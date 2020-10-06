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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisinde Touch ID ihtimali yok

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek olan iPhone 12 serisinde Touch ID ihtimali uzak. iPad Air’dekinin benzeri bir kenar kısım Touch ID en erken gelecek yıl olabilecek.
    2 hf.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisinde Touch ID ihtimali yok
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    Apple’ın haftaya tanıtacağı iPhone 12 serisi ile ilgili merak edilen bir nokta daha aydınlanmaya başladı. Yeni iPad Air veya iPhone SE 2020 modellerinin aksine Touch ID bu yıl da kendisine yer bulamayabilir.

    iPhone 12 serisinde Touch ID

    Apple’ın bu yıl biyometrik çözümler konusunda farklı adımlar attığını söylemek gerek. Uzun yıllar alt çenede yer alan Touch ID sensörü; çerçevesiz görünüm amacıyla kaldırıldı ve yerine Face ID çözümü getirildi.

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    Bununla birlikte iPad 2020 modelinde alt çenede Touch ID, iPhone SE 2020 modelinde yan kısımda Touch ID ve yeni iPad Air modelinde de yan kısımda Touch ID tasarımları karşımıza çıktı. Haliyle iPhone 12 için de bir beklenti oluştu.

    iPhone 12 serisinde Touch ID ihtimali yok
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle pandemi döneminde maske kullanımı zaruri hale geldiği için Face ID çözümü zaman zaman kullanıcıyı tanıyamayabiliyor. Bu nedenle parmak izi okuyucu aranır hale geldi. Android tarafında üreticiler parmak izi okuyucudan vazgeçmediği için fazla sıkıntı yaşanmamıştı.

    Bununla birlikte Apple ürün tasarımlarına 1 veya 1.5 yıl öncesinden başladığı için yan kısımda Touch ID sensörüne ihtimal verilmiyor zira o dönemde pandemi yoktu ve Face ID halen en iyi biyometrik çözüm olarak değerlendiriliyordu. iPad modelleri ve iPhone SE 2020 için ise Apple’ın Touch ID sensörü kullanma alışkanlığı en baştan bu yana devam ediyordu. Bu bakımdan kaynaklar en erken iPhone 13 ile birlikte yan kısımda Touch ID sensörünün gelebileceğini belirtiyor.



    https://www.cnet.com/news/iphone-12-touch-id-button-like-2020-ipad-air-instead-of-face-unlock/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 hf. (düzenlendi) Virinom
    Dedi Face ID'yi androiddeki gibi sanan insan..
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kartalım (ismail k) 2 hf. (düzenlendi)
    iphone 11 iş telefonu olarak kullandığım için mecbur şifre olmak zorunda telefonda, bu sebeple faceID de var. Ancak maske ile algılamıyor, gözlükle zor algılıyor, bazen durduk yere bilgirim gelince senin haberin olmadan masanın üstünde kendi kendine açılıyor yüzünü okuyamayınca kitleniyor mecbur şifre yazmak zorunda kalıyorsun. İdeal koşullarda faceID fena çalışmasa da sürekli belli sebeplerden şifre yazmak zorunda kalıyorsun, keşke hiç olmasaymış da ekranda veya kilit tuşunda bir parmak izi okuyucu olsaymış.
    Burda faceID şöyle iyi böyle iyi diyenler, touchID olmaması sıkıntı değil diyenler, ip12 kutusunda şarj aleti olmamasına da sorun yok diyenler. Apple kölesi olmuş insanlar. Apple yüzlerine tükürse yarabbi şükür diyecek insanlar. Kimse aksini iddaa etmeye çalışmasın, aktif olarak ip11 de kullanıyorum, 200 dolarlık eski huawei telefon da kullanıyorum herşeyin farkındayım.
    At gözlüklerinizi çıkarın köleliğin luzmu yok
    edit: bir de yazmamışlar mı denemeyen konuşmasın vs. diye kullanmayan adam belki bunları görüp iyi bir şey sanarsa diye Kimse objektif olamıyor, herkes para verip aldığı şeyin fanatikliğini yapıyor
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    AzuLA (Cem Subasi) 2 hf.
    FaceID deneyimlemeyenlerin komik yorumlari.
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    Bay Robot ( tunc) 2 hf.
    12 ile gelmeliydi hazır pandemi varken insanların telefonunu değiştirmesi için mazeret olurdu maske ile face id çalışmıyor.
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 2 hf.
    Sony yapmişti bence mantikliydi bence bu cizelgeyi iphone 6 da yapicakti öylede dvm ederdi..
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    legolas4121 (Mehmet Emre) 2 hf.
    8plus alın geçin paranızda cebinizde kalsın reyizler
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    jesipikmin 2 hf.
    4 5 yıllık eski note 8 cihazımda iris tarayıcı var. Mis gibi okuyor. Elmacılar gözü yaşlı...
    1 Yanıt Yanıtla
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    RedManetics 2 hf.
    Dışarıda face id işlevi sıfır kullanamıyoruz. Kesinlikle yeni seride touch id şart
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    to let myself go 2 hf.
    Sırf parmak izi yok diye 11 almadım, 12'de de olmazsa saçmalık olur. Maskeyle yüz tanımıyor, yıl oldu 2020 ŞİFREYLE Mİ TELEFON AÇALIM?
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 hf.
    iPhone 12’den en büyük beklentimdi. Gelmezse yazık olur.
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