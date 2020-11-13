iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı

Kamera test platformu DXOMARK, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 12 Pro’yu test etti. iPhone 12 Pro, DXOMARK’tan beklentilerin altında puan aldı. DXOMARK, telefonun arka kamerası 128 puan verdi.

iPhone 12 Pro, DXOMARK’tan aldığı 128 puan ile dördüncü sıraya yerleşti. Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra ve Huawei P40 Pro modellerinin gerisinde kaldı. Apple’ın bir önceki modeli iPhone 11 Pro Max ise 124 puan almıştı.

iPhone 12 Pro’nun test yorumuna baktığımızda özellikle zoom yeteneğinin düşük olmasına ve gece çekiminin yetersiz olmasına vurgu yapılıyor. Lidar sensörüyle birlikte Autofocus özelliğinin ise çok iyi çalıştığının altı çiziliyor.

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Bugüne kadar akıllı telefonların kameralarını ve hoparlörlerini kıyaslayan DXOMARK, ekran özelliklerini de karşılaştırmaya başladı. iPhone 12 Pro’nun ekran kalitesine 87 puan verilmiş. Bu puanla üçüncü sıraya yerleşti. İlk ikide Galaxy Note 20 Ultra 5G ve OnePlus 8 Pro modelleri var.

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iPhone 12 Pro'nun kamera özellikleri

iPhone 12 Pro'nun arka kısmında ana sensör olarak; 12MP çözünürlüğünde, geniş açılı, 1/2.6 inç sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Sensör f/1.6 diyafram aralığı ile düşük ışık performansını yüzde 27 geliştirmiş. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.

LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.

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Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.

Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut. Ön kamera ise gece moduna kavuşmuş. Deep Fusion özelliği A14 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor. Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor. Smart HDR 3 teknolojisi ise kompleks fotoğraflarda dahi gerçeğe en yakın renkler üretebiliyor.

iPhone 12 Pro'nun Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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