazları deli gibi kıskanıyorsunuz



    Düzenleme: imla..
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    koyunsayar 1 sa.
    sallayacagi tek sey havaci fakirlerin butcesi
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    2583 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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