iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman

Apple’ın pek çok dikkat çekici özelliğiyle sahneye çıkardığı iPhone 12 lansman gecesine bir Türk damga vurdu. Gururumuzu kabartan gecede Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman da sahne aldı.İlginizi Çekebilir iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu
Deniz Teoman kimdir?
Uzun süredir ABD’de yaşayan Deniz Teoman yüksek lisansını da bu ülkede yapmış. 2005 yılından bu yana Apple bünyesinde çalışan Teoman önce Macintosh bölümü sonrasında da mobil cihaz bölümü ve son olarak donanımdan sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulunmuş.
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Deniz Teoman lansmanda ilk kez iPhone ekosisteminde göreceğimiz MagSafe manyetik bağlantı teknolojisini tanıttı. MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları veya cüzdanlar sağlam bir şekilde arka kısma yapışıyor.
Teknoloji geliştirme konusunda da önemli çalışmaları olan Deniz Teoman’ın uzun yıllar başarılarını devam ettireceğine inanıyoruz.
https://www.linkedin.com/in/deniz-teoman-7120871a9/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Muhtemelen başırılı ve zeki bir insan.
Fakat 15 senedir Türkiye ile bağını kesmiş bunun için emin olun milyonlarca sebebi vardır. Türkiye’den başarılı bir insanı yine başka bir ülkeye kaptırmışız buna üzülmeliyiz bence.
O yüzden sırf Apple’da çalışan birisi Türk diye neden gururlanayım ki? Bana yada ülkeye faydası ne?
Ama yinede tebrik ederim herkesi o sunuma çıkarmazlar.