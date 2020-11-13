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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı

    Apple'ın üç arka kameralı amiral gemisi iPhone 12 Pro, DXOMARK'ta beklenilenin altında puan aldı. DXOMARK'a göre Huawei ve Xiaomi'nin kameraları iPhone 12 Pro'dan daha iyi.
    13 sa.
    2b
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    iPhone
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı

    Kamera test platformu DXOMARK, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 12 Pro’yu test etti. iPhone 12 Pro, DXOMARK’tan beklentilerin altında puan aldı. DXOMARK, telefonun arka kamerası 128 puan verdi.

    iPhone 12 Pro, DXOMARK’tan aldığı 128 puan ile dördüncü sıraya yerleşti. Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra ve Huawei P40 Pro modellerinin gerisinde kaldı. Apple’ın bir önceki modeli iPhone 11 Pro Max ise 124 puan almıştı.

    iPhone 12 Pro’nun test yorumuna baktığımızda özellikle zoom yeteneğinin düşük olmasına ve gece çekiminin yetersiz olmasına vurgu yapılıyor. Lidar sensörüyle birlikte Autofocus özelliğinin ise çok iyi çalıştığının altı çiziliyor.

    iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı
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    Bugüne kadar akıllı telefonların kameralarını ve hoparlörlerini kıyaslayan DXOMARK, ekran özelliklerini de karşılaştırmaya başladı. iPhone 12 Pro’nun ekran kalitesine 87 puan verilmiş. Bu puanla üçüncü sıraya yerleşti. İlk ikide Galaxy Note 20 Ultra 5G ve OnePlus 8 Pro modelleri var.

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    iPhone 12 Pro'nun kamera özellikleri

    iPhone 12 Pro'nun arka kısmında ana sensör olarak; 12MP çözünürlüğünde, geniş açılı, 1/2.6 inç sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Sensör f/1.6 diyafram aralığı ile düşük ışık performansını yüzde 27 geliştirmiş. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.

    LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.

    Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut. Ön kamera ise gece moduna kavuşmuş. Deep Fusion özelliği A14 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor. Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor. Smart HDR 3 teknolojisi ise kompleks fotoğraflarda dahi gerçeğe en yakın renkler üretebiliyor. 

    iPhone 12 Pro'nun Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.



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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çabuk Çinliler iyi para vermiş çiler gelmeden xD
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    joven 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonun çektiği fotoğraf yani idare eder olsa yeter çok fotoğraf merakım olsa gider kaliteli bir fotoğraf makinası alırım millet netür bir mucize belliyor bu telefonlardan astı astarı bir telefon
    Telefonun çektiği fotoğraf yani idare eder olsa yeter çok fotoğraf merakım olsa gider kaliteli bir fotoğraf makinası alırım millet netür bir mucize belliyor bu ...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Xtrud (Harun Yahya) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha Manuel mod yok en profesyonel fotoğraflar iPhone ile çekiliyor diyor adam. Profesyonellikten anladığı alan derinliği sanırım sadece...
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    glumerna (hiko baba) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 yıldır en ufak yavaşlama kasma bilmemne olmadan kullanıyorum elimdeki mate 10 proyu daha bi 3 yıl daha gider kendinizi kandırın iphone kamerada 1 yıl geriden geliyor androidlere göre bol şans bol elma
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    huseyinadukeeee (H Ş) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamam arkadaşlar apple almazsınız her sene 50 farklı model çıkaran şaomi samsung falan alırsınız 2 sene sonra da o telefonların üzerinde 100 model geçmiş olacağı için telefon yavaşlar bir daha yenisini alır o dönemki iPhone ile kıyaslamaya devam edersiniz bi sakin olun ne bu anti applecılık.
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    sempatikromantik 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Pahalı her zaman en iyisi değildir...
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    Nerd Miner (Can ) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İphonda çekilen fotograf ne hikmetse cihazda iyi duruyor ama bilgisayara attığında daha uygun fiyata alabileceğin bir android cihazın fotoğraftaki kalitesinin farkını anlıyorsun.


    Sony samsung sensör üretiyor xiaomi dahil herkese veriyor.
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Instagrama atılan storylerde görmek lazım Androidleri
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    Xtrud (Harun Yahya) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha Manuel mod yok en profesyonel fotoğraflar iPhone ile çekiliyor diyor adam. Profesyonellikten anladığı alan derinliği sanırım sadece...
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Adam iTroll boşverin değmez muhatap olmaya :D
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    glumerna (hiko baba) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    İphone bilmemne diyenler heralde 5 sene önceki androidlerle karşılaştırıyor elindeki iphone yi. Gayette doğru karşılaştırma yapıyor dxomark

    huawei bu işte bir numaradır kullanmayan bilmez yok para vermiş bilmemne siz esas p 50 çıkınca görün kamera nasıl yapılıyor
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    marsk35 (mehmet kaya) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) glumerna
    Resimdeki performansı videoda gösteremiyorlar bu cihazlar kendilerine has işletim sistemi olmadıktan sonra hep bir tarafları eksik kalıcak...
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dxomark puanları kıyaslanacaksa Android’ler kendi aralarında kıyaslanmalı bence. iPhone serisini hesaba katmıyorum. iPhone ile çekilen fotoğraflar bir başka oluyor.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) ChiefOfficer
    O kadar fotoğrafçı, mühendis, teknoloji uzmanı fotoğrafı kırk çeşit teknik kriterle ölçüp değerlendirmesini yapıyor ama Apple'cının tek kriter ölçütü şu: İphone ile çekilen fotoğraf DAHA BAŞKA OLUYOR.
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu testler telefonun kutudan çıkığı hali ile hiç bir ayar yapılmadan yapılıyor. Hadi fotografı geçtim de video da herhangi bir rakibi yok iPhone ailesinin ama P40 ve Mate 40 ın arkasında kalmış...

    10bit HDR+ ve Dolbyvision destekli 4K@60FPS video çeken cihazdan daha kaliteli video çekmesi imkansız Huawei'lerin.
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    hazarcep (Hazar ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    İphone 4 zamanında başladı flim çekmek hangi çinli ile hangi filmler çekiliyor acaba

    Ayrıca iPhone kamera da başarılı arka planda işleme olarak gayet iyi
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    2024 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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