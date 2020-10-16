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    iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı

    iPhone 12 serisinin ABD'de satılan modellerinde mmWave 5G teknolojisi destekleniyor ancak diğer ülkelerde Sub-6GHz modem var. Bu da hız farkı ortaya çıkarıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
    8,3b
    1
    29
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı
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    Apple’ın en güçlü iPhone modellerinin barındıran iPhone 12 serisinin diğer bir önemli özelliği de ekosistemde ilk kez 5G teknolojisine yer veriyor oluşuydu. Destekleyen ülkelere 5G modem ile gidecek olan iPhone 12 serisi ne var ki her ülkede aynı hızı sunmuyor.

    Sub-6GHz 5G ve mmWave 5G ayrımı

    Bilindiği üzere akıllı telefon hücresel modemleri elektromanyetik radyo frekansları aracılığı ile havadan ses ve veri iletimi yapıyor. Farklı kablosuz iletişim araçları da bu frekansları kullandığı için çakışma olmaması adına frekanslar farklı bantlara ayrılıyor. Kullanılan bantlara göre de kablosuz bağlantılarda veri aktarım hızları veya mesafe kısıtlamaları değişiyor.

    Frekans bantlarının önemli farklılıklar oluşturduğu alanlardan birisi de 5G teknolojileri. Teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak için üreticilerin frekans bantlarını iyi seçmesi gerekiyor. 

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Uzun süredir üzerinde çalışılan ve yavaş yavaş kullanıma sunulan 5G teknolojileri günümüz 4G teknolojilerinden çok daha hızlı veri aktarım hızları sunuyor. Teorik olarak 18Gbps hızlarına kadar çıkmayı vadetse de işler göründüğü gibi değil. Bunun en büyük sebebi de mmWave 5G ve Sub-6GHz 5G şeklinde ayrılan frekansları.

    5G teknolojisi; sunduğu hızlar, kapsama alanı, engeller gibi parametrelere göre ikiye ayrılıyor. Daha küçük kapsama alanı, engellerden kaçınamama, daha yüksek hızlar mmWave 5G bandında geçerli. Daha geniş kapsama alanı, engelleri aşabilme ve daha yavaş hızlar ise Sub-6GHz 5G bantlarında yer alıyor. 

    iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı
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    mmWave 5G nedir?

    Asıl 5G hızlarının mmWave 5G frekanslarında mümkün olduğunu söylemek gerek. 24GHz-40GHz arasındaki frekans bantlarını kullanan mmWave 5G teknolojisi, yapılan testlerde pratik olarak 2000Mbps hızlarına ulaşabilmeyi başarmış. Ayrıca baz istasyonuna bağlı olan kullanıcı sayısı ne kadar kalabalık olursa olsun sinyaller en verimli şekilde dağıtılabiliyor. 

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    MmWave teknolojisi çok hızlı olmasına rağmen bu hızı baz istasyonlarına yakın olmaya borçlu. Bu teknoloji için makro tarzda baz istasyonları kullanılıyor ve yakınında olmak gerekiyor. Yani baz istasyonundan uzaklaştıkça avantajı kayboluyor ve hızlar yavaşlıyor. Ayrıca duvar, ağaç, kapı, pencere gibi engellerle karşılaşınca da sinyaller zayıflıyor.

    Üreticiler sinyal yönlendirme veya çoklu anten tasarımları ile bu engelleri aşmaya çalışıyor ancak teknolojinin gelişmesi için henüz çok erken. Zaman ilerledikçe teknolojinin çok daha iyi bir hale geleceği belirtiliyor. Şimdilik MmWave 5G teknolojisi daha çok stadyum veya konser alanı gibi kalabalık grupların olduğu yerlerde kullanışlı zira binlerce kişinin yüklendiği ağlarda sinyaller verimli bir şekilde dağıtılabiliyor.

    Diğer taraftan mmWave 5G teknolojisi için gerekli olan baz istasyonları biraz daha maliyetli zira alan başına çok daha fazla istasyon kurulması gerekiyor. Bu bakımdan yaygın bir erişim sağlanabilmesi için belirli bir süre istiyor. 

    iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı
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    Sub-6GHz 5G nedir?

    Sub-6GHz 5G ise 1GHz bandındaki düşük frekansları ve 3.4GHz-6GHz arasındaki orta frekansları yani 6GHz altındaki bantları içine alıyor. Sub-6GHz 5G bantları daha geniş bir kapsama alanına sahip ve bu bakımdan alan başına daha seyrek baz istasyonu kurulabiliyor. Bu da maliyetleri azaltıyor.

    Bununa birlikte veri aktarım hızları mmWave 5G teknolojisine göre daha düşük. ABD'de yapılan testlerde 200Mbps hızlarının yakalandığı görülmüş. Yani neredeyse 10 kata varan bir fark oluşuyor. LTE tarafında ise pik zamanlarda 53Mbps, genel olarak da 35Mbps sınırında gezinen hızlar görülmüş.

    Sub-6GHz 5G teknolojisi bu bakımdan merkezi ve özellikle kırsal alanlarda operatörlere daha fazla avantaj sunuyor. ABD’de operatörler genel olarak Sub-6GHz 5G frekansları üzerinden 5G hizmeti sunmayı tercih ediyor. 

    iPhone 12 serisinde farklılıklar

    iPhone 12 serisinde kullanılan Qualcomm modemlerinde Sub-6GHz 5G ve mmWave 5G bantları destekleniyor. Qualcomm da yaptığı sunumlarda bu iki frekansın aynı anda modemlerde yer almasının daha avantajlı olduğunu sık sık dile getiriyor.

