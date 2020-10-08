iPhone 13 ile çentik küçülüyor

Apple’ın iPhone X ile başlayan ekran üzerinde çentik geleneği gelişerek devam ediyor. iPhone 12 ile çentiği biraz daha kompakt hale getirecek olan Apple; iPhone 13 serisinde de bazı dokunuşlar yapacak.
Daha küçük çentik
Bugün Android tarafında üreticilerin nokta çentik veya su damlası çentiği gibi minik çözümlere rağbet ettiğini görüyoruz. İlk dönemlerdeki çentiğe pek çok şey sığdırma hırsı kaybolmuş görünüyor. Bunda elbette parmak izi okuyucusunun devam etmesi büyük bir etken.İlginizi Çekebilir iPhone 12 serisinde Touch ID ihtimali yok
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Apple ise parmak izi okuyucusuna yer vermediği için iPhone X sonrasında çentik tasarımına sıkı sıkıya yapışmıştı. Çentik tasarımı pek çok kullanıcıya göre görüş tecrübesini engelleyen bir unsur. Sürekli dile getirilen büyük çentik eleştirilerinin sonucunda bu kısımda bazı iyileştirmeler yapılıyor.
Apple tabii ki Face ID çözümünden vazgeçmiş değil ancak bileşenlerin biraz daha küçültülmesi söz konusu. Firmanın hoparlörü üst kenar kısımda tutarak çentik alanını küçültmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında. iPhone 13 serisinde yükseklik anlamında çentiğin biraz daha kısalacağı ve böylece ekrandaki görüntü alanının arttırılacağı belirtiliyor.
Görünen o ki Apple çentik tasarımından kolay kolay vazgeçecek değil. iPhone 13 için bir başka iddia durumundaki yan kısma entegre parmak izi okuyucu ile birlikte yeni dönemde Touch ID ve Face ID çözümlerini bir arada görebiliriz.
https://appleinsider.com/articles/20/10/07/iphone-13-will-have-a-smaller-notch-according-to-known-leaker Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Apple'dan devrim gibi hamle!
iPhone 35'te çentik yerine delikli ekran kullanılacak.
samsung gibi yuzunu taramak icin ekran isigini fulleyip gozlerinimi yaksin
Ben cok begeniyorum centik tasarimi cokda kullanisli ust taraf 8lerin tasarimi gibi iptal olacagina en azindan saat vs koymuslar
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