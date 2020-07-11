Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro, 6GB RAM ile gelebilir

    Teknoloji devi Apple'ın birkaç ay sonra tanıtmaya hazırlandığı yeni nesil iPhone serisiyle ilgili sızıntılar devam ediyor. Gelen yeni bilgiler cihazların RAM kapasitesine yönelik.
    12 sa.
    2,2b
    6
    7
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 12 Pro, 6GB RAM ile gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple, yıl sonuna doğru 5.4, 6.7 ve 6.1 inçlik ekranlara sahip yeni nesil iPhone serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söylentiler 6.7 ve 6.1 inçlik modellerin daha üst seviye olduğu yönündeydi ve çıkan yeni bir sızıntı bu haberleri doğruluyor.

    Ayrıca Bkz. "TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek"

    Önceki sızıntılarla örtüşüyor

    Bazı Android cihazların 16GB RAM ile piyasaya sürüleceği düşünülünce, birçok kullanıcı 6GB RAM'in çok da etkileyici olmadığını düşünebilir. Ancak bu karar Apple kullanıcıları için oldukça önemli ve şirket iPhone modellerinin RAM kapasitesini yükseltmeye kararlı görünüyor. Zira, Barclays analisti Blayne Curtis, daha önceki raporunda iPhone 12 Pro'nun 6GB, iPhone 12'nin ise 4GB RAM ile geleceğine dikkat çekmişti.

    iPhone 12 Pro, 6GB RAM ile gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    En son söylenti ise Apple sızıntıları konusunda güvenilir bir sicile sahip olan L0vetodream Twitter hesabından geldi. Söz konusu sızıntı hesabına göre de iPhone 12 Pro modeli 6GB RAM kapasitesi ile gelecek. Serinin geri kalan modellerinin ise 4GB RAM ile piyasaya sürüleceği ifade edilmiş. Gücünü 5nm A14 yonga setinden alacak olan iPhone 12 serisi ile ilgili sızıntıların, lansman tarihinin de gittikçe yaklaşmasıyla birlikte artarak devam etmesi bekleniyor.



    https://www.macrumors.com/2020/07/10/leaker-iphone-12-pro-has-6gb-ram/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    MaXiLoPeZ 5 sa.
    iphone 12 max için 4 gb ram uzun vadede yeterli olur mu acaba arkadaşlar? İ6 almıştım 6 yıldır kullanıyorum bunu da bi 6 yıl kullanırız heralde..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 6 sa.
    1 gb yetiyordu hani? Android den özellik araklayınca ram ihtiyacı doğdu tabi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 7 sa.
    5.4 inç i sabırsızlıkla bekliyorum iphone se 1. Nesilden geçeceğim 4 yıldır tık demedi 5. senemizde vedalaşacağız çekmecede dursun kötü gün telefonu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sky__walker (E. --) 7 sa.
    Büyük lütuf
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Six Feet Under. 10 sa.
    Apple 2 GB Ram'de bile en iyi telefonu geçer performans konusunda. Gerek yok.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Windows10 9 sa. Six Feet Under.
    oldu o zaman 512 mb ram ile gelsin.
    her zaman denildiği gibi fazla mal göz çıkartmaz, bu da onun gibi işte.
    cihaz da fazla ram olması cihazın uzun ömürlülüğünü arttırır. yeni özelliklerin eski chazlara kırpılmadan gelmesini sağlar.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blue7 12 sa.
    Halam bıyık bırakıp eniştem olabilir.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi 5 sa. Volvo, tersine mühendislik amacıyla bir Model Y ithal etmiş olabilir 6 sa. Hibrit Ford Transit modelleri Türkiye'de: İşte fiyat ve özellikleri 7 sa. Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir 8 sa. Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı 9 sa. Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği 10 sa. Araştırma yürütmede kimyagerlerden bin kat daha hızlı robotik laboratuvar asistanı geliştirildi! 10 sa. Teknoloji şirketlerinin CEO'ları arasında en çok kazanan Tim Cook 11 sa. Galaxy Z Flip 5G'nin tanıtım videosu sızdı 12 sa. Xiaomi'ye ait sıra dışı bir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı 12 sa. Ukrayna'ya İHA ihracatı masada 12 sa. Türk IHA’lar Arma 3 modlarında 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 12 Pro, 6GB RAM ile gelebilir Sonraki Twitter, aboneliğe dayalı bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir 15 sa. Amazon'un New World'ü yine ertelendi 17 sa. Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı tanıtıldı 18 sa. Bu yıl 5 milyar akıllı telefon kamera sensörü satılacak 19 sa. Android telefonlar hızlanıyor | Snapdragon 865 Plus ile 3GHz geçiliyor 19 sa. Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Mi TV Box S ve Mijia 1C robotu var 19 sa. Razer DeathAdder V2 küçüldü 1 gün Yeni Batman filminin evreninde geçen Gotham City dizisi duyuruldu 1 gün WhatsApp ve Facebook Messenger birleşmesinde önemli adım 1 gün Warframe geliştiricisi Tencent’e satılıyor 1 gün Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong tarafından sızdırıldı 1 gün Bugünkü yeni vaka sayısı 1003 (10 Temmuz) 1 gün Yeni Mokka ile birlikte Opel logosu da güncelleniyor: İşte yeni logo 1 gün Çinli Zhaoxin şimdi de grafik birimi geliştiriyor 1 gün Çin'de tamamen sürücüsüz otomobil test etme yetkisine sahip ilk firma WeRide oldu 1 gün Gigabyte 6 A520’li anakart hazırlıyor 1 gün Bilgisayar satışları ikinci çeyrekte arttı 1 gün Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı 1 gün Sony’den Epic Games’e büyük yatırım 1 gün iPhone ve iPad’lerde kritik hata: Uygulamalar açılmıyor! Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız