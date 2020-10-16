iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı

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Apple’ın en güçlü iPhone modellerinin barındıran iPhone 12 serisinin diğer bir önemli özelliği de ekosistemde ilk kez 5G teknolojisine yer veriyor oluşuydu. Destekleyen ülkelere 5G modem ile gidecek olan iPhone 12 serisi ne var ki her ülkede aynı hızı sunmuyor.

Sub-6GHz 5G ve mmWave 5G ayrımı

Bilindiği üzere akıllı telefon hücresel modemleri elektromanyetik radyo frekansları aracılığı ile havadan ses ve veri iletimi yapıyor. Farklı kablosuz iletişim araçları da bu frekansları kullandığı için çakışma olmaması adına frekanslar farklı bantlara ayrılıyor. Kullanılan bantlara göre de kablosuz bağlantılarda veri aktarım hızları veya mesafe kısıtlamaları değişiyor.

Frekans bantlarının önemli farklılıklar oluşturduğu alanlardan birisi de 5G teknolojileri. Teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak için üreticilerin frekans bantlarını iyi seçmesi gerekiyor.

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Uzun süredir üzerinde çalışılan ve yavaş yavaş kullanıma sunulan 5G teknolojileri günümüz 4G teknolojilerinden çok daha hızlı veri aktarım hızları sunuyor. Teorik olarak 18Gbps hızlarına kadar çıkmayı vadetse de işler göründüğü gibi değil. Bunun en büyük sebebi de mmWave 5G ve Sub-6GHz 5G şeklinde ayrılan frekansları.

5G teknolojisi; sunduğu hızlar, kapsama alanı, engeller gibi parametrelere göre ikiye ayrılıyor. Daha küçük kapsama alanı, engellerden kaçınamama, daha yüksek hızlar mmWave 5G bandında geçerli. Daha geniş kapsama alanı, engelleri aşabilme ve daha yavaş hızlar ise Sub-6GHz 5G bantlarında yer alıyor.

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mmWave 5G nedir?

Asıl 5G hızlarının mmWave 5G frekanslarında mümkün olduğunu söylemek gerek. 24GHz-40GHz arasındaki frekans bantlarını kullanan mmWave 5G teknolojisi, yapılan testlerde pratik olarak 2000Mbps hızlarına ulaşabilmeyi başarmış. Ayrıca baz istasyonuna bağlı olan kullanıcı sayısı ne kadar kalabalık olursa olsun sinyaller en verimli şekilde dağıtılabiliyor.

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MmWave teknolojisi çok hızlı olmasına rağmen bu hızı baz istasyonlarına yakın olmaya borçlu. Bu teknoloji için makro tarzda baz istasyonları kullanılıyor ve yakınında olmak gerekiyor. Yani baz istasyonundan uzaklaştıkça avantajı kayboluyor ve hızlar yavaşlıyor. Ayrıca duvar, ağaç, kapı, pencere gibi engellerle karşılaşınca da sinyaller zayıflıyor.

Üreticiler sinyal yönlendirme veya çoklu anten tasarımları ile bu engelleri aşmaya çalışıyor ancak teknolojinin gelişmesi için henüz çok erken. Zaman ilerledikçe teknolojinin çok daha iyi bir hale geleceği belirtiliyor. Şimdilik MmWave 5G teknolojisi daha çok stadyum veya konser alanı gibi kalabalık grupların olduğu yerlerde kullanışlı zira binlerce kişinin yüklendiği ağlarda sinyaller verimli bir şekilde dağıtılabiliyor.

Diğer taraftan mmWave 5G teknolojisi için gerekli olan baz istasyonları biraz daha maliyetli zira alan başına çok daha fazla istasyon kurulması gerekiyor. Bu bakımdan yaygın bir erişim sağlanabilmesi için belirli bir süre istiyor.

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Sub-6GHz 5G nedir?

Sub-6GHz 5G ise 1GHz bandındaki düşük frekansları ve 3.4GHz-6GHz arasındaki orta frekansları yani 6GHz altındaki bantları içine alıyor. Sub-6GHz 5G bantları daha geniş bir kapsama alanına sahip ve bu bakımdan alan başına daha seyrek baz istasyonu kurulabiliyor. Bu da maliyetleri azaltıyor.

Bununa birlikte veri aktarım hızları mmWave 5G teknolojisine göre daha düşük. ABD'de yapılan testlerde 200Mbps hızlarının yakalandığı görülmüş. Yani neredeyse 10 kata varan bir fark oluşuyor. LTE tarafında ise pik zamanlarda 53Mbps, genel olarak da 35Mbps sınırında gezinen hızlar görülmüş.

Sub-6GHz 5G teknolojisi bu bakımdan merkezi ve özellikle kırsal alanlarda operatörlere daha fazla avantaj sunuyor. ABD’de operatörler genel olarak Sub-6GHz 5G frekansları üzerinden 5G hizmeti sunmayı tercih ediyor.

iPhone 12 serisinde farklılıklar

iPhone 12 serisinde kullanılan Qualcomm modemlerinde Sub-6GHz 5G ve mmWave 5G bantları destekleniyor. Qualcomm da yaptığı sunumlarda bu iki frekansın aynı anda modemlerde yer almasının daha avantajlı olduğunu sık sık dile getiriyor.

Bununla birlikte Sub-6GHz 5G ve mmWave 5G bantlarının aynı anda kullanılması mantığı sadece ABD sınırları içerisinde satılan modeller için geçerli. 5G destekleyen diğer ülkelerde satışa çıkacak iPhone 12 modellerinde şu an için mmWave 5G desteği görünmüyor.

ABD içerisinde de yine kullanıcının SIM kartındaki operatörün mmWave 5G sunup sunmaması önemli. Eğer operatör altyapısı uyumlu değilse kullanıcılar Sub-6GHz 5G ile yoluna devam edecek.

https://www.macrumors.com/guide/mmwave-vs-sub-6ghz-5g/

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