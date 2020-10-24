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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy S20 FE dokunmatik ekran sorunlarını yazılım güncellemesiyle düzeltti

    Teknoloji devi Samsung'un bu yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi cihazlardan biri olan Galaxy S20 FE dokunmatik ekran sorunlarıyla gündeme gelmişti. Şirket yayınladığı güncelleme ile bu sorunu düzeltti
    15 sa.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Galaxy S20 FE dokunmatik ekran sorunlarını yazılım güncellemesiyle düzeltti
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    Samsung Galaxy S20 FE, bu yıl Güney Koreli şirket tarafından piyasaya sürülen en uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon diyebiliriz. Cihaz, bazı küçük istisnalar dışında daha pahalı amiral gemilerinin tüm temel özelliklerine sahip.

    Ayrıca Bkz. "Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi"

    İki varyant için de yayınlandı

    Ne yazık ki, akıllı telefonun ilk alıcıları dokunmatik ekranın çalışmasında bazı sorunlarla karşılaştılar. Şimdi ise Samsung bu kusuru bir yazılım güncellemesiyle düzeltti. Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar arasında yanlış sensör yanıtları, dokunma ve hareketleri ayırt edememe ve dokunmaya yanıt verememe yer alıyordu.

    Samsung, Galaxy S20 FE dokunmatik ekran sorunlarını yazılım güncellemesiyle düzeltti
    Tam Boyutta Gör

    Sorun giderme amacıyla Samsung, hem Exynos 990 hem de Snapdragon 865 tabanlı akıllı telefon sürümleri için yeni bir yazılım geliştirdi. Yeni aygıt yazılımı sürümü G78xxXXU1ATJ5 yapı numarasını taşıyor. Eğer siz de Galaxy S20 FE'ye sahipseniz veya satın almayı düşünüyorsanız, Ayarlar kısmındaki Yazılım Güncelleme bölümünü kullanarak akıllı telefonunuzu en son yazılım sürümüne güncellemeniz, bu tür problemlerle karşılaşmanızın önüne geçecektir.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/23/samsung-galaxy-s20-fe-display-touch-issue-fix/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
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