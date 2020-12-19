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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir

    Önümüzdeki yılın sonlarında piyasaya çıkacak olan yeni nesil iPhone serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Gelen bilgilere göre iPhone 13, daha hızlı internet için Wi-Fi 6E'yi destekleyecek.
    2 gün
    1,7b
    1
    13
    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir
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    En son sızan bilgilere göre önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 13, daha hızlı internet bağlantıları getirecek olan Wi-Fi 6E'yi destekleyecek.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor"

    Wi-Fi 6'nın gelişmiş versiyonu 

    Hem iPhone 11 hem de iPhone 12, ikinci nesil iPhone SE gibi standart Wi-Fi 6'yı desteğiyle geliyor. Ancak bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, çip üreticisi Cirrus Logic, en azından bazı iPhone 13 modelleri için yeni çipler üretecek. Wi-Fi 6E standardı, Wi-Fi 6'nın özelliklerini 6 GHz frekans aralığına genişletiyor ve bu yılın başlarında Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6 standardının 6 GHz bandına genişletilmesinin Wi-Fi 6E olarak adlandırılabileceğini resmen duyurmuştu.

    iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir
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    Dolayısı ile Wi-Fi 6E, önceki standardın geliştirilmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir. Wi-Fi 6E, çok yoğun bölgelerde yüksek performans sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji. İlk testler bu teknolojinin, veri hızlarını 2 ms kadar düşük gecikme süresiyle birlikte 2 Gbps kadar çıkarabileceğini gösteriyor.



    https://www.macrumors.com/2020/12/18/iphone-13-may-support-wifi-6e-barclays/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Forumuser31 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi ve Samsung yapsa: aBe SmAzUnK YaBıYRo ŞaĞıMi 183828238 MagEPisKel derdiniz ama
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gelmeyedebilir. Ablir, ebilirle biten haberlere de kıl oluyorum.
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    Mr. Jingles 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir de 120Hz özelliği gelirse o modemle geçmiş olsun.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Wifi99999e gelse kaç yazar evindeki hız en fazla 100 mbps olduktan sonra
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    matador_mirkhan 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi 13 haberleri 12 alan ya da alacakların hevesini kırmıyor mu? Daha 12’yi dünya gözüyle görmedik bile.
    1 Yanıt Yanıtla
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    MaXiLoPeZ 2 gün ( Mesaj Silindi ) matador_mirkhan
    Yoo kırmıyor ortada telefon yok ki. İstediği kadar haber çıksın telefonun kendi olmadıktan sonra bir önemi yok bence. Zaten buna hevesi kaçacak kişi 13 çıktığı anda 12'yi satıp ona geçer hep en son modeli kullanır :)
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    mrmansonn (osman ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu bir müsade edin, iphone 12 yeni çıktı. Çoğu insan almadı bile, alan adamda bi keyfini çıkarsın. Ne bu hemen iphone 13 haberleri yapıyorsunuz?
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    Frobisher (Orhan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Batarya kapasitesiyle ilgili bir gelişmeyi acaba ne zaman duyururlar, çok merak ediyorum.
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunları yapacağına 5000 mah bi batarya koy millet bayram etsin kimse wifi6 aramıyor
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    MaXiLoPeZ 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel. Şarjı da 1,5 saat falan gider heralde artık..
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