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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 ile çentik küçülüyor

    iPhone serisinde artık çentiğin her yıl biraz daha küçüldüğüne şahit olacağız. iPhone 12 ve iPhone 13 serisinde Apple biraz daha incelmiş çentikler kullanmayı planlıyor.
    2 hf.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 13 ile çentik küçülüyor
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    Apple’ın iPhone X ile başlayan ekran üzerinde çentik geleneği gelişerek devam ediyor. iPhone 12 ile çentiği biraz daha kompakt hale getirecek olan Apple; iPhone 13 serisinde de bazı dokunuşlar yapacak.

    Daha küçük çentik

    Bugün Android tarafında üreticilerin nokta çentik veya su damlası çentiği gibi minik çözümlere rağbet ettiğini görüyoruz. İlk dönemlerdeki çentiğe pek çok şey sığdırma hırsı kaybolmuş görünüyor. Bunda elbette parmak izi okuyucusunun devam etmesi büyük bir etken.

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    Apple ise parmak izi okuyucusuna yer vermediği için iPhone X sonrasında çentik tasarımına sıkı sıkıya yapışmıştı. Çentik tasarımı pek çok kullanıcıya göre görüş tecrübesini engelleyen bir unsur. Sürekli dile getirilen büyük çentik eleştirilerinin sonucunda bu kısımda bazı iyileştirmeler yapılıyor.

    iPhone 13 ile çentik küçülüyor
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    Apple tabii ki Face ID çözümünden vazgeçmiş değil ancak bileşenlerin biraz daha küçültülmesi söz konusu. Firmanın hoparlörü üst kenar kısımda tutarak çentik alanını küçültmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında. iPhone 13 serisinde yükseklik anlamında çentiğin biraz daha kısalacağı ve böylece ekrandaki görüntü alanının arttırılacağı belirtiliyor.

    Görünen o ki Apple çentik tasarımından kolay kolay vazgeçecek değil. iPhone 13 için bir başka iddia durumundaki yan kısma entegre parmak izi okuyucu ile birlikte yeni dönemde Touch ID ve Face ID çözümlerini bir arada görebiliriz.



    https://appleinsider.com/articles/20/10/07/iphone-13-will-have-a-smaller-notch-according-to-known-leaker Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    seko.tr (serkan aydoğan) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Daha ürün piyasaya çıkmadan sonraki nesil haberleri yapmak yeni trend mi? Aynı şey intelde de var. 10. Nesil daha yeni çıktı ama 12. Nesille ilgili haberler görüyoruz. Ne alaka yani anlamış değilim. Bunları almayıp onları mı bekleyelim? Yeni ürünler birçok kişi için hayal durumdayken daha piyasaya çıkmasına uzun zaman olan ürünlerin haberlerini yapmak insanların hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyor sanırım.
    Daha ürün piyasaya çıkmadan sonraki nesil haberleri yapmak yeni trend mi? Aynı şey intelde de var. 10. Nesil daha yeni çıktı ama 12. Nesille ilgili haberler gör...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CrrystaL (Adnan Tuna) 2 hf.
    ne zaman o çentik kalkar full ekran olur ve ekran altı kamera teknolojisini yapar o zaman yeni iphone alma fikrim değişir aşın artık kendinizi be her sene aynı model
    ne zaman o çentik kalkar full ekran olur ve ekran altı kamera teknolojisini yapar o zaman yeni iphone alma fikrim değişir aşın artık kendinizi be her sene aynı ...
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    Yanıtla +13
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    Eşkenar 2 hf.
    İphone 14 nasıl olacak acaba. Artık onunda haberleri çıkmalı ki, kasım gibi iphone 15 sızıntıları görelim. Sonra ver elini 16, 17...
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    edwinnarc (Timo edwinnarc) 1 hf.
    Apple önümüzdeki 3 yıl içinde tam ekrana geçmeyecek. Geçebilecek durumda olsa bile. Sıradışılığı tüm cihazlarına yansıtan bir marka kolay kolay sıradanlaşmaz. Ekranda taşıdığı imzanın gitmesi pek mümkün görünmüyor.
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 hf.
    Hipotez iphone
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    DH Misafiri 2 hf.
    Çentikli amiral gemisine bir ton para verilmez. Çentiksiz veya nokta küçüklüğünde olmalı. Iphone çentiği aşırı büyük
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    The Köfte 2 hf.
    İnşallah küçülür çentik.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf.
    Gelecekteki sızıntıları şimdiden görür gibiyim:
    Apple'dan devrim gibi hamle!
    iPhone 35'te çentik yerine delikli ekran kullanılacak.
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 2 hf.
    ikramiyesi yatmıştır
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    AzuLA (Cem Subasi) 2 hf.
    Insanlar cidden garip centigi tamamen komple kapatsalar dahami hosunuza gidecek bu kameranin sensorun bir yere konmasi lazim
    samsung gibi yuzunu taramak icin ekran isigini fulleyip gozlerinimi yaksin
    Ben cok begeniyorum centik tasarimi cokda kullanisli ust taraf 8lerin tasarimi gibi iptal olacagina en azindan saat vs koymuslar
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    torabi 2 hf.
    Demekki küçük centik de olgunlaştı
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    WB 2 hf.
    O zaman iphone 13 u bekleyelim
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 hf. WB
    Aynen bekle hocam 20bine falan aliriz.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    İPhone 20 nasıl olacak sayın moderatörler patlatın bir İPhone 20 haberi.
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    3751 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    Apple, iPhone 12 ve iphone 13
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