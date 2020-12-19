iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir

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En son sızan bilgilere göre önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 13, daha hızlı internet bağlantıları getirecek olan Wi-Fi 6E'yi destekleyecek.

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Wi-Fi 6'nın gelişmiş versiyonu

Hem iPhone 11 hem de iPhone 12, ikinci nesil iPhone SE gibi standart Wi-Fi 6'yı desteğiyle geliyor. Ancak bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, çip üreticisi Cirrus Logic, en azından bazı iPhone 13 modelleri için yeni çipler üretecek. Wi-Fi 6E standardı, Wi-Fi 6'nın özelliklerini 6 GHz frekans aralığına genişletiyor ve bu yılın başlarında Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6 standardının 6 GHz bandına genişletilmesinin Wi-Fi 6E olarak adlandırılabileceğini resmen duyurmuştu.

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Dolayısı ile Wi-Fi 6E, önceki standardın geliştirilmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir. Wi-Fi 6E, çok yoğun bölgelerde yüksek performans sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji. İlk testler bu teknolojinin, veri hızlarını 2 ms kadar düşük gecikme süresiyle birlikte 2 Gbps kadar çıkarabileceğini gösteriyor.

https://www.macrumors.com/2020/12/18/iphone-13-may-support-wifi-6e-barclays/

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