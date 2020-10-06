iPhone 12 serisinde Touch ID ihtimali yok

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Apple’ın haftaya tanıtacağı iPhone 12 serisi ile ilgili merak edilen bir nokta daha aydınlanmaya başladı. Yeni iPad Air veya iPhone SE 2020 modellerinin aksine Touch ID bu yıl da kendisine yer bulamayabilir.

iPhone 12 serisinde Touch ID

Apple’ın bu yıl biyometrik çözümler konusunda farklı adımlar attığını söylemek gerek. Uzun yıllar alt çenede yer alan Touch ID sensörü; çerçevesiz görünüm amacıyla kaldırıldı ve yerine Face ID çözümü getirildi.

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Bununla birlikte iPad 2020 modelinde alt çenede Touch ID, iPhone SE 2020 modelinde yan kısımda Touch ID ve yeni iPad Air modelinde de yan kısımda Touch ID tasarımları karşımıza çıktı. Haliyle iPhone 12 için de bir beklenti oluştu.

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Özellikle pandemi döneminde maske kullanımı zaruri hale geldiği için Face ID çözümü zaman zaman kullanıcıyı tanıyamayabiliyor. Bu nedenle parmak izi okuyucu aranır hale geldi. Android tarafında üreticiler parmak izi okuyucudan vazgeçmediği için fazla sıkıntı yaşanmamıştı.

Bununla birlikte Apple ürün tasarımlarına 1 veya 1.5 yıl öncesinden başladığı için yan kısımda Touch ID sensörüne ihtimal verilmiyor zira o dönemde pandemi yoktu ve Face ID halen en iyi biyometrik çözüm olarak değerlendiriliyordu. iPad modelleri ve iPhone SE 2020 için ise Apple’ın Touch ID sensörü kullanma alışkanlığı en baştan bu yana devam ediyordu. Bu bakımdan kaynaklar en erken iPhone 13 ile birlikte yan kısımda Touch ID sensörünün gelebileceğini belirtiyor.

https://www.cnet.com/news/iphone-12-touch-id-button-like-2020-ipad-air-instead-of-face-unlock/

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