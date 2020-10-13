iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman

Tam Boyutta Gör

Apple’ın pek çok dikkat çekici özelliğiyle sahneye çıkardığı iPhone 12 lansman gecesine bir Türk damga vurdu. Gururumuzu kabartan gecede Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman da sahne aldı.

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu

Deniz Teoman kimdir?

Uzun süredir ABD’de yaşayan Deniz Teoman yüksek lisansını da bu ülkede yapmış. 2005 yılından bu yana Apple bünyesinde çalışan Teoman önce Macintosh bölümü sonrasında da mobil cihaz bölümü ve son olarak donanımdan sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulunmuş.

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

Deniz Teoman lansmanda ilk kez iPhone ekosisteminde göreceğimiz MagSafe manyetik bağlantı teknolojisini tanıttı. MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları veya cüzdanlar sağlam bir şekilde arka kısma yapışıyor.

Teknoloji geliştirme konusunda da önemli çalışmaları olan Deniz Teoman’ın uzun yıllar başarılarını devam ettireceğine inanıyoruz.

https://www.linkedin.com/in/deniz-teoman-7120871a9/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.