    Bununla birlikte Sub-6GHz 5G ve mmWave 5G bantlarının aynı anda kullanılması mantığı sadece ABD sınırları içerisinde satılan modeller için geçerli. 5G destekleyen diğer ülkelerde satışa çıkacak iPhone 12 modellerinde şu an için mmWave 5G desteği görünmüyor. 

    ABD içerisinde de yine kullanıcının SIM kartındaki operatörün mmWave 5G sunup sunmaması önemli. Eğer operatör altyapısı uyumlu değilse kullanıcılar Sub-6GHz 5G ile yoluna devam edecek.



    https://www.macrumors.com/guide/mmwave-vs-sub-6ghz-5g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Portraitclub 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen torabi
    Çok boş düşüncelerin var. Mesele iPon almak değil, köle gibi çalışıp ay sonu istediğin bir şeye ulaşamamak. Avrupalı veya bir Amerikalı birisinden aşağı kalır yanımızın olmadığını anlamak mesele. Köle olmaktan memnun olan birisine de niye kölesin diye sorulmaz. O yüzden block yaparak bana cevap verme hakkını da elinden alıyorum köle.
    Çok boş düşüncelerin var. Mesele iPon almak değil, köle gibi çalışıp ay sonu istediğin bir şeye ulaşamamak. Avrupalı veya bir Amerikalı birisinden aşağı kalır y...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Mene (Melih Murat Kızılçelik) 6 gün
    @ekrem71 telefonlar tanıtıldığı günden beri hangi modelde hangi 5G bantları çalışacağı zaten belirtildi.

    https://www.apple.com/iphone/cellular/

    Buraya girip bakarsan eğer sadece Amerika'da satışa sunulacak olan tüm iPhone 12 serisinde mmWave 5G bantlarını desteklediğini görebilirsiniz. Hatta sana ve arkadaşlara da kolaylık olsun diye model kodlarıyla aşağıya yazayım.

    • iPhone 12 Pro (Model A2341)
    • iPhone 12 Pro Max (Model A2342)
    • iPhone 12 (Model A2172)
    • iPhone 12 mini (Model A2176)
    @ekrem71 telefonlar tanıtıldığı günden beri hangi modelde hangi 5G bantları çalışacağı zaten belirtildi. https://www.apple.com/iphone/cell...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    canerefe06 2 gün
    Sanırım yanlış okumadım 5g testlerinde 50 megabit mi?



    Telefonum Xiaomi mi5 Hat telekom konum Gebze. Hız ektedir 😅
    Yanıtla
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    canerefe06 2 gün
    Sanırım yanlış okumadım 5g testlerinde 50 megabit mi?



    Telefonum Xiaomi mi5 Hat telekom konum Gebze. Hız ektedir 😅
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 6 gün
    Çünkü herkes eşittir daha çok para veren daha eşittir de o yüzden.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün
    hep diyorum.3G ve 4G'de olduğu gibi ilk nesil 5G telefonu almak çok mantıklı değil.yeni nesil teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanamayacaklar.mmWave yayını her zaman çok kısıtlı kalacak.5G'nin ilk yılında tüm Türkiye'de belki 100 tane merkezde olacak.muhtemelen kısıtlı çapta nufusun yoğun olduğu AVM gibi yerler dışında olmayacak.yani ilk nesil telefonlar çok kısıtlı zamanlarda 5G sinyali alabilecek.
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    e_capkan (emre capkan) 6 gün
    4g Li gelsin ülkemize 100dolar ucuz olsun :)
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    Mahmut8567 (E Y) 6 gün yeni yorumcu
    "MmWave teknolojisi çok hızlı olmasına rağmen bir veya iki blok yakındaki baz istasyonlarından verilebiliyor. Yapılan testlerde 50Mbps hızlarının yakalandığı görülmüş ancak yine de 30Mbps sınırındaki 4G teknolojisinden daha hızlı."



    Yav he he bari az sallayında kedi köpekler yesin.



    Turkcell rekorum 260 mb, vodafon rekorum 198 mb, telekom rekorum ise 133 mb
    Yanıtla
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    por favor (ssena arıkuşu) 6 gün
    iPhone 12 için ana sayfada kaç tane daha başlık açılır acaba ?
    Huawei haberlerinden rahatsız olanlara ithafendir.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 gün
    Ama hepsi 5G oldu yeağğğğ maliyeti düşürecekler yeağğğğ adaptörü boşuna çıkarmadılar yeağğğğğ
    Yanıtla
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    Espavdez (Cihan L.) 6 gün
    2 gündür ayfon haber bildirimi görmekten helak olduk. Aynı b.kun laciverti işte devrim niteliği taşıyan bir yenilik yok. Bu kadar şişirmenin apple dan başka kimseye faydası yok. Amaç zaten o ise söyleyin bildirimleri kapatalım.
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    voldemort1923 6 gün
    ABD'de iPhone 12 ile yapılan testlerde sub-6 Ghz için 200 Mbit, mmWave için 2000 Mbit sonuçlar var. Labaratuvar sonucu değil, pratik sonuçlar.
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    8318 kez okundu.
    14 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, iphone 12 pro ve
    4 etiket daha 5g mmwave 5g sub-6ghz 5g Apple
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