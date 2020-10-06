iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı!

Apple, merakla beklenen iPhone 12 tanıtım etkinliğinin tarihini açıkladı. Buna göre yeni iPhone'lar, 13 Ekim Türkiye saatiyle 20.00'da düzenlenecek olan Apple özel etkinliğinde duyurulacak.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı"
Apple neler tanıtacak?
Online olarak gerçekleşecek etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin yanı sıra AirPods Studio kafa üstü kulaklığının, AirTags kayıp eşya bulma aksesuarının ve daha küçük boyutlu bir HomePod'un da duyurulması bekleniyor.
Davetiye önemli ipuçları içeriyor
Etkinlik davetiyesindeki "Hi,Speed." ifadesi, iPhone 12 serisinin 5G özelliğine sahip olacağı şeklinde yorumlanırken, lacivert zeminin ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in yeni gece mavisi rengini simgelediği düşünülüyor. Bununla birlikte Apple logosunun içinde yer aldığı ilk halkanın AirTags'i temsil ettiği düşünülürken, diğer halkalarınsa ses dalgalarını simgelediği ve AirPods Studio ile daha küçük boyutlu HomePod'u işaret ettiği tahmin ediliyor.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ben 120hz istemem mesela.