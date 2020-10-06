iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı!

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Apple, merakla beklenen iPhone 12 tanıtım etkinliğinin tarihini açıkladı. Buna göre yeni iPhone'lar, 13 Ekim Türkiye saatiyle 20.00'da düzenlenecek olan Apple özel etkinliğinde duyurulacak.

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Apple neler tanıtacak?

Online olarak gerçekleşecek etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin yanı sıra AirPods Studio kafa üstü kulaklığının, AirTags kayıp eşya bulma aksesuarının ve daha küçük boyutlu bir HomePod'un da duyurulması bekleniyor.

Davetiye önemli ipuçları içeriyor

Etkinlik davetiyesindeki "Hi,Speed." ifadesi, iPhone 12 serisinin 5G özelliğine sahip olacağı şeklinde yorumlanırken, lacivert zeminin ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in yeni gece mavisi rengini simgelediği düşünülüyor. Bununla birlikte Apple logosunun içinde yer aldığı ilk halkanın AirTags'i temsil ettiği düşünülürken, diğer halkalarınsa ses dalgalarını simgelediği ve AirPods Studio ile daha küçük boyutlu HomePod'u işaret ettiği tahmin ediliyor.

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