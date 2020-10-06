iPhone 12 serisinde Touch ID ihtimali yok

Apple’ın haftaya tanıtacağı iPhone 12 serisi ile ilgili merak edilen bir nokta daha aydınlanmaya başladı. Yeni iPad Air veya iPhone SE 2020 modellerinin aksine Touch ID bu yıl da kendisine yer bulamayabilir.
iPhone 12 serisinde Touch ID
Apple’ın bu yıl biyometrik çözümler konusunda farklı adımlar attığını söylemek gerek. Uzun yıllar alt çenede yer alan Touch ID sensörü; çerçevesiz görünüm amacıyla kaldırıldı ve yerine Face ID çözümü getirildi.İlginizi Çekebilir iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu
Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"
Bununla birlikte iPad 2020 modelinde alt çenede Touch ID, iPhone SE 2020 modelinde yan kısımda Touch ID ve yeni iPad Air modelinde de yan kısımda Touch ID tasarımları karşımıza çıktı. Haliyle iPhone 12 için de bir beklenti oluştu.
Özellikle pandemi döneminde maske kullanımı zaruri hale geldiği için Face ID çözümü zaman zaman kullanıcıyı tanıyamayabiliyor. Bu nedenle parmak izi okuyucu aranır hale geldi. Android tarafında üreticiler parmak izi okuyucudan vazgeçmediği için fazla sıkıntı yaşanmamıştı.
Bununla birlikte Apple ürün tasarımlarına 1 veya 1.5 yıl öncesinden başladığı için yan kısımda Touch ID sensörüne ihtimal verilmiyor zira o dönemde pandemi yoktu ve Face ID halen en iyi biyometrik çözüm olarak değerlendiriliyordu. iPad modelleri ve iPhone SE 2020 için ise Apple’ın Touch ID sensörü kullanma alışkanlığı en baştan bu yana devam ediyordu. Bu bakımdan kaynaklar en erken iPhone 13 ile birlikte yan kısımda Touch ID sensörünün gelebileceğini belirtiyor.
https://www.cnet.com/news/iphone-12-touch-id-button-like-2020-ipad-air-instead-of-face-unlock/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Burda faceID şöyle iyi böyle iyi diyenler, touchID olmaması sıkıntı değil diyenler, ip12 kutusunda şarj aleti olmamasına da sorun yok diyenler. Apple kölesi olmuş insanlar. Apple yüzlerine tükürse yarabbi şükür diyecek insanlar. Kimse aksini iddaa etmeye çalışmasın, aktif olarak ip11 de kullanıyorum, 200 dolarlık eski huawei telefon da kullanıyorum herşeyin farkındayım.
At gözlüklerinizi çıkarın köleliğin luzmu yok
edit: bir de yazmamışlar mı denemeyen konuşmasın vs. diye kullanmayan adam belki bunları görüp iyi bir şey sanarsa diye Kimse objektif olamıyor, herkes para verip aldığı şeyin fanatikliğini yapıyor