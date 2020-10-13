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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman

    Apple’ın donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Deniz Teoman; iPhone 12 lansmanında sahne alarak ilgi çekici MagSafe teknolojisinin tanıtımını yaptı ve gündeme oturdu.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman
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    Apple’ın pek çok dikkat çekici özelliğiyle sahneye çıkardığı iPhone 12 lansman gecesine bir Türk damga vurdu. Gururumuzu kabartan gecede Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman da sahne aldı.

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    Deniz Teoman kimdir?

    Uzun süredir ABD’de yaşayan Deniz Teoman yüksek lisansını da bu ülkede yapmış. 2005 yılından bu yana Apple bünyesinde çalışan Teoman önce Macintosh bölümü sonrasında da mobil cihaz bölümü ve son olarak donanımdan sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulunmuş.

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    Deniz Teoman lansmanda ilk kez iPhone ekosisteminde göreceğimiz MagSafe manyetik bağlantı teknolojisini tanıttı. MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları veya cüzdanlar sağlam bir şekilde arka kısma yapışıyor.

    Teknoloji geliştirme konusunda da önemli çalışmaları olan Deniz Teoman’ın uzun yıllar başarılarını devam ettireceğine inanıyoruz.



    https://www.linkedin.com/in/deniz-teoman-7120871a9/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    NumberOfPi (Kadir Aydos) 1 hf. en beğenilen
    Başarılı biridir ona lafım yok da, bu gurur neden? Beyin göçüne gururlanmak da bir bize özgü herhalde.
    1 Yanıt Yanıtla +69
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    BurcuHale 1 hf. (düzenlendi)
    Hikayesini bilmiyorum ama beyefendi Türkiye’de değil, Amerikan bir şirkette 15 senedir çalışıyormuş.

    Muhtemelen başırılı ve zeki bir insan.



    Fakat 15 senedir Türkiye ile bağını kesmiş bunun için emin olun milyonlarca sebebi vardır. Türkiye’den başarılı bir insanı yine başka bir ülkeye kaptırmışız buna üzülmeliyiz bence.



    O yüzden sırf Apple’da çalışan birisi Türk diye neden gururlanayım ki? Bana yada ülkeye faydası ne?



    Ama yinede tebrik ederim herkesi o sunuma çıkarmazlar.
    Hikayesini bilmiyorum ama beyefendi Türkiye’de değil, Amerikan bir şirkette 15 senedir çalışıyormuş. Muhtemelen başırılı ve zeki bir insan. ...
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    Yanıtla +49
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    gowlet 1 hf.
    Canlı yayın sırasından Mesut ile Erdi sağolsun adamı görmezden geldi. Sohbette onlarca, yüzlerce yazıldı adamın ismi hiç oralı bile olmadılar çıldırdım sinirden..
    Canlı yayın sırasından Mesut ile Erdi sağolsun adamı görmezden geldi. Sohbette onlarca, yüzlerce yazıldı adamın ismi hiç oralı bile olmadılar çıldırdım sinirden...
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    1 Yanıt Yanıtla +45
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    kazuya58 (sinan polat) 6 gün
    Adamın 15 yıl önce tr den kaçtığını sanan cahil tayfa için

    https://drive.google.com/file/d/1gqh2ZAEdvMqAeq4fsyzz6Hupz84RfMNE/view?usp=sharing
    Yanıtla +1
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    Mugetsuga 6 gün
    Ben anlamıyorum bizim insanımızı artık.

    Bir Alman, bir Japon, bir Amerikalının böyle kişisel başarılar üzerinden duygusal patlamalar yaşayıp başkaları üzerinden sürekli gururlanmaya çalıştığını hiç ama hiç sanmıyorum.

    Buradaki kişinin de ülkemiz için bir faydası yok. Katma değer üreten insan başka topraklarda başkalarının ve kendisinin ekonomisini, refahını, sosyal standartlarını güçlendirmek için çalışıyor.

    Bunu matah bir şeymiş gibi nasıl anlatabiliyorsunuz?

    Bu kadar romantik olmayı nasıl başarıyorsunuz?
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    ReaLGz 6 gün (düzenlendi)
    Deniz Teoman beyi Apple gibi dünya devi bir şirkette çalıştığı için tebrik ediyorum. Helal olsun.

    Düşünsenize abi adam 15 yılda yabancı bir ülkenin yabancı bir firmasında yardımcılığa yükseliyor. Başarı hikayesi bence. Burda 15 yılda ne kadar iyi olursan ol torpilin yoksa anca bir kaç adım öteye gidersin. Bu arada adam zaten kendi imkanlarıyla Amerika'da okumuş. Türk bir üniversite onu başarılı olarak eğitmiş içindeki cevheri çıkarmış da Amerika adamı kapmış gibi bir durum yok. Adam komple her şeyi kendi başarmış burada bizim gurur duyabileceğimiz nokta nedir? Artık şu ırktan gururlanacak alakasız şeyler bulmayı bırakın da bizde niye Apple gibi bir şirket yok da Deniz Teoman'ı oraya kaptırdık diye düşünün. Bu şekilde yıllardır gelişemedik. Bu kafayla da devam ediyoruz. Şimdi bunu okuyan bazı tek hücreliler de diyecek ki "adam türk la fedöcümüsün zen vadan hayini"

    Deniz Teoman gibi beyinleri kaptırmaya mahkumuz. Böyle devam.
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    susesa (selim sağlam) 1 hf.
    Gurur kabarmaz göğüs kabarır
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf.
    Dün lansmanı izlerken hint koreli zenci herkes var sunumda derken Deniz Teomana söz geldi. İsmini 3 4 kere okudum, güldüm .)
    Yanıtla +1
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    Whole Lotta Rosie (Mert ) 1 hf.
    Haber diye ne saçma şeyler okutuyorsunuz arkadaş. Başlığa tıklarken adamla röportaj yaptınız sandım, Linkedin profilinden alınan bilgilerle yarım yamalak bir yazı yazmışsınız.
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sen kendine fayda beklediğin için, toplum olarak bencil ve çıkarlar üzerine kurulu sosyal hayatlar inşaa edildiği için bu insanlar uzaklaşıyor. Sadece kendini düşünmeye devam et.
    Yanıtla +1
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 1 hf.
    Applede calişanlar başarili zeki calişkan bilim adami oldugunu ilk defa göruyor ve duyuyorum..
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 hf. SEHZADE63
    Adam NASA’da çalışmıyor atom parçalamıyor ABD de şöyle bir sistem var yabancı uyruklular Amerika’yı sırtlarken gerçek Amerikalılar onların sayesinde zengin olurlar yan gelip yatarlar Deniz Teoman yıllar sonra buralara gelmiş ABD de Türkiye deki gibi bir yerlere gelmek o kadar kolay değil ama adam bunu başarmış
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Kansere çare bulursa o zaman gururlanırız. Şimdi moda Covid-19, o da olur.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Bizi ilgilendiren bir tarafı yok gibi görünüyor. Adam 15 yıldır ABD'de, büyük ihtimal ABD vatandaşı.

    Türkiye'den beyin göçü yani. Bunun övünelecek bir tarafı yok.
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    9305 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iPhone 12 ve
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