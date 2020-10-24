Samsung, Galaxy S20 FE dokunmatik ekran sorunlarını yazılım güncellemesiyle düzeltti

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Samsung Galaxy S20 FE, bu yıl Güney Koreli şirket tarafından piyasaya sürülen en uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon diyebiliriz. Cihaz, bazı küçük istisnalar dışında daha pahalı amiral gemilerinin tüm temel özelliklerine sahip.

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İki varyant için de yayınlandı

Ne yazık ki, akıllı telefonun ilk alıcıları dokunmatik ekranın çalışmasında bazı sorunlarla karşılaştılar. Şimdi ise Samsung bu kusuru bir yazılım güncellemesiyle düzeltti. Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar arasında yanlış sensör yanıtları, dokunma ve hareketleri ayırt edememe ve dokunmaya yanıt verememe yer alıyordu.

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Sorun giderme amacıyla Samsung, hem Exynos 990 hem de Snapdragon 865 tabanlı akıllı telefon sürümleri için yeni bir yazılım geliştirdi. Yeni aygıt yazılımı sürümü G78xxXXU1ATJ5 yapı numarasını taşıyor. Eğer siz de Galaxy S20 FE'ye sahipseniz veya satın almayı düşünüyorsanız, Ayarlar kısmındaki Yazılım Güncelleme bölümünü kullanarak akıllı telefonunuzu en son yazılım sürümüne güncellemeniz, bu tür problemlerle karşılaşmanızın önüne geçecektir.

https://www.gizmochina.com/2020/10/23/samsung-galaxy-s20-fe-display-touch-issue-fix/

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