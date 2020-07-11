iPhone 12 Pro, 6GB RAM ile gelebilir

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Apple, yıl sonuna doğru 5.4, 6.7 ve 6.1 inçlik ekranlara sahip yeni nesil iPhone serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söylentiler 6.7 ve 6.1 inçlik modellerin daha üst seviye olduğu yönündeydi ve çıkan yeni bir sızıntı bu haberleri doğruluyor.

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Önceki sızıntılarla örtüşüyor

Bazı Android cihazların 16GB RAM ile piyasaya sürüleceği düşünülünce, birçok kullanıcı 6GB RAM'in çok da etkileyici olmadığını düşünebilir. Ancak bu karar Apple kullanıcıları için oldukça önemli ve şirket iPhone modellerinin RAM kapasitesini yükseltmeye kararlı görünüyor. Zira, Barclays analisti Blayne Curtis, daha önceki raporunda iPhone 12 Pro'nun 6GB, iPhone 12'nin ise 4GB RAM ile geleceğine dikkat çekmişti.

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En son söylenti ise Apple sızıntıları konusunda güvenilir bir sicile sahip olan L0vetodream Twitter hesabından geldi. Söz konusu sızıntı hesabına göre de iPhone 12 Pro modeli 6GB RAM kapasitesi ile gelecek. Serinin geri kalan modellerinin ise 4GB RAM ile piyasaya sürüleceği ifade edilmiş. Gücünü 5nm A14 yonga setinden alacak olan iPhone 12 serisi ile ilgili sızıntıların, lansman tarihinin de gittikçe yaklaşmasıyla birlikte artarak devam etmesi bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2020/07/10/leaker-iphone-12-pro-has-6gb-ram/

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