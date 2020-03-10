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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisi de koronavirüs nedeniyle gecikebilir

    Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle iPhone 9 üretiminde gecikmeler yaşayan Apple’ın iPhone 12 mühendislik örneği onayında da gecikme yaşadığı ifade edildi.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisi de koronavirüs nedeniyle gecikebilir
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    Apple’ın Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle hem satış tarafında hem de üretim tarafında darbe aldığı ve hisselerinin yaklaşık 100 milyar dolar değer kaybettiği gündeme gelmişti. Gelişmeler firmayı daha da zorlayacak gibi.

    Mühendislik onayı gecikti

    Çin’de üretim tesislerinin henüz tam randımanlı çalışmaya başlamamış olması iPhone 9 modelinin çıkışını sekteye uğratmış durumda. Kaynaklar tanıtım yapılsa bile iPhone 9 satışlarının daha ileri bir tarihte başlayacağını ifade ediyor.

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    Aynı durum iPhone 12 için de geçerli. Çok daha gelişmiş kamera, 5G, Apple A14 Bionic gibi özelliklere sahip olacak iPhone 12 serisinin mühendislik prototipinin bu ay üretilmesi bekleniyordu ancak koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayına ertelendi. Bu durum mühendislik örneğinin onaylanması sürecini geciktirecek.

    Eğer salgının durdurulması daha da gecikirse mühenislik örneğinin onay alması da Mayıs aylarını bulacak. Bunun sonucunda başlaması gereken hacimli üretim de yaz aylarına kadar sarkabilecek. Haliyle iPhone 12 serisinin çıkışı da gecikecek.

    Apple bu yıl tam 4 adet iPhone 12 modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. 5.4 inçlik ekrana sahip iPhone 12 Mini, 6.1 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max modelleri 5G desteği ile gelecek. Tüm modellerin OLED ekran barındıracağı da belirtiliyor.



    https://www.phonearena.com/news/Coronavirus-Apple-iPhone-12-iPhone-9-delay-production-release-date_id122838 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    oly1786 (ca ne) 1 hf. en beğenilen
    her işte bir hayır vardır derler, bahaneyle yeni model döngüsü 2 yıla uzar.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    RedManetics 6 gün
    Model çıkarma aralığı tüm markalarda 2 yıla çıkmalı artık
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    mlhkhy (melih kahya) 1 hf. Moueson
    iPhone kullanmıyorum hiç kullanmadım ama o dediğini Apple dışında her marka yapıyor. Adamlar sene de bir model tanıtıyor. Sadece üç farklı boyutta tek model. Dostum sen bu haberi yanlış anlamış olmayasın 😂
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    joven 1 hf.
    Markaların hacimli üretimleri Çin’de gecikmelere çözüm bulunamazsa üretim yerleri için yeni adresler bakılır.
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    Moueson 1 hf.
    Her hafta yeni bir model tanıtıyorlardı iyi olmuş. Yap adam gibi bir telefon bütün özellikleri ona entegre et ama işlerine gelmez. Her yeni çıkan modellerine parça parça yeni özellikler ekliyorlar ki biz tüketicileri sagabilsinler :)
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    WB 1 hf.
    Aman ne uzucu.. Cinli ureticiler gibi her sene ayni cihazin uzay grisini cikara cikara iphone lansmanlarinin eski heyecani mi kaldi..
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    cand. 1 hf.
    İnşallah yeni model mevzuları 2 senede bire çıkar
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    oly1786 (ca ne) 1 hf. en beğenilen
    her işte bir hayır vardır derler, bahaneyle yeni model döngüsü 2 yıla uzar.
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