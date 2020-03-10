iPhone 12 serisi de koronavirüs nedeniyle gecikebilir

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Apple’ın Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle hem satış tarafında hem de üretim tarafında darbe aldığı ve hisselerinin yaklaşık 100 milyar dolar değer kaybettiği gündeme gelmişti. Gelişmeler firmayı daha da zorlayacak gibi.

Mühendislik onayı gecikti

Çin’de üretim tesislerinin henüz tam randımanlı çalışmaya başlamamış olması iPhone 9 modelinin çıkışını sekteye uğratmış durumda. Kaynaklar tanıtım yapılsa bile iPhone 9 satışlarının daha ileri bir tarihte başlayacağını ifade ediyor.

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Aynı durum iPhone 12 için de geçerli. Çok daha gelişmiş kamera, 5G, Apple A14 Bionic gibi özelliklere sahip olacak iPhone 12 serisinin mühendislik prototipinin bu ay üretilmesi bekleniyordu ancak koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayına ertelendi. Bu durum mühendislik örneğinin onaylanması sürecini geciktirecek.

Eğer salgının durdurulması daha da gecikirse mühenislik örneğinin onay alması da Mayıs aylarını bulacak. Bunun sonucunda başlaması gereken hacimli üretim de yaz aylarına kadar sarkabilecek. Haliyle iPhone 12 serisinin çıkışı da gecikecek.

Apple bu yıl tam 4 adet iPhone 12 modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. 5.4 inçlik ekrana sahip iPhone 12 Mini, 6.1 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max modelleri 5G desteği ile gelecek. Tüm modellerin OLED ekran barındıracağı da belirtiliyor.

https://www.phonearena.com/news/Coronavirus-Apple-iPhone-12-iPhone-9-delay-production-release-date_id122838

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