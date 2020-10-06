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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı!

    Apple, iPhone 12 serisinin tanıtım tarihini açıkladı. İşte dört iPhone 12 modelinin duyurulacağı o lansmanın tarihi ve tanıtımı gerçekleştirilmesi beklenen diğer cihazlar:
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    11,2b
    1
    38
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple, merakla beklenen iPhone 12 tanıtım etkinliğinin tarihini açıkladı. Buna göre yeni iPhone'lar, 13 Ekim Türkiye saatiyle 20.00'da düzenlenecek olan Apple özel etkinliğinde duyurulacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı"

    Apple neler tanıtacak?

    Online olarak gerçekleşecek etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin yanı sıra AirPods Studio kafa üstü kulaklığının, AirTags kayıp eşya bulma aksesuarının ve daha küçük boyutlu bir HomePod'un da duyurulması bekleniyor.

    Davetiye önemli ipuçları içeriyor

    Etkinlik davetiyesindeki "Hi,Speed." ifadesi, iPhone 12 serisinin 5G özelliğine sahip olacağı şeklinde yorumlanırken, lacivert zeminin ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in yeni gece mavisi rengini simgelediği düşünülüyor. Bununla birlikte Apple logosunun içinde yer aldığı ilk halkanın AirTags'i temsil ettiği düşünülürken, diğer halkalarınsa ses dalgalarını simgelediği ve AirPods Studio ile daha küçük boyutlu HomePod'u işaret ettiği tahmin ediliyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Shoresh (Shoresh penaber) 2 hf. en beğenilen
    Bir çok kişi saçma sapan yorumlar yapmış , yok bilmem böbreğim satılık, yok tek gözüm falan, arkadaşlar biraz mantıklı düşünün, karaciğer piyasası daha yüksek, üstüne powerbank da alırsınız.
    Bir çok kişi saçma sapan yorumlar yapmış , yok bilmem böbreğim satılık, yok tek gözüm falan, arkadaşlar biraz mantıklı düşünün, karaciğer piyasası daha yüksek, ...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    aylax (Bedir güney) 2 hf.
    Böbrekler opsiyonlanir 😂
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    435 2 hf.
    Ya pardon da telefon 120hz olunca ne oluyor? Herkes oyuncu değil, zaten 60fps üstüne takacak pro oyuncu da telefon oyuncusu değil. Nedir bu telefonda 120hz fetişi anlamıyorum. 500hz olsa ne olacak sadece bataryanız daha çabuk bitecek.

    Ben 120hz istemem mesela.
    Ya pardon da telefon 120hz olunca ne oluyor? Herkes oyuncu değil, zaten 60fps üstüne takacak pro oyuncu da telefon oyuncusu değil. Nedir bu telefonda 120hz fet...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Farkında mısınız bir şeylerin geliştirilmesine, bir şeylerin icat edilmesine epey alıştık. Apple'ın ürünlerini yükseltmesi artık şaşırtmıyor.. Yarın bi iPhone 13 patlatsalar he iyi abi deriz. :/
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    435 2 hf.
    Ya pardon da telefon 120hz olunca ne oluyor? Herkes oyuncu değil, zaten 60fps üstüne takacak pro oyuncu da telefon oyuncusu değil. Nedir bu telefonda 120hz fetişi anlamıyorum. 500hz olsa ne olacak sadece bataryanız daha çabuk bitecek.

    Ben 120hz istemem mesela.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    ~Lion King~ (Fatih ) 2 hf. 435
    120hz olsun ama ayarlanabilir olsun. Ayarlanabilir olduktan sonra olmasında ziyan yok.
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    yavkar@fb (yavuz ) 2 hf.
    Hi-speed= bir önceki iPhone'dan yüzde 20 daha hızlı olması.



    5g olmayan ülkelere 5g beklemiyorum.



    120 hz de gelmeyecek.



    Touch id de yok.



    Parasını hak etmeyen bir cihaz alıcaz mecbur.
    1 Yanıt Yanıtla
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 2 hf. yavkar@fb
    Parasını hakkedip hakketmeyeceğini bilmiyorum ama 5g olmayan ülkelere 5g siz versiyon geleceğini duymuştum. Hatta 5g olan ülkelerde bile 5g li 4g li olmak üzere 2 seçenek olacağını okudum 9to5mac sitesinde. Siz nerede gördünüz?
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 hf.
    böbrek taşı loading..
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    aytek66 (Aytekin Altun) 2 hf.
    Bu nasıl haber ya :) öyle olduğu için buna yorulurken, böyle olduğu için şuna işaret ediyor bunları şu renk görmek ise şuna delalettir :D rüya tabirleri olmuş adeta
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    hsodun (Sarp Tork) 2 hf. yeni yorumcu
    11 alanlar kârda diyebilir miyiz
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    CDDH (Atakan Ünsal) 2 hf. hsodun
    iphone 11 alanlar 8 bin tl zarardadır
    1 Yanıt Yanıtla
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    ponchik (aaa bbb) 2 hf.
    Insallah 120 hz le gelir tek netlesmeyen ama gun gectikce ihtimali dusen rumor/leak
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    Shoresh (Shoresh penaber) 2 hf. en beğenilen
    Bir çok kişi saçma sapan yorumlar yapmış , yok bilmem böbreğim satılık, yok tek gözüm falan, arkadaşlar biraz mantıklı düşünün, karaciğer piyasası daha yüksek, üstüne powerbank da alırsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Fulcrum299 (Aydın Demir) 2 hf. Shoresh
    Aynı şekilde bende 5g fetişistlerini anlamıyorum. Bizim ülkemizde mobil internet kotaları çok düşük avrupaya kıyasla yok gibi bişey. 10 gb kotalı internetin 10g olsa nolucak sanki.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    General. 2 hf.
    Geliyor gönlümün efendisi, bu arada böbreğim satılıktır.
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    SaB0 (M KSKN) 2 hf. General.
    Su tüketiminiz nasıl? Böbrek taşı rahatsızlığınız oldu mu?
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    uczBurak (Burak Ucuz) 2 hf.
    Dokunmatiğe ekmek banarız artık
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    11207 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, apple event ve
    7 etiket daha apple etkinliği iphone 12 tanıtım iphone 12 tanıtım tarihi iphone 12 lansmanı Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
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