iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120Hz ekranla gelebilir

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Teknoloji devi Apple, iPhone 12 modellerini piyasaya sürmek için çalışmalarına devam ederken, cihazlarla ilgili son bilgiler de sızmaya devam ediyor. Yeni söylentiler ise en az iki iPhone 12 varyantının 120Hz yenileme hızı sunan ekranla geleceği yönünde.

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Sızıntı Samsung kanadından geldi

Güvenilir sızıntı hesaplarından biri olan Ice universe, genellikle Samsung cihazlarla ilgili bilgiler vermesiyle ünlenmiş bir kaynak. Ancak bu kez iPhone 12 modelleriyle ilgili sızıntıyla adından söz ettiriyor. Ice universe, iPhone 12 Pro ve Pro Max'in 120Hz ekranla geleceğini ve bu bilginin de güvenilir bir kaynaktan geldiğini iddia ediyor. Samsung sızıntılarıyla ünlü olan bu hesabın iPhone 12 söylentilerini duyurması garip karşılanabilir ancak durum öyle değil.

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Samsung'un, iPhone 12 modelleri için OLED panel tedarik edeceğini düşünürsek, bu sızıntının neden Samsung kanadından geldiğini daha net anlayabiliriz. Ayrıca önceki söylentilerde de özellikle iPhone 12 Pro'nun 120Hz ekranla geleceği belirtiliyordu. Çıkan bu son bilgiler de önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen iPhone 12 lansmanı için zaman gittikçe yaklaşıyor ve önümüzdeki günlerde cihazlarla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2020/06/26/iphone-12-pro-feature-120hz-display/

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